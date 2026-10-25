Ionuț Chirilă aprinde polemica după FCSB – Rapid: „În catedrala din Ghencea e adevăratul derby: Steaua – Dinamo!”

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CS Dinamo a suferit o nouă înfrângere în Liga 2! Formația pregătită de Ionuț Chirilă a cedat sâmbătă, 24 octombrie, scor 1-2, în fața celor de la Popești-Leordeni, una dintre revelațiile actualului sezon. Bucureștenii au început excelent partida disputată la Buftea și au deschis scorul în minutul 13, însă oaspeții au întors rezultatul în repriza secundă, prin golurile marcate de Mihai Neicuțescu (62) și Robert Mustacă (77).

Ionuț Chirilă, mesaj războinic înainte de Steaua – Dinamo: „Este adevăratul derby al fotbalului românesc!”

După 11 etape, , cu doar șapte puncte, în timp ce Popești-Leordeni a urcat pe poziția a treia, cu 24 de puncte. La finalul partidei, Ionuț Chirilă s-a declarat mulțumit de evoluția elevilor săi, în ciuda rezultatului nefavorabil. Tehnicianul a remarcat progresul echipei față de precedentul duel cu Popești-Leordeni, pierdut cu 0-5 în Cupa României, și a explicat problemele de lot cu care se confruntă.

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Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, Ionuț Chirilă a vorbit și despre derby-ul cu Steaua, programat pe 30 octombrie, în Ghencea, despre care spune că este: „Adevăratul derby al României”, dar și despre , problemele fotbalului românesc și confruntarea dintre FCSB și Rapid.

Ați făcut un meci bun, mai ales în prima repriză, în fața uneia dintre cele mai puternice echipe din Liga 2. Care sunt concluziile dumneavoastră după această partidă?

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— Diferența de pregătire s-a văzut. De la 5-0 pentru ei în Cupă, am ajuns la o diferență de un singur gol, iar rezultatul este nemeritat. Cred că un egal ar fi fost mai corect. Am avut primele 15 minute excepționale și o primă repriză foarte bună. Am jucat bine și în ultimele 15 minute din repriza a doua, în condițiile în care ne-au lipsit foarte mulți jucători importanți.

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Totuși, sunt mulțumit de joc. Am crescut enorm față de partida pe care am pierdut-o în Cupă împotriva lor. Cu puțină șansă, puteam obține un rezultat de egalitate sau chiar să câștigăm, dacă am fi reușit să menținem pressingul și circulația balonului din prima repriză. Timp de 15-20 de minute am jucat fantastic. Continuăm să creștem.

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Urmează meciul cu Steaua, în Ghencea. Cele două echipe se află pe locurile 16 și 19 în Liga 2. Cum vedeți această confruntare?

— Este adevăratul derby al fotbalului românesc! Steaua și Dinamo sunt cluburile reprezentative ale fotbalului românesc. O echipă a câștigat Cupa Campionilor Europeni, cealaltă a ajuns în semifinalele Cupei Campionilor și ale Cupei Cupelor. Sunt două cluburi care au scris istorie.

Mergem să jucăm într-o catedrală. Pentru mine, am mai spus-o, Ghencea este o catedrală a fotbalului românesc. Va fi un meci aprig și sper să câștige echipa cea mai bună. Noi mergem în Ghencea să învingem, să reprezentăm cu cinste culorile lui Dinamo și să respectăm legendele acestui club. Dincolo de rezultat, cel mai important este ca acești copii să se dezvolte. Sunt convins că vor însemna foarte mult pentru Dinamo și pentru echipele naționale ale României.

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Aș vrea să vă întreb și despre Viorel Păunescu, care tocmai s-a stins din viață. Cum îl veți păstra în amintire?

— Dumnezeu să-l ierte! A fost un om de fotbal, un stelist înflăcărat. Abia acum am aflat această veste. Nea Viorel a fost o personalitate marcantă atât în mediul de afaceri românesc, cât și în fotbal. A ajutat foarte mult Steaua și a fost cu inima și cu sufletul alături de acest club important. Transmit condoleanțe familiei și îmi doresc să se odihnească în pace. Dumnezeu să-l odihnească!

Aveți încredere că echipa va arăta mult mai bine din iarnă? Am văzut că și legendele lui Dinamo, precum Ionuț Lupescu și Dorin Mateuț, sunt alături de dumneavoastră.

— Se vede că progresăm de la meci la meci. Astăzi am întâlnit una dintre cele mai bune echipe ale campionatului. Am discutat și cu antrenorul lor despre diferențele dintre cele două formații. Ei au păstrat nucleul de anul trecut și au construit pe o fundație solidă. Noi, în schimb, nu am început de la zero, ci de la minus zero. Aceasta este diferența. Cu toate acestea, cred că am făcut o propagandă bună fotbalului. Ați văzut un meci frumos de Liga 2.

Nu vă temeți că CS Dinamo ar putea retrograda?

— Nu, sub nicio formă! Vom termina în primele zece echipe, fără probleme.

Ionuț Chirilă, despre problemele fotbalului românesc și situația echipei naționale

Ați crescut foarte multe generații de fotbaliști. Care credeți că este principala problemă a tinerilor jucători din România, într-un moment atât de dificil pentru fotbalul nostru?

— Am mai spus-o. Jucătorii sunt împărțiți în două categorii. Driblingul lui Messi este unul cu care s-a născut. Schimbarea aceea genială de picior este un talent natural. Dar există și driblingul lui Overmars, la fel de eficient, care a fost construit în laboratoarele lui Ajax. Problema este că noi nu avem laboratoarele lui Ajax.

În România reușesc să iasă în evidență doar jucătorii care se nasc foarte talentați. Cei care ar trebui formați, construiți și dezvoltați nu beneficiază de acest proces. De ce? Puneți-vă dumneavoastră această întrebare. Eu am spus-o de foarte multe ori. Din cauza faptului că numirile în managementul tehnic al fotbalului românesc nu se fac pe criterii de competență.

Revenind la problemele fotbalului românesc, ce poate face Gică Hagi la echipa națională? Au fost patru înfrângeri consecutive în Nations League, iar selecționerul trebuie să găsească soluții înaintea preliminariilor pentru Campionatul European.

— Trebuie să creeze forța colectivă. Este singura care poate echilibra diferența de valoare individuală dintre jucătorii noștri și cei ai adversarelor. Ați văzut cât de bine organizate sunt echipe precum Bosnia sau Suedia. După părerea mea, Hagi a greșit și nu a greșit. A vrut să facă o selecție continuă, ceea ce este un lucru bun. Dar, dacă schimbi zece sau unsprezece jucători de la un meci la altul, nu poți avea rezultate. Trebuie să construiești acea forță colectivă.

Noi nu am avut forță colectivă tocmai pentru că am schimbat atât de mulți jucători. Avem fotbaliști care nu ar putea evolua nici măcar în Serie B, în Italia. Despre ce vorbim? Poți face astfel de experimente în meciurile amicale. Dar, când joci partide oficiale, care contează pentru calificarea la Campionatul European, trebuie să ai o echipă cât mai bine organizată. Trebuie să aduni puncte și să te apropii de turneul final.

Repet, Hagi a greșit și nu a greșit. Intenția de a face selecție a fost bună, dar trebuia să țină cont și de jucătorii pe care îi are la dispoziție. Acum totul a căzut pe umerii lui. Nu este însă singurul vinovat. Sunt foarte mulți vinovați în fotbalul românesc. Trebuie schimbate multe lucruri pentru a ajunge din nou să ne bucurăm pe străzi, așa cum am făcut-o în 1994. Să nu uităm că au trecut 32 de ani de atunci. Este foarte mult. Poporul acesta așteaptă din nou să vadă echipa națională la un Campionat Mondial, măcar să o vadă înfruntând Argentina, Franța, Spania sau Anglia.

Din ceea ce spuneți, înțeleg că Gică Hagi ar trebui să urmeze modelul lui Edi Iordănescu, care a reușit să construiască un grup unit la Campionatul European.

— Exact. Întâi construiești grupul și apoi începi să acoperi celelalte aspecte. Este logic. Lumea nu te așteaptă. La echipa națională ai foarte puțin timp la dispoziție. Nu poți lucra foarte multe trasee și mecanisme de joc și nu poți construi peste noapte o filozofie câștigătoare. De aceea trebuie să primeze automatismele și forța colectivă. Hagi trebuie să folosească aceiași jucători în mai multe meciuri consecutive, pentru a dezvolta relațiile de joc. În momentul în care echipa va deveni puternică, selecția nu o va mai face nici Hagi, nici Ionuț Chirilă, nici Mihai Stoichiță. Jucătorii se vor selecta singuri. Se va cerne sita. Numai valoarea colectivă a echipei îți poate oferi un barometru real al valorii individuale a fotbaliștilor integrați într-un anumit sistem.

Ați lucrat foarte mulți ani cu juniori și ați crescut generații importante de fotbaliști. De ce nu ați fost cooptat până acum într-un proiect al Federației Române de Fotbal?

— Întrebați Federația Română de Fotbal. Eu nu pot să vă dau acest răspuns, pentru că nu sunt în măsură să o fac.

V-ați dori ca, pe viitor, să antrenați una dintre echipele naționale de juniori sau tineret ale României?

— Întotdeauna mi-am dorit să antrenez echipa națională Under-21 a României. Cred că meritam această oportunitate. Aici mă opresc, pentru că nu mai este problema mea. Este problema factorilor de decizie din fotbalul românesc.

Ionuț Chirilă, despre derby-ul FCSB – Rapid și cel mai bun fotbalist din România

Există vreun jucător de la FCSB sau Rapid care vă impresionează în mod special?

— Nu. Pentru mine, cel mai bun jucător din România în momentul de față este Karamoko.

Ce îl face atât de special, în opinia dumneavoastră?

— Este un jucător care, la 1,86 metri înălțime, are viteza de execuție a unui fotbalist de 1,74 metri. Are o tehnică extraordinară în regim de viteză.