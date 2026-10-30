Ionuț Chirilă, discurs manifest la conferința de presă după Steaua – CS Dinamo 0-0: „Nu au ce căuta în meseria asta!” Ce a declarat Daniel Oprița

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CS Dinamo a produs surpriza pe terenul Stelei, reușind să obțină o remiză, 0-0, contra „roș-albaștrilor”. La final, antrenorul oaspeților, Ionuț Chirilă (60 de ani) a analizat partida și a ținut un discurs cu privire la o problemă majoră cu care se confruntă fotbalul românesc. Tehnicianul Stelei, Daniel Oprița (45 de ani), a reacționat la rândul său după meciul din Ghencea.

Concluziile lui Ionuț Chirilă după Steaua – CS Dinamo 0-0

Steaua a dominat clar duelul din Ghencea și a avut cele mai importante ocazii, însă CS Dinamo a rezistat și a obținut un punct important, derby-ul disputat vineri fiind primul joc din acest sezon în care „roș-albii” nu au primit gol. Ionuț Chirilă a analizat jocul la final și a reiterat faptul că echipa sa va arăta mult mai bine în următorul sezon, în cazul în care va evita retrogradarea.

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„Tactic am jucat excelent, știam că întâlnim o echipă entuziastă, Trebuie să subliniem faptul că am jucat cu o echipă a cărui medie de vârstă a fost cu 7 ani mai mare. Noi am avut astăzi o medie de sub 21 de ani, 7 jucători de sub 20 de ani în teren. Din punct de vedere al spiritul de sacrificiu și al faptului că am venit să apărăm culorile clubului în Ghencea, am realizat un rezultat bun, nu am pierdut cu o echipă mult mai matură. Dacă ne salvăm, și ne vom salva, la anul aceasta o să fie o echipă extrem de puternică pentru Liga a II-a”, a declarat tehnicianul la conferința de presă.

Ionuț Chirilă, spectacol la conferința de presă după remiza cu Steaua

a ținut un discurs manifest la conferința de presă, în care a vorbit despre problemele din fotbalul românesc, „înțepându-i” și pe rivalii de la CSA Steaua. „Când aud antrenori care spun că au avut o generație slabă, nu au ce căuta în meseria asta. Cum am avut eu generație bună și la Dinamo, și la Rapid, și la Chiajna, și la echipa națională, pe care am calificat-o la Campionatul European după 10 ani de necalificări?

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Dacă noi plecăm cu ideea asta, că avem generații slabe, hai să ne lăsăm de meserie și o să vină Bosnia să ne dea cu terenul în cap, o să vină Polonia, să nu mai putem ieși din casă de rușine, asta o să se întâmple. Mă mir că un club ca Steaua, care nu are drept de promovare, ca și noi, nu construiește o echipă pentru viitor, cu jucători tineri”, a spus antrenorul lui CS Dinamo.

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Ce a declarat Daniel Oprița după Steaua – CS Dinamo 0-0

Daniel Oprița și-a exprimat dezamăgirea la conferința de presă după . „Am pierdut două puncte, s-a jucat la miuță, ca în copilărie, când dă un portar mingea pe spate și se joacă la o poartă. N-au avut niciun corner, dar asta nu scuză cu nimic faptul că ne-am bătut joc de ocaziile pe care le-am avut. Când am avut ocazii mari, ne-am împiedicat singuri unul pe celălalt.

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Când ratezi, fotbalul te pedepsește. (n.r. ce lipsește echipei?) Fotbaliști și antrenor… atât putem la momentul ăsta. Îmi lipsesc doi atacanți care să o bage în poartă. (n.r. ai vrut să aduci un atacant de la Farul) Nu a vrut să mai vină. Cei de la Dinamo au venit să se apere, s-au autodepășit, au dat totul. Nici de jucătorii mei nu pot să spun că nu au dat totul, au încercat. Dar atunci când trece timpul și nu dai gol, intri în criză și nu iei cele mai bune decizii”, a afirmat tehnicianul „roș-albaștrilor”.