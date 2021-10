Ionuț Chirilă i-a șocat pe oficialii Academicii Clinceni. Și-a luat liber și a lăsat echipa pe mâna secundului. ”Antrenează tu. Am treabă, alerg pentru voi”

Instalat pe banca tehnică a Academicii Clinceni în urmă cu exact o lună, la micuța grupare din Ilfov.

Antrenorul uimește la fiecare apariție publică. Are o viziune proprie despre fotbal, despre cum se pregătește o echipă, iar discursurile lui sunt delicioase.

Și-a numit căpitanul ”antrenor secund”

Până să fie numit antrenor principal la Academica Clinceni, Ionuț Chirilă nu a mai antrenat vreo echipă din 2017. Acest lucru nu a contat prea mult pentru șefii clubului ilfovean.

Discursul lui Chirilă și promisiunea că va aduce cu el unul sau mai mulți investitori care să redreseze clubul, au fost ”argumentele” cu care și-a obținut noul mandat de A1.

Ionuț Chirilă este implicat în ”tot ce mișcă” la Academica. De la pregătirea echipei, până la managementul clubului, totul trece prin filtrul tehnicianului de 55 de ani.

Se mai întâmplă ca o întâlnire de afaceri, în interesul clubului, să-i dea programul peste cap, dar are mereu pregătit Planul B. Apropiați ai clubului ilfovean au amintit, pentru GSP, că într-o zi, antrenorul și-a luat liber, în interesul clubului, și l-a desemnat pe căpitanul echipei, Răzvan Patriche, să conducă ședința de pregătire.

”Răzvane, condu tu antrenamentul de azi, că eu am niște treburi de rezolvat. Tot în interesul vostru!”, i-a transmis Ionuț Chirilă, fotbalistului de 35 de ani, citat de.

L-a ”rupt” pe preparatorul fizic italian

Atunci când a fost numit antrenor, Ionuț Chirilă și-a completat staff-ul cu un preparator fizic italian. Nu a luat un CV la întâmplare, ci a mers pe recomandările unor tehnicieni cu nume.

Sursa menționată nota la învestirea lui Chirilă că preparatorul fizic i-a fost recomandat antrenorului român de Fabio Pecchia, fost secund al lui Rafael Benitez la Napoli.

Misteriosul preparator fizic a primit recomandări solide și din partea lui Filippo Fusco, fost director la Juventus U23, la Verona și la Bologna, mai spunea Chirilă pentru sursa amintită.

Sursa apropiate clubului din Clinceni susțin că la scurt timp după ce a fost cooptat în staff, italianul s-a accidentat și a necesitat îngrijiri de specialitate mai îndelungate decât oricare dintre fotbaliștii Academicii.

”Italianul s-a accidentat după puțin timp, pe urmă petrecea pe masa de masaj mai mult timp decât petreceau jucătorii”, notează sursa citată.

Cu Ionuț Chirilă antrenor, Academica Clinceni a înregistrat trei înfrângeri și o remiză și are un golaveraj îngrijorător 4-11.

Ionuț Chirilă a văzut ”meciul lui” în eșecul usturător cu U Craiova

Tehnicianul Academicii din Clinceni este considerat unul dintre antrenorii oratori din fotbalul românesc. Câteodată viziunea acestuia este departe de realitate, dar discursurile lui sunt savuroase.

”Nu-mi explic cum am jucat excepțional 15 minute, în care am controlat jocul și nu prevedea nimeni acest dezastru și, în loc să murim ca un bolnav de cancer, adică ușor-ușor, noi am făcut infarct.

După minutul 15, parcă ne-a împușcat cineva din elicopter. Nu poți să joci fantastic 15 minute, iar în celelalte 75 să nu exiști”, spunea Ionuț Chirilă după 0-5 cu Universitatea Craiova.