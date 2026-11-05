Ionuț Chirilă îl dă în judecată pe Cornel Dinu: „S-a depăşit orice limită”

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Între Cornel Dinu și Ionuț Chirilă e război total de câteva zile. Inițial, „Procurorul” s-a dezlănțuit la adresa lui Chirilă, pe care l-a criticat pentru stilul său de a face declarații. Cornel Dinu a intervenit inițial în conflictul dintre Dănuț Lupu și Ionuț Chirilă.

Cornel Dinu și Ionuț Chirilă sunt în război de ceva vreme. „Procurorul” a făcut acuze dure

L-a acuzat, mai apoi, pe Chirilă că ar fi avut o vină în cazul morții lui Cătălin Hîldan. „Procurorul” a contestat, totodată, faptul că Ionuț Chirilă ar fi avut un merit în a dezvolta generația din care făceau parte Hîldan, Petre sau Tararache, afirmând că adevăratul merit este al lui Iosif „Piți” Varga.

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. Într-o aparentă dispută cu cineva care este o făcătură în fotbal, un îmbârligător de vorbe goale, fără susținere din niciun punct de vedere – Ionuț Chirilă. Ales total greșit de clubul Dinamo pentru a crește o echipă de performanță, lucru pe care nu l-a făcut niciodată. Iar celebra legendă care i se atribuie, că ar fi creat câțiva jucători de excepție, nu are nimic în comun cu realitatea.

El își satisfăcea stagiul militar la Dinamo și din relația pe care Mircea Lucescu a avut-o cu taică-su (n.r. marele ziarist Ioan Chirilă) l-a rugat să-l țină și pe el și i-a dat o echipă de juniori. Toată selecția a fost făcută de Piți Varga: Petre, Tararache, mai mulți erau. Eu i-am și prins. Hîldan, Cezar Dinu. Piți Varga a fost cel care a făcut selecția”, a răbufnit Dinu în direct la FANATIK SUPERLIGA.

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Ionuț Chirilă, acuzat că le-ar fi dat jucătorilor dinamoviști vitamine care nu erau sigure

Mai mult, îl acuză pe Chirilă că le-ar fi dat anumite vitamine fotbaliștilor din acea vreme, inclusiv lui Hîldan, care i-ar fi grăbit moartea. „Ionuț Chirilă doar i-a antrenat câteva luni de zile, având niște condiții deosebite. De o manieră aproape extenuantă pentru copii. Le dădea așa-zise vitamine care le-au creat niște sensibilități hepatice incontestabile. Eu spun ce spuneau medicii care au cunoscut și care au făcut explorările respective. Lucrurile astea s-au văzut și la Petre, și la Hîldan.

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Faptul că Hîldan nu a fost oprit cum a fost Petre, i-a adus acestuia un tragic sfârșit în meciul de la Oltenița, programat complet aiurea. Eu nu mai eram la echipă, iar cei care au rămas la echipă știau. În frunte cu Țălnar, care mă schimbase pe mine după meciul pierdut cu Astra mi se pare. A rămas Țălnar și toată lumea știa că trebuiau refăcute analizele. Și lui Hîldan. În niciun caz să fie dus să joace marți la Câmpina, și de un alt meci pus complet aiurea de un interes electoral al Simonei Marinescu, cea care era președinte în Consiliul de Administrație la Dinamo, de la Oltenița”, a declarat „Procurorul” în exclusivitate pentru FANATIK.

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Ionuț Chirilă anunță că-l va da în judecată pe Cornel Dinu, pentru defăimare

La auzul acestor declarații, pe Cornel Dinu, însă a fost refuzat de Ionuț Lupescu și alți oficiali care refuză să intre în conflict cu legendarul Cornel Dinu. După ce a stat mai mult timp să analizeze situația, Chirilă a decis să-l acționeze singur în judecată pe Dinu, considerând că i-a fost pătată imaginea.

„În urma consultărilor cu avocaţii mei, am decis că Dinu Cornel va trebui să dea socoteală în instanţă, deoarece afirmaţiile sale recente trec cu mult graniţele liberei exprimări şi intră direct în zona ilicitului. L-am ignorat multă vreme, convinşi fiind că nu are rost să replici unui om care a pierdut orice formă de echilibru. Însă, de data aceasta, s-a depăşit orice limită a legalităţii şi a bunului-simţ. Sunt oameni cu care poţi purta un dialog onest, dar există şi cazuri triste în care raţiunea şi autocontrolul au dispărut cu desăvârşire.

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Lansarea unor asemenea acuzaţii delirante nu mă afectează doar pe mine pe plan personal, ci prejudiciază grav şi imaginea familiei alb-roşii, rănind memoria unor oameni care nu se mai pot apăra. Astăzi, privind la Cornel Dinu, nu poţi simţi decât un profund regret pentru degradarea morală şi psihică la care a ajuns. Îi urez sănătate şi linişte, dar şi înţelepciunea de a înţelege că tot răul lăsat în urmă de-a lungul vieţii se întoarce acum împotriva lui. Mă extrag complet din acest circ şi îl las să se privească în oglinda propriei sale lipse de caracter”, se arată într-un comunicat trimis de Chirilă.