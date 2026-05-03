Ionuț Chirilă, ironie în direct pentru Gigi Becali: „Singurul care nu a antrenat FCSB sunt eu”

Gabriel-Alexandru Ioniță
03.05.2026 | 12:15
Ionuț Chirilă (60 de ani) a vorbit despre încercările lui Gigi Becali (67 de ani) din prezent de a găsi un nou antrenor principal pentru FCSB după plecarea lui Mirel Rădoi (45 de ani) în Turcia, la Gaziantep FK. În acest context, tehnicianul, în continuare fără angajament, a analizat lista antrenorilor care au lucrat de-a lungul timpului cu Becali la clubul roș-albastru.

Astfel, Chirilă a făcut o glumă și a apreciat că există în viziunea sa o lejeritate mult prea mare avută de omul de afaceri din Pipera în mod tradițional atunci când vine vorba despre numirea unui nou tehnician la echipa sa. Mai exact, a dorit să sublinieze, într-o notă ironică bineînțeles, faptul că doar el nu a avut parte de o șansă din această perspectivă până acum dintre antrenorii din România care beneficiază de o anumită cotă.

„Singurul care nu a antrenat FCSB sunt eu. În rest a antrenat toată lumea. (n.r. Și vă doriți?) Nu neapărat, nu-și dorește Gigi. Eu i-am spus lui Gigi de ani de zile ce face greșit. Nu are o filosofie de joc câștigătoare. FCSB este un conglomerat de valori individuale, iar unele dintre ele nu se potrivesc în sistemul și filosofia pe care le pregătești și antrenezi.

Gigi așteaptă ca un jucător să vină și să-i rezolve posesia, pasele. Nu înțelege că acest jucător trebuie format. FCSB este un mic PSG, care până să vină Luis Enrique băgau miliarde și nu înțelegeau de ce nu câștigau Champions League. Și i-au avut pe toți: Messi, Neymar, Mbappe, Ibrahimovic. A venit Luis Enrique și a făcut un grup, o echipă”, a spus Ionuț Chirilă în direct la Digi Sport.

Cum ar putea Pep Guardiola să salveze situația la FCSB

Ionuț Chirilă a continuat în aceeași notă și a vorbit despre singura soluție pe care ar vedea-o el drept viabilă la FCSB, fiind vorba totuși despre un scenariu parcă desprins din filmele SF: „Îți spun eu antrenorul străin care poate să rezolve problema la FCSB. Guardiola vine și cumpără FCSB-ul lui Gigi Becali, devine acționar majoritar și Gigi Becali nu mai poate să vorbească. Singura variantă! S-a rezolvat! Și câștigă Champions League! În direct, ți-am spus acum. Îi spune lui Gigi Becali: Cât vreți? 50 de milioane? Poftiți 60 de milioane. Rămâneți cu 49%, eu am 51% și de azi vorbesc eu, Guardiola!”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
