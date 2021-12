Ionuț Chirilă își arogă meritele victoriei contra lui Dinamo: „Tot eu sunt antrenor la Academica Clinceni”

Situația de la Academica Clinceni este, în continuare, confuză. Antrenorului Ionuț Chirilă i s-a interzis, miercuri, să se prezinte la antrenament, dar susține că el se ocupă, în continuare, de pregătirea formației.

Jucătorii Academicii Clinceni i-ar fi dedicat victoria cu Dinamo lui Ionuț Chirilă

De altfel, după victoria formației ilfovene, , el a dat declarații ca și cum nu ar fi existat niciun scandal în zilele premergătoare partidei cu formația antrenată de Mircea Rednic.

„Consider că faptul că mi s-a interzis să merg la antrenamente a fost un abuz. Îmi felicit jucătorii. Le-am transmis tuturor. Unii jucători mi-au dedicat victoria. Îl felicit pe John Ene.

ADVERTISEMENT

Am jucat de la egal la egal cu echipe puternice de play-off, Steaua (n.r. – FCSB), CFR, Rapid. Am jucat foarte bine și cu Mediaș și am fi putut să câștigăm.

Ionuț Chirilă afirmă că era normal să se spargă gheața

Dinamo face parte din aceeași categorie. Eu așteptam victoria asta fără doar și poate. A fost o săptămână groaznică. Au venit cu autocarul de la Cluj, 8 ore. Jucătorii s-au antrenat foarte puțin până la meciul de azi. Marți au avut o zi liberă.

ADVERTISEMENT

Miercuri mi s-a interzis să vin la antrenament și au făcut doar o refacere. A fost doar un antrenament joi. Eu am spus că vor veni rezultatele, să avem puțină răbdare.

Era normal să facă un meci bun, spre deosebire de meciul cu Rapid unde am avut ghinion, să se spargă gheața. Dinamo nu a avut consistență. Dinamo este din punct de vedere moral și al jocului în cel mai slab moment al existenței sale încă de la înființarea clubului.

ADVERTISEMENT

Dinamo este un nume, nu este o echipă care poate emite pretenții în momentul ăsta”, a declarat Ionuț Chirilă la emisiunea Special.

Ionuț Chirilă nu exclude varianta să antreneze Academica Clinceni și după 15 decembrie

În plus, antrenorul susține că tot el este tehnicianul formației din Cliceni, iar acest lucru este valabil până la jumătatea lunii decembrie. „Sunt antrenorul Academicii Clinceni.

ADVERTISEMENT

Am un document prin care pot să nu mă prezint până la data de 15 când vor urma niște renegocieri. Pot fi antrenor și după data de 15. Nu se pot întâmpla lucruri împotriva mea până atunci.

Știți cum e cu antrenorii. Când echipa câștigă, e meritul altora, când pierde echipa, e vina lui. Glumesc. E meritul jucătorilor și îl felicit pe Patriche care a făcut un meci bun la fel ca la Cluj”, a mai spus Chirilă.

ADVERTISEMENT

Oficialii Academicii Clinceni i-au dat „interzis” lui Ionuț Chirilă la antrenamentul de miercuri

Miercuri, Ionuț Chirilă . Tehnicianul nu a fost de acord cu măsura, dorind să pregătească meciul cu Dinamo, însă intrarea lui a fost blocată, conform digisport.ro.

„Academica Clinceni trece printr-o perioadă de transformări. Clubul nostru va avea un nou acţionariat, iar la nivel administrativ s-au alăturat staff-ului Augustin Călin, care va fi director sportiv, şi Sabin Ilie, în funcţia de team manager.

În cursul zilei de mâine vom anunţa şi cine se alătură echipei noastre la nivel de staff tehnic”, anunța, miercuri, gruparea ilfoveană, într-un comunicat.