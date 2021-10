Ionuț Chirilă l-a desființat pe portarul Dobre după Academica Clinceni – UTA 0-3: „Va lua o pauză! E hilar ce a făcut”

Tehnicianul nu înțelege cum elevii săi au primit trei goluri mult prea ușor și este de părere că jucătorii trebuie să treacă peste orice probleme personale și să se concentreze doar pe meserie dacă vor să se salveze de la retrogradare.

Ionuț Chirilă și-a lăudat restul jucătorilor pentru cum s-au descurcat în a doua repriză, dar cere încă doi atacanți și un portar la echipă.

Ionuț Chirilă, nervos pe portarul Dobre după Academica Clinceni – UTA 0-3

după o nouă înfrângere suferită de Academica Clinceni în campionat, declarând că este nevoie de implicarea tuturor jucătorilor pentru a ieși din situația dificilă în care se află iflovenii. Totodată, portarul Ștefan Dobre a fost jucătorul pe care tehnicianul l-a desființat crunt la finalul jocului:

ADVERTISEMENT

„Eu în general îmi apăr jucătorii, cred în continuare în ei, dar când întâlnești o echipă pragmatică precum UTA, care speculează spațiile libere.

Ce s-a întâmplat azi din punct de vedere al portarului Dobre e hilar, când noi construiam jocul. Am luat două goluri, al doilea îl apăra oricine. Vine și al treilea gol… eu dau credit jucătorilor tineri, dar e al patrulea meci consecutiv, în care primim goluri ușoare”.

ADVERTISEMENT

„Nu îi iau creditele în totalitate, dar va veni un moment în care va trebui să facă o pauză, pentru că atunci când un jucător nu se simte în siguranță, mai ales un portar… nu am ajuns să ne permitem să marcăm 3-4 goluri pe meci, pentru a juca cu un copil în poartă.

Ne-au lipsit doi atacanți, nu am fost sub jocul lui UTA, chiar i-am dominat în a doua repriză, dar am primit goluri pe niște greșeli incomensurabile”, a mai spus Ionuț Chirilă.

ADVERTISEMENT

6 este locul pe care UTA îl ocupă în campionat

„Suntem într-o situația fără ieșire!”

„Am făcut o repriză a doua mult mai bună, dar din păcate împotriva unei echipe ca UTA, orice greșeală contează, iar noi nu am avut doar una.

ADVERTISEMENT

Când vom aveam doi atacanți și un portar minim de nivelul lui Vâlceanu, atunci putem vorbi despre mai mult. S-a făcut o greșeală managerială, atunci când s-a spus că se poate juca cu un portar U21.

Ați văzut că în ciuda faptului că a greșit în primele trei meciuri și azi i-am dat posibilitatea să joace, mă așteptam să se reinventeze, din păcate nu stăm bine deloc la soluțiile U21, adică Robet Ion și Dumitrache, atât.

ADVERTISEMENT

Suntem într-o situație în care nu avem ieșire, acesta e adevărul. Mă bucur că Robert Ion a jucat bine, a intrat bine în teren. Am avut și un ghinion imens cu ieșirea lui Achim, căruia i-a sărit umărul, dar, per ansamblu ca joc sunt mulțumit”, a mai spus Ionuț Chirilă la finalul .

Academica Clinceni rămâne „lanterna roșie” din Liga 1, cu doar 3 puncte strânse în primele 13 etape, fără să obțină nicio victorie.