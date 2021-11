Ionuț Chirilă, mâhnit după o nouă înfrângere la Clinceni: „Am fost o echipă ciopârțită! Jucătorii și-au arătat limitele”

Antrenorul Academicii Clinceni a recunoscut superioritatea adversarilor, însă a fost dezamăgit de atitudinea unor jucători, spunând că și-au arătat limitele în meciul cu Sepsi.

Ionuț Chirilă vrea cinci transferuri în iarnă, deși echipa trece printr-un moment financiar cumplit, de intrare în insolvență, ceea ce înseamnă că dacă clubul nu va câștiga apelul, formația va intra în faliment.

Ionuț Chirilă, mâhnit după o nouă înfrângere la Clinceni

Ionuț Chirilă a fost mâhnit după o nouă înfrângere suferită pe , în duelul cu Sepsi: „Asta este diferența de valoare dintre jucătorii lor și jucătorii noștri.

Este o echipă care joacă de 4 ani împreună, care cochetează an de an cu play-off-ul. Duelul dintre linia lor de mijloc, care are clasă mare, și linia noastră de mijloc a fost decisiv”.

„Noi până la perioada de transferuri atât putem face. Am luat o echipă luată în etapa a 9-a cu 2 puncte, care nu a avut o selecție bine făcută.

Este o diferență mare între noi și Sepsi ca organizare, ca stabilitate financiară, ca organizare de joc”, a mai spus Ionuț Chirilă la finalul confruntării.

„A fost amatorism!”

și a spus că echipa sa ar fi putut pierde meciul mult mai drastic, dar speră că jucătorii săi au înțeles unde au greșit și ce au de făcut în viitor pentru a obține puncte:

„Astăzi nu am înțeles de ce s-au oprit la… a fost un amatorism cum s-au oprit la golul 2. Până nu fluieră arbitrul, nu te oprești.

Le-am spus jucătorilor mei astăzi că ne-a bătut o echipă cu jucători net superiori. Sper că au înțeles. Unii dintre jucătorii noștri și-au arătat limitele”.

„Am fost o echipă ciopârțită din toate punctele de vedere. Era greu să rezistă în fața lui Sepsi. Țineți cont și de următorul aspect.

De la Clinceni au plecat un Tănase, un Rusescu, un Adi Popa, un Cordea, un Chunchukov și au mai fost destui. Deci s-a pierdut practic o echipă întreagă.

Nu este ușor să iei o echipă nou nouță și să încerci să o faci să meargă din mers.”, a mai spus Ionuț Chirilă.