Sport

Ionuț Chirilă, răspuns în forță pentru Dănuț Lupu după polemica declanșată la Fanatik SuperLiga: „Dacă avea puțin creier…”

Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
31.10.2026 | 15:54
Ionut Chirila raspuns in forta pentru Danut Lupu dupa polemica declansata la Fanatik SuperLiga Daca avea putin creier
SPECIAL FANATIK
Ionuț Chirilă, răspuns în forță pentru Dănuț Lupu după polemica declanșată la Fanatik SuperLiga: „Dacă avea puțin creier...” FOTO: Fanatik
Scandalul dintre Ionuț Chirilă și Dănuț Lupu a luat amploare! Antrenorul lui CS Dinamo a oferit o replică extrem de dură după ce fostul internațional român l-a ironizat în direct la FANATIK SUPERLIGA.
ADVERTISEMENT

E scandal între dinamoviști. Ionuț Chirilă (60 de ani) nu a rămas dator și i-a dat replica lui Dănuț Lupu (59 de ani). Antrenorul celor de la CS Dinamo l-a atacat cu talpa sus fostul pe internațional, care l-a ironizat în direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Ionuț Chirilă a răbufnit după atacul lui Dănuț Lupu de la FANATIK SUPERLIGA: „Mi-e milă”

Schimb incendiar de replici între Ionuț Chirilă și Dănuț Lupu. Totul a plecat după ce antrenorul lui CS Dinamo București a susținut că partida din Liga 2, împotriva celor de la CSA Steaua, reprezintă adevăratul „Derby de România”. Lupu a reacționat la FANATIK SUPERLIGA și nu l-a menajat deloc pe tehnicianul formației din Liga 2. „Big L” a pus sub semnul întrebării performanțele lui Chirilă ca antrenor și l-a ironizat, afirmând că „vindea pantofi din portbagaj”.

ADVERTISEMENT

În plus, Dănuț Lupu a susținut că Ionuț Chirilă nu ar fi ajuns pe banca celor de la CS Dinamo fără sprijinul lui Ionuț Lupescu și al unei alte persoane, a cărei identitate nu a vrut să o dezvăluie. Replica lui Ionuț Chirilă nu a întârziat să apară. După terminarea meciului CSA Steaua – CS Dinamo 0-0, antrenorul oaspeților a lansat un atac extrem de dur la adresa fostului internațional.

„Mi-e milă de Dănuț Lupu, săracul. A ajuns într-o asemenea decădere. Am înțeles că a zis că a construit CS Dinamo. Când eram cu Lucescu, prin ’87, pe la Dinamo, el era la Galați. Nu știu dacă știa drumul până la București. M-am luat și eu după Arrigo Sacchi. Intrați și citiți! Cel mai mare antrenor din istoria lui Milan și poate a Italiei. Titlul vi-l dau eu, pe internet: ‘Vindeam pantofi și, datorită unui bibliotecar, am ajuns în fotbal’. M-am apucat și eu la fel”, a tunat Ionuț Chirilă.

ADVERTISEMENT
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul...
Digi24.ro
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul dintre copii cu un bărbat. Anchetatorii iau în calcul răpirea

Chirilă nu l-a menajat deloc pe Lupu: „Dacă avea puțin creier, juca la Real Madrid sau la Barcelona”

Antrenorul lui CS Dinamo susține că Dănuț Lupu a ratat șansa de a-și fi valorificat talentul uriaș. Ionuț Chirilă a declarat că fostul mijlocaș ar fi putut evolua la Real Madrid sau Barcelona dacă ar fi luat alte decizii în carieră. „Ce să-i răspund lui Lupu? Poți să-i răspunzi multe. Mi-e milă de el, că, dacă îi răspund, nici la emisiunea aia la care apare nu mai poate să apară. Singurul sentiment față de el e de milă. Dacă avea puțin creier, juca la Real Madrid sau la Barcelona. A fost un jucător uriaș. Pot să mă supăr pe Lupu? Suntem nebuni acum, ce dracu’?! Eu sunt atacat pentru că sunt hrana presei, deliciul presei. Eu mă distrez cu presa, și ei cu mine”, a declarat Chirilă, după CSA Steaua – CS Dinamo 0-0.

ADVERTISEMENT
Cum l-a numit Ionuț Chirilă pe fratele său, Tudor Chirilă:
Digisport.ro
Cum l-a numit Ionuț Chirilă pe fratele său, Tudor Chirilă: "E prea de tot!"

Ce a spus Lupu despre Chirilă la FANATIK SUPERLIGA

Replica lui Ionuț Chirilă de la finalul meciului din Ghencea a venit după ce Dănuț Lupu a reacționat vehement la FANATIK SUPERLIGA. Analistul FANATIK i-a recomandat tehnicianului de la CS Dinamo să fie mai temperat în declarații. Lupu a sugerat că tocmai ieșirile publice ale lui Chirilă ar fi putut reprezenta unul dintre motivele pentru care acesta nu a ajuns să antreneze la un nivel mai înalt.

ADVERTISEMENT

„Eu i-aș da un sfat să stea mai așa… să calce frâna în declarații. (n.r. El mereu a fost mai exuberant) Păi, poate asta i-a dăunat de-a lungul timpului și nu a ajuns antrenor unde a vrut el. Poate din cauza gurii lui, nu pentru că știe sau nu să antreneze. Acum o să fiu răutăcios cu el, e prietenul meu, dar în afara faptului că ai scos niște copii prin 1987, 1988, 1989, ce ai mai făcut pe unde ai fost?

El tot declară că din cauza lui nea Mircea (Lucescu) nu a ajuns el antrenor. Dar ce i-a făcut nea Mircea? Uite, dacă primești o echipă și promovezi și scoți 5 – 6 fotbaliști, pot să-ți fac eu rău? Acum nu vreau să fiu răutăcios cu el, dar în afara faptului că, pe unde a fost, vindea pantofi din portbagaj… Da, am fost răutăcios, Ionuț, scuză-mă”, a declarat Dănuț Lupu.

ADVERTISEMENT

Conferință Ionuț Chirilă

De ce Cornel Dinu si Giovanni Becali NU sunt prieteni
Fanatik
De ce Cornel Dinu si Giovanni Becali NU sunt prieteni
Liga 2, live etapa 12. Poli Timișoara rămâne lider după o remiză spectaculoasă...
Fanatik
Liga 2, live etapa 12. Poli Timișoara rămâne lider după o remiză spectaculoasă la Dumbrăvița. Festival de goluri în FC Bacău – Metaloglobus. Cum arată clasamentul
Borussia Dortmund a băgat spaima în fanii lui Bayern înainte de Der Klassiker!...
Fanatik
Borussia Dortmund a băgat spaima în fanii lui Bayern înainte de Der Klassiker! Ce a pus la cale clubul de Halloween, chiar în ziua marelui derby. Video
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
A șters pe jos cu Marian Iancu în direct: 'A distrus Poli Timișoara,...
iamsport.ro
A șters pe jos cu Marian Iancu în direct: 'A distrus Poli Timișoara, nu trebuie regretat de fani! S-a dus la pușcărie pentru manevre, a intrat în fotbal să apară la TV, nu pentru club'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!