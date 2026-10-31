Ionuț Chirilă, răspuns în forță pentru Dănuț Lupu după polemica declanșată la Fanatik SuperLiga: „Dacă avea puțin creier…”

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E scandal între dinamoviști. Ionuț Chirilă (60 de ani) nu a rămas dator și i-a dat replica lui Dănuț Lupu (59 de ani). Antrenorul celor de la CS Dinamo l-a atacat cu talpa sus fostul pe internațional, care l-a ironizat în direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Ionuț Chirilă a răbufnit după atacul lui Dănuț Lupu de la FANATIK SUPERLIGA : „Mi-e milă”

Schimb incendiar de replici între Ionuț Chirilă și Dănuț Lupu. Totul a plecat după ce antrenorul lui CS Dinamo București a susținut . Lupu a reacționat la FANATIK SUPERLIGA și nu l-a menajat deloc pe tehnicianul formației din Liga 2. „Big L” a pus sub semnul întrebării performanțele lui Chirilă ca antrenor și

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În plus, Dănuț Lupu a susținut că Ionuț Chirilă nu ar fi ajuns pe banca celor de la CS Dinamo fără sprijinul lui Ionuț Lupescu și al unei alte persoane, a cărei identitate nu a vrut să o dezvăluie. Replica lui Ionuț Chirilă nu a întârziat să apară. După terminarea meciului CSA Steaua – CS Dinamo 0-0, antrenorul oaspeților a lansat un atac extrem de dur la adresa fostului internațional.

„Mi-e milă de Dănuț Lupu, săracul. A ajuns într-o asemenea decădere. Am înțeles că a zis că a construit CS Dinamo. Când eram cu Lucescu, prin ’87, pe la Dinamo, el era la Galați. Nu știu dacă știa drumul până la București. M-am luat și eu după Arrigo Sacchi. Intrați și citiți! Cel mai mare antrenor din istoria lui Milan și poate a Italiei. Titlul vi-l dau eu, pe internet: ‘Vindeam pantofi și, datorită unui bibliotecar, am ajuns în fotbal’. M-am apucat și eu la fel”, a tunat Ionuț Chirilă.

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Chirilă nu l-a menajat deloc pe Lupu: „Dacă avea puțin creier, juca la Real Madrid sau la Barcelona”

Antrenorul lui CS Dinamo susține că Dănuț Lupu a ratat șansa de a-și fi valorificat talentul uriaș. Ionuț Chirilă a declarat că fostul mijlocaș ar fi putut evolua la Real Madrid sau Barcelona dacă ar fi luat alte decizii în carieră. „Ce să-i răspund lui Lupu? Poți să-i răspunzi multe. Mi-e milă de el, că, dacă îi răspund, nici la emisiunea aia la care apare nu mai poate să apară. Singurul sentiment față de el e de milă. Dacă avea puțin creier, juca la Real Madrid sau la Barcelona. A fost un jucător uriaș. Pot să mă supăr pe Lupu? Suntem nebuni acum, ce dracu’?! Eu sunt atacat pentru că sunt hrana presei, deliciul presei. Eu mă distrez cu presa, și ei cu mine”, a declarat Chirilă, după CSA Steaua – CS Dinamo 0-0.

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Ce a spus Lupu despre Chirilă la FANATIK SUPERLIGA

Replica lui Ionuț Chirilă de la finalul meciului din Ghencea a venit după ce Dănuț Lupu a reacționat vehement la FANATIK SUPERLIGA. Analistul FANATIK i-a recomandat tehnicianului de la CS Dinamo să fie mai temperat în declarații. Lupu a sugerat că tocmai ieșirile publice ale lui Chirilă ar fi putut reprezenta unul dintre motivele pentru care acesta nu a ajuns să antreneze la un nivel mai înalt.

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„Eu i-aș da un sfat să stea mai așa… să calce frâna în declarații. (n.r. El mereu a fost mai exuberant) Păi, poate asta i-a dăunat de-a lungul timpului și nu a ajuns antrenor unde a vrut el. Poate din cauza gurii lui, nu pentru că știe sau nu să antreneze. Acum o să fiu răutăcios cu el, e prietenul meu, dar în afara faptului că ai scos niște copii prin 1987, 1988, 1989, ce ai mai făcut pe unde ai fost?

El tot declară că din cauza lui nea Mircea (Lucescu) nu a ajuns el antrenor. Dar ce i-a făcut nea Mircea? Uite, dacă primești o echipă și promovezi și scoți 5 – 6 fotbaliști, pot să-ți fac eu rău? Acum nu vreau să fiu răutăcios cu el, dar în afara faptului că, pe unde a fost, vindea pantofi din portbagaj… Da, am fost răutăcios, Ionuț, scuză-mă”, a declarat Dănuț Lupu.

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