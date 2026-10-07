Ionuț Chirilă, salariu de 7.000 euro la CS Dinamo! “Ionuț Lupescu l-a propus și i-a dat banii ăștia! De ce?!”

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Dănuț Lupu continuă seria atacurilor la adresa lui Ionuț Lupescu și a pus sub semnul întrebării modul în care fostul internațional își asumă responsabilitatea pentru rezultatele de la CS Dinamo. Lupu susține că Ionuț Chirilă a fost propus și adus la club de Lupescu și confirmă faptul că antrenorul ar încasa un salariu de 7.000 de euro pe lună.

Dănuț Lupu îl provoacă pe Ionuț Lupescu să răspundă pentru situația de la CS Dinamo

Dănuț Lupu consideră că Ionuț Lupescu nu poate critica situația de la Federația Română de Fotbal fără să explice, la rândul său, rezultatele clubului pe care îl conduce. Fostul internațional a făcut o paralelă între situația echipei naționale și CS Dinamo. Lupu susține că, dacă Lupescu consideră că un conducător trebuie să răspundă pentru rezultatele slabe, același principiu ar trebui aplicat și în cazul său.

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„Aș vrea să-l mai întreb ceva pe Ionuț Lupescu. E de vină Burleanu că echipa națională nu joacă nimic? El e președinte la CS Dinamo, de ce nu-și dă demisia, că nu bat pe nimeni nici ei. E din fotbal domnul Ionuț, înțelege ce zic. Dacă CS Dinamo nu bate pe nimeni, ia numai câte 7-8, de ce nu-și dă demisia? Burleanu de ce să-și dea demisia?“, a declarat Dănuț Lupu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cine l-a adus pe Ionuț Chirilă la CS Dinamo? Dănuț Lupu a lămurit situația

În final, Dănuț Lupu a revenit la comparația dintre CS Dinamo și Federația Română de Fotbal și i-a transmis lui Lupescu că, în opinia sa, ar trebui să aplice același standard și în cazul propriei funcții. Acesta a vorbit și despre .

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„Da, așa e, Chirilă are 7.000 de euro salariu, dar are Ministerul bani, stați liniștiți. Ionuț l-a propus, el l-a adus. Deci, dacă e și el așa bun manager, să-și dea și el demisia. La Federație nu mai dă Ministerul de Interne bani, deci e o problemă. Acolo trebuie să-i faci“, a mai spus Dănuț Lupu.

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Dănuț Lupu, atac direct la Ionuț Lupescu: „De ce când au candidat nu au câștigat?”

și se întreabă de ce nu au reușit să schimbe lucrurile atunci când au avut ocazia să ajungă la conducerea FRF.

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„Lupescu și Prunea, nu ei sunt principalii care fac declarații mereu? De ce când au candidat nu au câștigat? Să mă scuze Ionuț acum, dar spune că vezi doamne cei de la FRF l-au omorât pe nea Mircea, acum îl omoară pe Hagi și că alegerile au fost făcute cum au fost făcute. Păi de ce nu le-a făcut el altfel? A candidat, de ce nu a câștigat?“, a declarat Dănuț Lupu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Dănuț Lupu a făcut trimitere și la perioada Generației de Aur, despre care spune că a oferit conducerii de atunci un avantaj uriaș prin valoarea jucătorilor disponibili: „E de vină Burleanu că nu a câștigat el? E de vină Dâncu și cu Ponta, bine că nu e și Ceaușeșcu. De vină pentru ‘Generația de Aur’ e Ceaușescu, nu? Ce au făcut domnii Mircea Sandu și Mitică Dragomir, jos pălăria în fața lor, dar cu generația pe care au avut-o făcea oricine.

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Într-adevăr, au făcut și ei lucruri bune, Mogoșoaia etc, dar au avut o generație în spate care la un moment dat era pe locul 6 în Europa și locul 3 în lume în anii 97. Când ai echipă, nu mai țipă nimeni să te dea afară. Acum, când e greu, e de vină Burleanu. Ce să facă el, să se ducă la echipele de club și să le zică să nu mai cumpere jucători străini, să ia doar români?“