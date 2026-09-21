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Se pare că Ionuț Chirilă o duce bine la CS Dinamo, chiar dacă echipa sa este ultima în Liga 2. Antrenorul în vârstă de 60 de ani are un salariu care se apropie de cel al campionului olimpic David Popovici (22 de ani).

Ionuț Chirilă, salariu uluitor la CS Dinamo! Cât câștigă antrenorul ultimei clasate din Liga 2

Conform , Ionuț Chirilă ar încasa 7000 de euro lunar la CS Dinamo, o echipă fără perspectivă, care nu are drept de promovare în SuperLiga și care e pe locul 22 (ultimul) în eșalonul secund. După șapte etape, CS Dinamo are doar 3 puncte, pe care le-a obținut în . Suma nu este deloc mică, având în vedere că mulți tehnicieni nu primesc atâția bani nici în primul eșalon.

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Salariul lui Ionuț Chirilă se apropie de cel pe care îl încasează David Popovici la Clubul Sportiv Dinamo. Anul trecut, Ionuț Popa, președintele clubului din „Ștefan cel Mare”, a dezvăluit că multiplul campion mondial și european, și care a luat aurul la JO de la Paris 2024, . Comparația ridică o întrebare privind criteriile de remunerare și obiectivele de performanță stabilite în cadrul cluburilor sportive finanțate din fonduri publice.

Daniel Oprița, salariu de 6000 de euro la CSA Steaua. Nici „militarii” nu au drept de promovare

Situația de la CS Dinamo nu este singura care ridică întrebări privind investițiile financiare în fotbalul susținut de instituțiile statului. Un alt exemplu este cel de la CSA Steaua. Echipa Armatei evoluează și ea în Liga 2 și nu are nici în acest sezon drept de promovare. Daniel Oprița (45 de ani), care e pe banca tehnică a „militarilor” din 2019, și-a prelungit contractul cu Steaua în vară.

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Potrivit sursei menționate anterior, Oprița are în Ghencea un salariu de 6000 de euro pe lună. Asta înseamnă o remunerație de 72.000 de euro pe an și reprezintă o creștere față de cei aproximativ 5000 de euro lunar pe care Oprița declara că îi primea în 2023. La fel ca CS Dinamo, CSA Steaua are și ea un start catastrofal de sezon. Echipa lui Daniel Oprița a obținut o singură victorie în acest sezon, în etapa a 7-a, scor 2-1, cu Gloria Bistrița. Ca urmare a acestui succes, „militarii” sunt pe locul 18 în Liga 2, cu doar 5 puncte.