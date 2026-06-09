Sport

Ionuț Chirilă și-a anunțat revenirea în antrenorat! Poate pleca de la echipă după doar 14 zile: „Suntem la mâna sorții!”

Ionuț Chirilă este gata de o nouă aventură pe banca tehnică. Cunoscutul antrenor român are o clauză prin care poate pleca de la club după doar 14 zile. Cu ce formație a semnat, de fapt.
Mihai Dragomir
09.06.2026 | 15:25
Ionut Chirila sia anuntat revenirea in antrenorat Poate pleca de la echipa dupa doar 14 zile Suntem la mana sortii
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Ionuț Chirilă, gata de o nouă aventură. Cum se poate sfârși însă totul după doar 14 zile. Sursa Foto: Sport Pictures.
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Ionuț Chirilă (60 de ani) este gata să antreneze din nou. Fostul tehnician de la echipe precum Chiajna, Iași, Tg. Mureș sau Clinceni s-a înțeles cu CS Dinamo. Totuși, în contractul său cu formația din eșalonul secund este stipulată o clauză care îi poate aduce despărțirea de club după doar 2 săptămâni. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Ionuț Chirilă semnează cu CS Dinamo

CS Dinamo a retrogradat sportiv în urma barajului pierdut cu Șelimbăr, scor 1-3 la general. Totuși, bucureștenii nu fac mare caz, încă. Motivul este legat de faptul că FC Bacău, echipa celor mai bogați patroni din fotbalul românesc, nu a primit licența pentru sezonul viitor din Liga 2. Ionuț Chirilă a spus că va prelua CS Dinamo doar dacă clubul ia locul moldovenilor în eșalonul secund. Verdictul final vine abia pe data de 15 iulie, când se judecă apelul băcăuanilor.

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„Vom vedea dacă nu retrogradează. În condițiile în care nu îndeplinesc criteriile financiare unele echipe. Am și pus o clauză în contract, că dacă se retrogradează… Din păcate, pe 15 iulie voi afla. Contractul se activează la 1 iulie, dar există o clauză acolo. La 1 iulie mă duc. Încercăm să vedem dacă se poate afla mai repede.

Bine, eu sunt obișnuit să merg cu echipe de pe plajă. Aduceți-vă aminte cu Chiajna, când am jucat în Liga 1 direct în etapa a treia. Să vedem ce se întâmplă. Nu știu de ce așa târziu, 15 iulie. Mă gândesc aceste criterii obligatorii sunt luate deja, știute. De ce să aștepți 15 iulie? Lotul trebuie făcut. Am înțeles că majoritatea jucătorilor sunt liberi. Promovăm jucători din academie. Spiritul lui Dinamo. Sunt ceva, i-am văzut. Îi mai văd și astăzi. Facem o selecție!”, a spus inițial antrenorul român.

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De ce pleacă Ionuț Chirilă mai devreme de la CS Dinamo

Ionuț Chirilă a mărturisit că, dacă CS Dinamo nu va putea evolua în continuare în Liga 2, el nu va rămâne pentru a pregăti clubul în Liga 3, pe care nu o vede compatibilă cu filosofia sa. „Suntem la mâna sorții, să vedem ce se întâmplă, să încercăm să refacem spiritul lui Dinamo. Ceea ce-au însemnat Hîldan, Lupescu, Radu (n.r. – Răducioiu), care au ținut Dinamo, care au făcut zecile de milioane de euro, crescuți din iarba lui Dinamo.

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Să facem un Dinamo puternic. Nu, dacă retrogradează nu mă interesează pentru că Liga 3 este mult prea departe valoric de Liga 1, care și aia e submediocră, dar nu este în proiectul meu”, a mai declarat Ionuț Chirilă, potrivit iamsport.ro.

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  • 21.09.2021 – 01.12.2021 a fost intervalul în care Ionuț Chirilă a pregătit ultimul club din CV-ul său de antrenor (Academica Clinceni)
  • 23 este numărul celor mai multe meciuri pe banca unei echipe (Concordia Chiajna)
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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