Sport

Ionuţ Chirilă, umilit de CSM Slatina în Liga 2! Scor ireal înregistrat în etapa a doua

Ionuţ Chirilă a bifat un nou rezultat negativ pe banca lui CS Dinamo. Început de mandat de coșmar pentru tehnicianul român în Liga 2 din România.
Mihai Dragomir
08.08.2026 | 13:49
Ionut Chirila umilit de CSM Slatina in Liga 2 Scor ireal inregistrat in etapa a doua
ULTIMA ORĂ
Dezastru pentru Ionuț Chirilă la CS Dinamo. Foto: ProSport.ro.
ADVERTISEMENT

După o pauză de cinci ani de la ultima sa experiență ca antrenor, Ionuț Chirilă a revenit în această vară pe banca celor de la CS Dinamo. Totuși, startul noului său mandat nu a fost marcat de rezultatele pe care le aștepta. CSM Slatina le-a administrat bucureștenilor un eșec dureros în a doua etapă din eșalonul secund.

Coșmar pentru Ionuț Chirilă la CS Dinamo după 1-5 cu CSM Slatina

Dacă în prima etapă din noul sezon, CS Dinamo conducea la pauză și a pierdut ulterior cu 1-2 în fața lui CS Afumați, situația a stat cu totul diferit la deplasarea cu CSM Slatina. Sâmbătă, 8 august, bucureștenii au primit o adevărată corecție de la echipa din județul Olt. Trupa lui Ionuț Chirilă a pierdut cu 1-5, după ce la pauză gazdele aveau deja 3-0 pe tabelă.

ADVERTISEMENT

Granja a deschis scorul în minutul 7, pentru ca Magyari să realizeze „dubla” după golurile din minutele 14 și 34 și să contureze deja un eșec fără drept de apel al oaspeților. În repriza a doua, Ciocan a marcat în minutul 52 și a dat senzația că bucureștenii nu renunță totuși la luptă. Slatina a dat replica prin Stan, care a punctat și el în minutul 67. De parcă scorul de 4-1 nu era deja suficient de mare, Năstăsie și-a trecut și el numele pe tabela marcatorilor în minutul 90+1.

În urma acestui rezultat, CS Dinamo este ultima clasată din Liga 2, cu 0 puncte și un golaveraj de -5. Nici rivala Steaua nu stă mai bine, care are același număr de puncte după ce a pierdut și meciul cu Râmnicu Vâlcea, scor 1-2.

ADVERTISEMENT
Avertismentul experților: România riscă raționalizări obligatorii și blackout, din cauza lipsei investițiilor. Apel...
Digi24.ro
Avertismentul experților: România riscă raționalizări obligatorii și blackout, din cauza lipsei investițiilor. Apel către ANRE

Cum a rămas CS Dinamo în Liga 2, deși retrogradase

CS Dinamo a fost nevoită la finele sezonului trecut să joace barajul de menținere în Liga 2 contra celor de la CSC Șelimbăr. Sibienii s-au impus cu 3-1 la general și i-a trimis pe bucureșteni în Liga 3. Doar că norocul le-a surâs celor din urmă, care au profitat de o lovitură primită de una dintre echipele de tradiții.

ADVERTISEMENT
Virginia Ruzici a dat verdictul despre viața personală a Simonei Halep
Digisport.ro
Virginia Ruzici a dat verdictul despre viața personală a Simonei Halep

Mai exact, rămânerea „roș-albilor” în Liga 2 s-a întâmplat după ce Poli Iași, care avea drept de joc în eșalonul secund, s-a desființat, așa cum FANATIK a anunțat atunci în exclusivitate. Odată ce echipa și-a continuat parcursul în eșalonul secund, Ionuț Chirilă a și fost numit oficial pe banca tehnică, după ce așteptase în prealabil să vadă deznodământul situației amintite.

ADVERTISEMENT
Doliu în fotbalul mondial: a murit tatăl lui Leo Messi!
Fanatik
Doliu în fotbalul mondial: a murit tatăl lui Leo Messi!
Liga 2, LIVE VIDEO etapa 2. Steaua, un nou eșec pe teren propriu....
Fanatik
Liga 2, LIVE VIDEO etapa 2. Steaua, un nou eșec pe teren propriu. Cum arată clasamentul
Ce studii are, de fapt, Lamine Yamal. Cursurile pe care le urmează starul...
Fanatik
Ce studii are, de fapt, Lamine Yamal. Cursurile pe care le urmează starul celor de la FC Barcelona
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Cine e românul invitat de Cristiano Ronaldo la nunta cu Georgina: 'Sunt prieteni...
iamsport.ro
Cine e românul invitat de Cristiano Ronaldo la nunta cu Georgina: 'Sunt prieteni foarte buni'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!