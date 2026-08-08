Ionuţ Chirilă, umilit de CSM Slatina în Liga 2! Scor ireal înregistrat în etapa a doua

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După o pauză de cinci ani de la ultima sa experiență ca antrenor, în această vară pe banca celor de la CS Dinamo. Totuși, startul noului său mandat nu a fost marcat de rezultatele pe care le aștepta. CSM Slatina le-a administrat bucureștenilor un eșec dureros în a doua etapă din eșalonul secund.

Coșmar pentru Ionuț Chirilă la CS Dinamo după 1-5 cu CSM Slatina

Dacă în prima etapă din noul sezon, CS Dinamo conducea la pauză și , situația a stat cu totul diferit la deplasarea cu CSM Slatina. Sâmbătă, 8 august, bucureștenii au primit o adevărată corecție de la echipa din județul Olt. Trupa lui Ionuț Chirilă a pierdut cu 1-5, după ce la pauză gazdele aveau deja 3-0 pe tabelă.

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Granja a deschis scorul în minutul 7, pentru ca Magyari să realizeze „dubla” după golurile din minutele 14 și 34 și să contureze deja un eșec fără drept de apel al oaspeților. În repriza a doua, Ciocan a marcat în minutul 52 și a dat senzația că bucureștenii nu renunță totuși la luptă. Slatina a dat replica prin Stan, care a punctat și el în minutul 67. De parcă scorul de 4-1 nu era deja suficient de mare, Năstăsie și-a trecut și el numele pe tabela marcatorilor în minutul 90+1.

În urma acestui rezultat, CS Dinamo este ultima clasată din Liga 2, cu 0 puncte și un golaveraj de -5. Nici rivala Steaua nu stă mai bine, care are același număr de puncte după ce a pierdut și meciul cu Râmnicu Vâlcea, scor 1-2.

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Cum a rămas CS Dinamo în Liga 2, deși retrogradase

CS Dinamo a fost nevoită la finele sezonului trecut să joace barajul de menținere în Liga 2 contra celor de la CSC Șelimbăr. și i-a trimis pe bucureșteni în Liga 3. Doar că norocul le-a surâs celor din urmă, care au profitat de o lovitură primită de una dintre echipele de tradiții.

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Mai exact, rămânerea „roș-albilor” în Liga 2 s-a întâmplat după ce , așa cum FANATIK a anunțat atunci în exclusivitate. Odată ce echipa și-a continuat parcursul în eșalonul secund, Ionuț Chirilă a și fost numit oficial pe banca tehnică, după ce așteptase în prealabil să vadă deznodământul situației amintite.