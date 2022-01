Brânzoi din Las Fierbinți, la televizor cu familia. Cu ce se ocupă mama actorului la 78 de ani

Ionuț Ciocia, cunoscut pentru rolul lui Brânzoi din Las Fierbinți, a fost invitat, împreună cu mama și cele două surori ale lui, în emisiunea lui Cătălin Măruță. În vârstă de 78 de ani, mama actorului este o femeie foarte activă. Aceasta pictează și a scris o carte de poezii, pe care a publicat-o fără știrea copiilor săi.

Ionuț Ciocia a moștenit talentul din familie

Vârsta pare să fie doar un număr pentru mama lui Femeia, care a împlinit recent 78 de ani, nu poate sta locului nici măcar o clipă. Pe lângă treburile casnice, aceasta se ocupă și de propriile pasiuni.

Mama actorului Ionuț Ciocia pictează și ajunge să realizeze chiar și patru tablouri într-o singură seară.

„Pictează din instinct, ca să vezi de unde talentul a sărit. De pictat, pictează, de scris poezie scrie, o dau la balet. Sărmana de ea are proteze la toți genunchii” ,

Filofteia Ciocia spune că și-a descoperit pasiunea pentru pictură încă din copilărie, dar că, în urmă cu câțiva ani, a început să facă mai des acest lucru.

„Îmi plăcea de mică, dar acuma…mai profesionist de vreo 10 ani”, a declarat Filofteia Ciociu despre pasiunea pentru pictură.

Mama lui Brânzoi a economisit pensia pentru a publica o carte

Nu doar artele plastice o pasionează pe mama actorului Ionuț Ciocia, ci și literatura. Aceasta a scris o carte de poezii religioase și a ținut secret acest lucru, până în momentul în care colecția de versuri a fost publicată.

Pentru a-și permite să editeze și să tipărească această cartea „Primește înălțimea ca să primești fericirea”, Filofteia Ciocia și-a economisit pensia timp de mai multe luni.

„Este o carte mai mult cu poezii religioase. Dar nici n-am spus copiilor, nici corector nu am avut la carte. Am vrut să le fac o surpriză. Am sunat o editură, la Ploiești.

Titlul cărții nu-l știam și mă chinuiam. Mă gândeam să fac o sinteză dintr-o poezie sau să pun o frază.”, a povestit mama actorului.

Filofteia Ciocia și-a publicat volumul de versuri în anul 2011. Cartea a fost tipărită în 500 de exemplare, pe care a decis să le ofere în dar prietenilor și apropiaților.