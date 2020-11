Interpretul de muzică populară Ionuț Dolănescu a anunțat că a fost confirmat pozitiv cu coronavirus. Artistul urmează să stea în izolare timp de 14 zile.

În urmă cu puțin timp, fiul regretatului Ion Dolănescu a fost diagnosticat cu Covid, împreună cu soția sa, însă, conform declarațiilor sale, starea lor nu este îngrijorătoare.

Deși nu prezenta simptome, Ionuț Dolănescu a făcut testul pentru că urma să plece în Statele Unite pentru a vota la alegerile prezidențiale.

Ionuț Dolănescu are coronavirus. Care este starea de sănătate a artistului

Intrat în legătură directă cu postul de televiziune Antena 3, Ionuț Dolănescu a mărturisit că a fost confirmat pozitiv cu Covid-19. Artistul a afirmat că este nevoit să stea în izolare pentru următoarele două săptămâni.

Îndrăgitul cântăreț a menționat că se simte bine și că, din fericire, nu prezintă niciun simptom specific virusurul. Acesta și-a făcut testul deoarece urma să părăsească țara pentru a merge, alături de soția sa, în Statele Unite ale Americii pentru a vota în calitate de cetățeni americani.

,,Din fericire, cred că este o formă uşoară. Nu am simptome, nu am febră. Suntem bine şi eu şi soţia mea. Din păcate, ni s-au zădărnicit planurile pentru că noi, astăzi, ar fi trebuit să fim în SUA, să luăm urnele cu asalt şi să votăm în calitate de cetăţeni americani. Nu aveam simptome, doar că am simţit nevoia să fac acest gest, ştiind că plec peste hotare. În seara zilei de vineri am fost sunat de la spital, mi s-a spus că suntem pozitivi”, a declarat artistul.

De asemenea, artistul a dezvăluit că urma să lanseze un nou album, dar acesta lucru va avea loc după 14 zile, când solistul își va reface testul care să indice că este vindecat.

,,Trebuia să şi lansez, zilele următoare, un nou album, dar nu se mai poate întâmpla. Stăm în carantină 14 zile pentru că vineri am fost testați pozitiv.”, a adăugat fiul lui Ion Dolănescu și al Mariei Ciobanu.

