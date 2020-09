Ionuț Georgel Belei i-a dat gata pe jurații Chefi la cuțite. Tânărul a primit cuțitul de aur de la Sorin Bontea

Ionuț Georgel Belei este tânărul care a primit cuțitul de aur în ultima ediție a show-ului moderat de Gina Pistol. Chef Sorin Bontea este cel care i-a oferit concurentului posibilitatea de a ajunge direct în echipe, trecând așadar peste selecțiile bucătarilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tânărul în vârstă de 26 de ani este originar din Gura Humorului, județul Suceava, și s-a înscris în show-ul culinar de la Antena 1 pentru a avea oportunitatea de a se întoarce acasă pentru că locuiește de câțiva ani peste hotare, în Germania.

Bucătarul și-ar fi dorit să ajungă cu mult timp în urmă la „Chefi la cuțite”, dar a mărturisit că i-a fost teamă. Acum a pus piciorul în prag pentru că visează să fie aproape de partenera sa de viață, care este studentă la Cluj-Napoca. În felul acesta relația lor nu va mai fi una la distanță.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ionuț Georgel Belei, concurentul care a primit cuțitul de aur la Chefi la cuțite

Tânărul a venit în bucătăria „Chefi la cuțite” pentru a impresiona, având încă de acasă în plan să primească cuțitul de aur. Acesta este motivul pentru care a ales să prepare ceva dulce, un desert pe care-l face adesea și în restaurantul german în care lucrează.

„Când vor degusta șefii, s-ar putea gândi că e un patiser, un cofetar din cauză că sunt elemente de cofetărie. Nu au legătură prea mare cu bucătăria și tocmai de asta am ales preparatul, să demonstrez că știu să fac și un dulce, mă pricep și pe stânga și pe dreapta.

ADVERTISEMENT

Aș vrea să-i impresionez. Am ales preparatul ăsta pentru că îl fac la mine la restaurant, dar îmi place și gustul, adică nu e nici dulce, nu e nici amar, e moderat, e un balans de gust. Am șanse să iau cuțitul de aur cu preparatul meu, am încredere în el.

Sper să ajung cât mai departe și vreau să-i fac mândrii pe părinții mei. Merită să fie cu fruntea sus. Sper să plec doar cu un cuțit, ăla care e mai bun”, spunea Ionuț Georgel Belei în timp ce pregătea desertul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Preparatul a întrecut așteptărilor celor 3 jurați „Chefi la cuțite”, iar visul concurentului de a pleca acasă cu un singur cuțit, cel de aur, s-a îndeplinit. Tânărul de 26 de ani a primit aprecieri și complimente numeroase pentru desertul său, un Nougat Mousse cu brittle de caramel sărat, fructe și spumă de grenadină.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Concurentul a povestit în fața juriului cum a ajuns să muncească într-o bucătărie, precizând că a început cu munca de ospătar încă de la vârsta de 14 ani. Ionuț Georgel Belei a plecat în Germania pentru a lucra în construcții, însă s-a reorientat.

„Trebuia să merg în construcții, eu am diploma de tehnician în instalații electrice, sunt electrician. Am plecat în construcții, trebuia să mă duc la spart zidul, la dat cu barosul.

ADVERTISEMENT

Când am ajuns acolo, unde mi s-a zis să dorm nu era pat, nu era nimic, era igrasie peste tot, era totul vraiște, nu erau geamuri…

M-a luat plânsul, m-am pus pe o bancă și m-a luat plânsul, am zis că Germania nu mă vrea. Am zis că plec acasă, dar l-am sunat pe fratele meu și a zis să mai stau. Am ajuns la el.

ADVERTISEMENT

Eu de la 14 ani lucrez ca ospătar, am decis să lucrez cât mai stau acolo, cât mai stau în Germania”, a povestit concurentul Chefi la cuțite, relatează a1.ro.