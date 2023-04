Ionuț Iftimoaie, reacție uimitoare după ce a fost eliminat de la Survivor România: ”Trădare! Am ales să vin sălbatic”

Fostul kickboxer a avut o uimitoare după ce a fost eliminat din competiția sportivă de la Pro TV. Fostul participant vorbește despre trădare, subliniind că a venit acasă, la familia sa, sălbatic și cu kilograme în minus.

Ionuț Iftimoaie, declarație neașteptată după ce a ieșit de la Survivor România. Ce spune fostul concurent despre joc și colegi

Ionuț Iftimoaie a făcut o declarație neașteptată după ce a ieșit de la Survivor România, chiar înainte de Paște. Sportivul a abandonat reality show-ul de la Pro TV, toată lumea știind că nu este în pericol să fie scos din joc.

Fostul concurent din Republica Dominicană nu s-a uitat în urma sa când s-a pus problema să plece acasă pentru a face sărbătorile alături de cei dragi. Vedeta a luat decizia de a pleca din junglă cu același avion în care a fost și Kamara.

„Sunt bine la modul că am ajuns acasă și acesta este lucrul cel mai important și încerc să mă conectez la viața reală la care sunt abonat mereu. 10 kilogram am slăbit. Când am ales să vin acasă, am ales să vin sălbatic.

Când s-a întâmplat să plec, am plecat direct. Nu regret nimic. La nivel emoțional, faptul că uneori la o doză de nesimțire ajungi să treci peste anumite situații, dar când ești sufletist și îți pasă…

Când încerci sa ii împaci pe unii îi superi pe ceilalți. La un momentan credeam că fac lucruri greșite. Orice făceam, supăram pe cineva. Acolo uităm cine suntem. S-au folosit cuvinte dure.

«Trădare!» Pe cine? Pe cel pe care îl nominalizai să plece acasă?”, a declarat Ionuț Iftimoaie la scurt timp după ce a ajuns în România, pentru publicația . Sportivul a aterizat în cursul zilei de vineri, 14 aprilie 2023.

Ionuț Iftimoaie, umilit la Survivor România

Ionuț Iftimoaie s-a simțit umilit la Survivor România 2023 și de ceva vreme nu-și mai găsea locul. Sportivul nu mai era apropiat de nimeni, mai ales după ce triburile Faimoșilor și Războinicilor s-au unit.

Fostul ă s-a arătat dezamăgit de tot ce a trăit în competiția sportivă, atât de strategii, cât și de concurenți. Cel mai probabil luptătorul le-a cerut producătorilor de la Pro TV să fie lăsat să plece acasă.

Principalele motive care l-au îndemnat să facă acest lucru vor fi făcute publice în edițiile următoare. Ionuț Iftimoaie a stat în reality show-ul moderat de Daniel Pavel mai bine de 4 luni și a ajuns să fie de nerecunoscut.