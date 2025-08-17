Ionuț Larie, anunț clar înaintea meciului cu Universitatea Cluj: „Trebuie să recuperăm”

După ce , Farul Constanța va primi pe teren propriu vizita celor de la U Cluj. Formația pregătită de Ioan Ovidiu Sabău are un moral scăzut după patru etape fără victorie, dar și după .

Ionuț Larie, impresii înaintea meciului cu U Cluj

Farul Constanța așteaptă Universitatea Cluj în „fortăreața” de la Ovidiu, iar jucătorii pregătiți de Ianis Zicu vor să dea totul pentru a obține al treilea succes pe teren propriu în acest sezon.

„Marinarii” vor să își ia revanșa în fața propriilor suporteri după eșecul suferit pe terenul celor de la UTA, iar Ionuț Larie știe ce trebuie să facă el și coechipierii săi pentru a obține o victorie.

„Cred că este un plus pentru noi ora la care se joacă meciul. Nu mai jucăm pe soare, dar e important ca lumea care vine la stadion să îl umple, să se bucure de spectacol, noi să câștigăm și să ne bucurăm împreună după meci.

Este un meci dificil, o echipă foarte bună, cu jucători cu calitate, mai ales de la mijloc în sus. O echipă care a pierdut un singur meci în acest sezon, în deplasare la Craiova, în ultimele minute au luat două goluri și așa au pierdut singurul meci.

Sperăm să continuăm meciurile bune și să scoatem maximum de puncte, pentru că etapa trecută am pierdut trei puncte și trebuie să recuperăm”.

Ionuț Larie: „La Arad au fost greșeli copilărești”

„Dacă jucam bine (n. r. la Arad), cred că plecam de acolo cu cel puțin un punct. Am făcut greșeli și în apărare, dar și în atac pentru că nu am marcat mai multe goluri. Suntem conectați pentru acest meci, știm că este cel mai greu din acest început de sezon și sperăm să demonstrăm că suntem o echipă bună în acest an.

Am greșit foarte mult individual, au fost greșeli copilărești, săptămâna aceasta am și văzut golurile și cred că 90% din ele au fost pe astfel de greșeli. Nu au fost ei mai buni ca noi, poate un singur gol sau două, în rest am greșit pe rând mai mulți jucători din compartimentul defensiv”, a declarat Ionuț Larie.