Ionuț Larie, moment de sinceritate după Farul – Unirea Alba Iulia 3-0: „Scorul este puțin mincinos. Meritau și ei un gol”

, formație din liga a treia, în duelul disputat la Ovidiu în faza sferturilor. Andrei Ciobanu, Ionuț Larie, dintr-o lovitură de la 11 metri, și Narek Grigoryan au punctat pentru formația pregătită de Gheorghe Hagi.

Concluzia lui Ionuț Larie după Farul – Unirea Alba Iulia 3-0

Chiar dacă scorul de pe tabelă a fost clar în favoarea Farului, „marinarii” au avut o evoluție dezamăgitoare, în special în prima repriză, când oaspeții au ratat mai multe ocazii importante. La final, Ionuț Larie a recunoscut că nivelul echipei sale a fost sub așteptări.

„Tot meciul a fost greu, am întâlnit o echipă care a venit să joace fotbal, pe alocuri le-a și reușit, suntem bucuroși că ne-am calificat mai departe, dar jocul nu a fost atât de bun cum speram. Scorul este puțin mincinos, cred că meritau și ei măcar un gol.

Am vrut să las pe alții (n.r. să execute penalty-ul), dar după aceea, când am văzut că nu prea ne înțelegem, am bătut eu. Nu conta cine bătea, contează că ne-am calificat. Și dacă se termina 1-0, important era să trecem mai departe astăzi” a declarat fundașul pentru .

În semifinale, Farul va juca în deplasare contra învingătoarei din partida CFR Cluj – Universitatea Craiova. „Îmi doresc un adversar pe care să-l batem, să trecem mai departe, pentru că este o șansă să ajungem în Europa” a afirmat căpitanul constănțenilor.

„Locul din clasament nu ne face cinste”

și ocupă locul 14 în clasament, poziție care la finalul sezonului duce la barajul de menținere. În acest context, formația pregătită de Gheorghe Hagi are mare nevoie de un succes în următoarea rundă, contra celor de la Unirea Slobozia.

„Locul din clasamentul Superligii nu ne face cinste, sperăm ca de luni, când jucăm cu Slobozia, să urcăm în clasament, eu cred că lotul acesta are valoare și dacă vom face meciuri bune, vom fi acolo sus în play-out” a transmis Ionuț Larie.