Ionuț Larie trage un semnal de alarmă înaintea meciului cu Unirea Alba Iulia, din sferturile Cupei României Betano: „Ei nu au nimic de pierdut”

Farul Constanța joacă marți în , contra celor de la Unirea Alba Iulia. , cu FC Botoșani (scor 3-4), dar speră să se califice în faza următoare a Cupei.

Unirea Alba Iulia, revelația Cupei României Betano

Farul Constanța se află într-o situație periculoasă în SuperLiga României, dar joacă pentru calificarea în semifinalele Cupei României Betano. Constănțenii lui Gică Hagi întâlnesc Unirea Alba Iulia, una dintre revelațiile acestei ediții, iar jucătorii sunt în gardă înaintea disputei de marți.

Cu niște , Farul așteaptă sprijin din partea suporterilor, duelul fiind unul deosebit de important pentru acest sezon în care parcursul din campionat este sub așteptări.

La conferința de presă dinaintea partidei de la Ovidiu, Ionuț Lariu și Bogdan Țîru au prefațat meciul cu Unirea Alba Iulia și au vorbit puțin și despre eșecul suferit pe terenul celor de la FC Botoșani, acolo unde au încasat patru goluri.

„Este un meci în care părem favoriți, dar va fi un meci greu, pentru că au jucători care au evoluat în prima ligă, au un antrenor foarte bun. Ne așteaptă un meci greu, doar singuri ni-l putem face mai ușor. Ei nu au nimic de pierdut și probabil își vor da viața, dar trebuie să fim conectați și să câștigăm, mai ales pentru că trebuie să rămânem în obiectiv.

„În Cupă pot exista surprize”

E mai greu să treci peste un eșec, dar ieri ne-am întors de la Botoșani, am făcut un antrenament, acum suntem doar cu gândul la meciul de mâine. Au eliminat Sepsi, care a câștigat două cupe în ultimii trei ani, au făcut o figură frumoasă. În Cupă pot exista surprize. Și în sezonul trecut câștigătoarea a fost o echipă de eșalon secund, orice se poate întâmpla.

Clar Cupa este un obiectiv, pentru că ne poate aduce o calificare în Europa, trebuie să ne concentrăm indiferent că este Cupă sau campionat. Am primit 4 goluri la ultimul meci, eu consider că s-a făcut o primă repriză foarte slabă, iar în a doua am încercat să facem lucruri bune și nu am reușit. E cel mai rapid drum spre un trofeu, dar îmi doresc să urcăm și în campionat, pentru că nu ne place deloc locul pe care suntem”, a declarat Ionuț Larie la conferința de presă.

Bogdan Țîru: „Presiunea va exista mereu dacă vrei să faci performanță”

„Pe hârtie pare ușor, dar știm cu toții că nu va fi așa. Un singur meci, orice se poate întâmpla, știm cu toții că în Cupă sunt surprize pentru că nu ai nimic de pierdut. Este clar că vrem și trebuie să câștigăm. Jucând foarte repede, cred că nu avem timp să ne gândim la ce a fost, chiar dacă a trecut doar o zi de la acel eșec.

Mâine jucăm o finală, pentru că e drumul cel mai accesibil și mai rapid pentru a juca în cupele europene. Am văzut lotul lor, jucători care au experiență, care au jucat în SuperLiga. Din moment ce au ajuns în această fază, e clar că au jucători buni, antrenor bun. Presiunea există mereu pentru că trebuie să câștigi, va exista mereu dacă vrei să faci performanță.

Știm cu toții unde suntem acum, nu ne face cinste pentru că avem un lot bun, dar nu lotul joacă. Nu ne-am ridicat la un nivel bun în multe momente, dar trebuie să privim în prezent și cu un ochi către viitor, pentru că putem să facem lucruri bune de acum înainte”, a completat Bogdan Țîru.