Ionuț Lupescu a pus ochii pe jucătorii lui Dinamo după 3-1 cu Unirea Slobozia: „Doi-trei au fost foarte buni”

Dinamo s-a impus lejer împotriva ialomițenilor, deși la finalul primei părți Unirea Slobozia a reușit să egaleze printr-un . În cele din urmă, Hakim Abdallah și Astrid Selmani au marcat în a doua parte a meciului, iar „câinii” au egalat FCSB și U Cluj la puncte în campionat.

Ionuț Lupescu, încrezător după Unirea Slobozia – Dinamo

Ionuț Lupescu este și consideră că nu este o problemă că Zeljko Kopic folosește aceeași formulă de start în meciuri: „Un meci foarte greu, Slobozia a jucat foarte bine.

Am dominat partida, cu puțin noroc am făcut 2-1, la sfârșit a venit și penalty-ul. Mi-au plăcut jucătorii, vreo doi-trei au fost foarte buni. E important să fim în play-off.

Nu văd de ce să fie o problemă că joacă mereu aceiași jucători. Nu joacă în cupele europene, în cupă nu mai suntem, cred că o să fie ok. Nu am văzut meciul FCSB – Manchester United că am venit târziu acasă”.

„Mi-e greu să vorbesc de meciul cu PAOK, sunt prieten cu Răzvan. Cine e mai bun să câștige. Nu știu nimic despre accidentarea lui Drăgușin. (n.r. – despre operația lui Lucescu la șold) Și-a revenit deja. E tânăr, își revine repede”, a mai spus Ionuț Lupescu.

„Stop petardelor!”

, a făcut un apel la suporteri la finalul meciului cu Unirea Slobozia: „Am suferit puțin, dar până la urmă a fost foarte bine.

Merita pentru mentalul lui Abdallah să marcheze și sper să redevină Abdallah de la începutul campionatului. Sper să ne obținem locul de play-off. Încercăm să mai aducem 2-3 jucători, iar toată lumea va fi mai fericită.

Încercăm săptămâna viitoare să mai finalizăm transferuri. Îmi pare rău, că împotriva jocului nostru s-a făcut 1-1 și am suferit puțin. Dar dacă nu suferi, nu te bucuri la final”.

„E un proces, toată lumea a jucat bine, am arătat că sunem o echipă și că trecem peste chiar dacă am avut un recul la acel gol. Încercăm să aducem în toate compartimentele câte un jucător.

Stop petarde! Fii suporter, nu fii petardă. Faci probleme clubului și îți faci rău și ție. Nu se poate să sufere toată lumea, toți suferă. Și jucătorii și cei care își vor roade unghiile în fața televizorului că nu sunt pe stadion. Stop petarde!”, a mai spus Andrei Nicolescu.