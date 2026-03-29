Ionuț Lupescu, apel disperat către Mircea Lucescu: „Să îi vină mintea la cap și să se potolească!”

Ionuț Lupescu (57 de ani) a reacționat după ce Mircea Lucescu (80 de ani) a ajuns din nou în regim de urgență în spital. Fostul mijlocaș al „Generației de Aur” crede că a venit momentul ca experimentatul antrenor să pună punct acestui capitol din cariera și viața lui, unul presărat cu foarte multe momente de glorie.

Ionuț Lupescu, prima reacție după ce Mircea Lucescu a ajuns din nou în spital

De asemenea, cu această ocazie fostul fotbalist de la Dinamo și Bayer Leverkusen, printre altele, a apreciat și că în ultima perioadă au existat anumite semnale care ar fi trebuit să conducă spre ideea că „Il Luce” nu mai este capabil din punct de vedere medical să ocupe un astfel de rol în fotbalul românesc, dar, din nefericire, ele au fost ignorate.

„Cu siguranță nu e o veste minunată și îi doresc multă sănătate și, măcar acum, la 80 de ani, să îi vină mintea la cap și să se potolească. Chiar la meciul cu Turcia, dacă te uitai la figura lui, nu era figura pe care o cunoșteam noi și poate de atunci cineva trebuia să tragă un semn de alarmă. Eu cred că mandatul său e bine să-l termine o dată și să se uite de sănătate, poate ajuta fotbalul românesc și dacă nu este pe bancă.

Ce am învățat din ultimul an e că, și la vârsta asta, faci greșeli. Mă refer la greșeli în decizii. Decizia pe care a luat-o în această campanie nu a fost cum și-ar fi dorit el sau noi toți. În ultimul an, cred eu, a fost foarte irascibil în relația cu presa, în special, și cred că și de aici a pornit și a explodat boala pe care o are. Și nu merită acest lucru”,

Mircea Lucescu și-a confirmat plecarea de la echipa națională

Doar că selecționerul a luat deja decizia în acest sens. Anterior acestor declarații făcute de Ionuț Lupescu, „Il Luce” a confirmat, de pe patul de spital, că drumul său la echipa națională se încheie. De asemenea, pare că sunt șanse destul de mari ca aceasta să fi fost chiar ultima lui experiență în antrenorat. „M-am enervat foarte tare când am început să fac analiza meciului cu Turcia, chiar dacă au trecut deja 3 zile. Și de la starea asta de nervozitate mi s-a făcut rău. Am simțit că nu mai pot respira normal.

Sub nicio formă n-am suferit un stop cardiac, că am văzut că unii așa au scris. Au fost fibrilații. Mi s-a mai întâmplat prima dată când eram la Brescia. Era foarte frig afară atunci și m-au dus la spital. Mi-au zis că dacă nu ies singur din fibrilații, atunci în dimineața următoare îmi vor face șocuri, dar dimineața îmi revenise pulsul. Apoi, am pățit asta cu fibrilații și la finalul anului trecut. Acum iarăși. O să mai fac mâine un alt set de investigații.

Toată lumea știa de ce mi s-a întâmplat la 40-45 de minute după episodul de la Mogoșoaia. Până și Giorgio Marchetti, secretarul general adjunct UEFA, mi-a scris. Italienii, turcii, cei din Ucraina, chiar am fost copleșit să văd câtă lume s-a gândit la mine. Efectiv mi s-a blocat telefonul. Tuturor le mulțumesc pentru gândurile bune și le spun că sunt bine acum. Gata, s-a terminat. Mai important însă e altceva. Eu cred în potențialul acestei generații. Fotbaliștii au mult talent. Susținuți, ei și noul selecționer vor putea reuși rezultate bune, sunt convins”,