Ionuț Lupescu, despre noua campioană din Bundesliga și despre transferul ratat al lui Drăgușin la Bayern: „N-avem valoare de Germania”. Exclusiv

Bayer Leverkusen reprezintă nu doar surpriza din Bundesliga, ci și din fotbalul european, în sezonul 2023-2024. din istoria de 119 ani a echipei, în sezonul în care au 16 puncte avans față de Bayern Munchen, 16 față de Stuttgart și 23 față de Leipzig și Dortumund.

Ionuț Lupescu, după ce Bayer Leverkusen a luat titlul în Bundesliga: „I-am felicitat și eu”

Ionuț Lupescu este singurul fotbalist român din istoria lui Bayern Leverkusen, echipă la care a jucat între 1990 și 1996. Kaizerul a fost la un moment dat și căpitanul echipei și a rămas unul dintre cei mai iubiți străini dintre cei care au trecut pe acolo. Cu el în echipă, clubul a luat primul trofeu intern din istorie, Cupa Germaniei în 1993, după 1-0 în finală cu Hertha Berlin.

Te surprinde succesul lui Leverkrusen din acest sezon, în care a luat titlul de campioană?

– Mă surprinde și nu prea. Bayer Levekusen este cel mai puternic club din Germania, după Bayern Munchen, are o construcție și o structură stabilă de peste 20 de ani. E drept, n-a câștigat niciodată titlul, dar constant a fost între primele patru echipe din Bundesliga și trebuia să vină un moment și pentru acest triumf, care după părerea mea nu mai putea fi ratat. De fapt, eu i-am și felicitat pentru titlu, încă de acum trei etape.

Cum s-a ajuns aici?

– Cred că diferența față de anii precedenți e făcută de faptul că Leverkrusen are un gen de antrenor-jucător. Așa este văzut Xabi Alonso, ca un jucător care abia a trecut pe bancă. El a reușit să facă o emulație specială și să construiască un bloc solid. Eu urmăresc meciurile lor, echipa are dinamică, spațiile între jucători sunt foarte mici, au un joc foarte consistent, au posesie, controlează jocul. Și au o mentalitate fantastică, nu cedează niciodată, dovadă că la ultimul meci au marcat două goluri în ultimele minute și au întors partida.

Xabi Alonso a fost monitorizat mult timp

Dar cum a ajuns Xabi Alonso la Leverkusen, el neavând nicio treabă cu echipa și fiind un antrenor fără experiență?

– Leverkusen, ca și alte cluburi mari, are și scouteri de antrenori. Pe lista clubului se află un număr constant de posibili tehnicieni, monitorizați și urmăriți, pentru că atunci când se face schimbarea de antrenor să nu se facă așa la întâmplare. Vorbim totuși de Germania, nu e nimic necalculat acolo. timp de trei ani. El știe totuși fotbalul german, deoarece a jucat la Bayern Munchen. În afara lui Xabi Alonso, Bayer mai are și un director sportiv foarte bun, Simon Rolfes, fost jucător al echipei, timp de zece ani, care cred are un rol important în ceea ce se întâmplă acum la club.

Mai ții legătura cu cei de acolo?

– Sigur că țin, am mai și fost pe acolo și așa cum ți-am zis i-am și felicitat pentru titlu.

Tu cum ai ajuns la Bayer Leverkusen?

– La Campionatul Mondial din Italia, după meciul cu Irlanda, de la Genoa, când am fost eliminați. A venit directorul lor sportiv și în 15 minute ne-am înțeles. Îmi doream Germania, am mai avut ofertă de la FC Koln, am avut și din Italia, însă Leverkusen m-a convins imediat.

Și de ce ai plecat, după șase ani?

– Mă săturasem de prea mult bine. După șase ani pur și simplu îmi trebuia o schimbare. Nu mai suportam nici drumul de la baza de pregătire spre casă, pe care îl făceam în 15 minute. O luam mereu pe alte trasee ca să nu mă plictisesc. La momentul acela am simțit că șase ani îmi ajung și am plecat la Monchengladbach. N-a fost o mutare bună, dar asta e.

A fost coleg cu nume mari din istoria clubului

Cum e echipa de acum față de echipa pe care o aveați voi în anii 1990?

– Nu poți compara, pentru că viteza fotbalului s-a schimbat, dar și noi aveam super fotbaliști, ca nume poate peste cei de acum. Mă refer la Kirsten, Jorginho (fundașul dreapta brazilian), Franco Foda, Paulo Sergio, cehul Hapal, Kree, Lehnhoff, Worms, Bernd Schuster, Andreas Thom, Rudi Voller. Cam ei sunt fotbaliștii alături de care am jucat eu acolo.

Când o să mai avem un fotbalist român în Bundesliga?

– Mi-e teamă că nu prea curând. Eu mi-aș dori, dar din păcate, nu prea e nimeni care să aibă valoare și mentalitate de Germania. Fotbalul de acolo e la alt nivel.

Radu Drăgușin a greșit că nu a mers la Bayern Munchen și s-a dus la Tottenham?

– Nu mă pot pronunța în privința lui, este alegerea sa și trebuie să i-o respectăm, dar ce pot să spun sigur este că

Cine este Bayer Leverkusen

Clubul a fost înființat în 1904 de compania farmaceutică Bayer, dar secția de fotbal s-a desprins de restul grupării în 1999, fiind entitate separată.

Echipa n-avea până acum niciu titlu în Germania, terminând de cinci ori pe locul doi. Din 1979, de când a promovat în Bundesliga, n-a mai retrogradat.

Echipa a câștigat o Cupă a Germaniei în 1993 și a mai jucat trei finale. Are în palmares o finală de Liga Campionilor și o Cupă UEFA câștigată în 1988.

Spaniolul Xabi Alonso a preluat echipa în octombrie 2022 și anul trecut s-a clasat pe locul 6, prinzând cupele europene. Alonso a debutat ca antrenor la Real Madrid U14, apoi a trecut la echipa a doua a lui Sociedad.

Echipa are patru internaționali germani (Tah, Wirtz, Andrich și Hoffman), portarul e finlandez (Hradecky), lider e elvețianul Granit Xhaka, în lot se află și campionul mondial Ezeqiel Palacios, iar golgheteri sunt nigerianul Boniface și cehul Schick. Fost jucător la Barcelona și Benfica, fundașul spaniol Grimaldi face și el un sezon foarte bun. Nu la fel de entuziasmantă este și evoluția conaționalului său Borja Iglesias, împrumutat de la Betis Sevilla.

Marcel Daum, fiul fostul selecționer al României, este analist video la echipă. Christoph Daum a antrenat echipa între 1996 și 2000, terminând de trei ori pe locul doi.