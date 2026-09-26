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Ionuț Lupescu (57 de ani) a analizat meciul Suedia – România 2-1 de vineri seară din Liga Națiunilor și a apreciat în primul rând că este nevoie ca „tricolorii” lui Gică Hagi să treacă rapid peste această dezamăgire și să se concentreze de acum pe următoarele partide din cadrul acestei acțiuni.

Ionuț Lupescu a semnalat probleme mari la FRF după Suedia – România 2-1 din Liga Națiunilor

Pe de altă parte însă, fostul internațional consideră că ar fi mare nevoie de o reformă în cadrul FRF în ceea ce privește organizarea de la loturile de copii și juniori, pentru ca România să poată începe să spere la obținerea unor rezultate mai bune pe viitor la nivelul primei reprezentative. În acest sens, fostul component al „Generației de Aur” a subliniat că, în viziunea sa, în acest moment există probleme mari din acest punct de vedere în interiorul forului condus de (42 de ani). „Fiecare meci începe de la 0-0 și trebuie să faci puncte. Nu ai timp să te bucuri de o victorie și nici să fii supărat după o înfrângere (n.r. 1-2 cu Suedia). Aici se vede caracterul jucătorilor.

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Avem o problemă cu antrenorii, cu educația antrenorilor. Nu am văzut nicio filosofie strategică din partea Federației. La juniori este vorba să luăm banii părinților și să avem meciuri. Copiii nu învață nimic. Nu învață să facă niște procedee elementare”, a spus , potrivit

Ionuț Lupescu, unul dintre contestatarii tradiționali ai lui Răzvan Burleanu

Nu este prima dată când Lupescu îl critică dur în spațiul public pe Burleanu. Destul de recent, mai exact în luna martie, la scurt timp după ce președintele FRF a fost reales în această funcție, fostul fotbalist a venit cu o replică acidă după ce anterior fusese acuzat de „rivalul” său de corupție în perioada în care el a făcut parte din conducerea Federației. „Nu voiam să intervin, era al patrulea congres. Din ce am înțeles, corupția nu mai există în federație. Domnul Kyros a fost adus în mandatul lui Mircea Sandu. Nu cred că Istvan Kovacs este cel mai bun, dar intră într-o categorie, alături de Rainea și Crăciunescu. Stau și mă întreb…

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Înțeleg că este un corporatist, cu o retorică obraznică, copiază politicienii de 10-15 ani din România, dar FRF și fotbalul românesc nu au început în 2014. Este o mare problemă pentru ei. De fiecare dată, la o Adunare Generală, se vede foarte clar că au o mare problemă în ceea ce înseamnă transparența banilor. Fotbalul românesc a fost mult timp condus de fotbaliști și de antrenori mari, nu funcționează doar din 2014”,