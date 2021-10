Ionuț Lupescu, dezvăluiri inedite despre întâlnirea cu Sir Alex Ferguson: „O mare plăcere să filosofezi cu el” Exclusiv

Fostul mare fotbalist al „Generației de Aur” este director tehnic al Federației de Fotbal din Arabia Saudită și a stat de vorbă cu FANATIK în pauza unei ședințe din cadrul Adunării Generale a forului saudit.

Pe 11 septembrie, a fost pe „Old Trafford” la debutul lui pentru Manchester United împotriva lui Newcastle, la invitația lui Sir Alex Ferguson, de care îl leagă o relație de prietenie.

Ionuț Lupescu, despre reîntâlnirea cu Sir Alex Ferguson pe Old Trafford, la debutul lui Cristiano Ronaldo: „Ca deobicei, o mare plăcere!”

a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK în care a vorbit despre revederea cu legenda fotbalului mondial, Sir Alex Ferguson.

Fostul oficial al UEFA a avut ce să vadă, Cristiano Ronaldo reușind o dublă la revenirea pe „Teatrul Viselor” din Manchester, iar „diavolii roșii” au câștigat cu scorul de 4-1.

Într-o postare pe pagina sa oficială de Facebook, a publicat o fotografie alături de Sir Alex Ferguson și a anunțat că va colabora din nou cu legenda lui Man. United: „O zi petrecută cu Sir Alex te face mai bun, mai înțelept. Aștept cu nerăbdare noi proiecte”.

Cum caracterizează Ionuț Lupescu relația sa de prietenie cu Sir Alex Ferguson

îl apreciază foarte mult pe Ionuț Lupescu și chiar l-a susținut în cursa pentru alegerile de la Federația Română de Fotbal, când i-a transmis un mesaj video de încurajare: „Meriți să câștigi aceste alegeri!”.

Ionuț Lupescu a dezvăluit că va demara mai multe proiecte însă nu a dorit deocamdată să ofere mai multe informații: „Deocamdată nu pot să vă spun despre ce proiecte este vorba. Nu s-au concretizat încă.

A fost ca deobicei. Tot timpul e o mare plăcere să îl am alături și să îl ascult, să vorbești cu el, să filosofezi cu el. O mare plăcere!

Am lucrat împreună la UEFA și nu e prima oară când ne întâlnim. Am mai fost la Manchester la un derby cu City în urmă cu câțiva ani la invitația dânsului. Am mai povestit în trecut despre asta”, a spus Ionuț Lupescu în exclusivitate pentru FANATIK.

Sir Alex Ferguson l-a lăudat pe Ionuț Lupescu: „Avea un rol foarte important”

l-a susținut pe Ionuț Lupescu în alegerile pentru președenția FRF și a intrat în direct la „Sinteza Zilei” unde a vorbit despre prietenia extraordinară pe care a legat-o cu Ionuț Lupescu dar și cu Mircea Lucescu.

„Am o legătură foarte bună cu Lupu. Am lucrat la UEFA împreună și avea un rol foarte important acolo. Ceea ce făcea acolo era extraordinar și nu era simplu deloc. E un om inteligent și a luptat întotdeauna pentru România și în tot timpul petrecut acolo nu am cunoscut un om mai potrivit pentru acest job.

Ionuț Lupescu înțelege foarte bine fotbalul, are un CV impresionant și cred că este un nume în fotbalul modern, pentru că nu mai este același joc care era în urmă cu 25 de ani.

Are o mare calitate: este un lider și un bun comunicator. Recunoști că are niște valori foarte bune”, a spus fostul mare antrenor scoțian la Antena 3 în 2018.Ionuț Lupescu, alături de marele Sir Alex Ferguson