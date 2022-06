pentru FANATIK în care îl pune la punct pe Ionuţ Lupescu, spunând despre fostul jucător al lui Dinamo că este un oportunist de carieră şi nu a ajutat cu nimic clubul în situaţia dificilă în care se află.

Ionuţ Lupescu îi răspunde lui Nicolae Badea după interviul dur din Fanatik: “Dacă aș spune tot ce știu, l-aș distruge”

Replica celui poreclit “Kaiserul” nu a întârziat să apară. Fostul mijlocaş al celor de la Dinamo susţine că Nicolae Badea i-a dat dreptate referitor la declaraţiile pe care le-a avut despre club.

“Nicolae Badea m-a sunat și mi-a zis că am dreptate cu tot ce am spus. Acum, a ieșit și m-a atacat. Are o vârstă și mi-e rușine să spun anumite lucruri…

Dacă aș spune tot ce știu, l-aș distruge. Prefer să îl las în pace. Probabil, însă, că mai are niște interese cu Elias și de aceea a dat acel interviu despre mine. Nu mai vreau să vorbesc despre Badea sau despre Dinamo”, a spus Lupescu la .

Ionuț Lupescu a vorbit și despre situația de la Dinamo și este de părere că echipa va falimenta, spunând că trebuie strânsă o sumă foarte mare de bani într-un termen scurt:

“Din ce văd eu acolo este faliment. Este foarte greu”

Până la urmă Dinamo e unde e. Vorbim degeaba. Nu are niciun rost să mai discutăm, dar eu sper să se refacă astfel încât să poată juca în Liga 2. Dar, din ce văd eu acolo este faliment. Este foarte greu.

Sunt datorii de plătit, multe lucruri pentru care trebuie strânse bani într-o lună sau două. Eu sper să nu fie aşa, domnul Zăvăleanu are toate informaţiile.

“Nu cred că a avut niciunul interes să retrogradeze Dinamo”

Nu cred că a avut niciunul interes să retrogradeze Dinamo, nu cred că se pricep să conducă Dinamo. Dar nu cred că a avut nimeni interes să retrogradeze Dinamo. În 2000 nu aveau ei treabă, erau conducători.

Noi eram pe teren, cu antrenorii. Ei trebuiau să facă rost de bani, să avem cele mai bune condiţii”, a spus Lupescu la Digisport.

Ce crede de echipa națională: “Vedem că în ultimii 8 ani de zile mergem din ce în ce mai prost”

a vorbit şi despre echipa naţională, spunând că de 8 ani de zile situaţia se înrăutăţeşte şi că unii oameni din Federaţie ar fi trebuit să mai prindă experienţă astfel încât lucrurile să fie gestionate altfel:

“Eu îmi doresc să avem mulţi ani glorioşi la echipa naţională. Toată lumea este alături de echipa naţională şi nu putem să dorim decât mulţi ani şi multe turnee finale. Celelalte discursuri nu le comentez.

Vedem că în ultimii 8 ani de zile mergem din ce în ce mai prost. Nu ştiu când putem ajunge la turneele finale, dar sper ca după opt ani de zile, unii oameni să mai înveţe şi să putem să avansăm”, a spus Lupescu la Digisport.