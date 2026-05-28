Ionuț Lupescu, ironie la adresa lui Gigi Becali înainte de barajul Dinamo – FCSB: „Antrenorul e stabilit de ani de zile”

Ionuț Lupescu (57 de ani) a prefațat meciul Dinamo – FCSB de vineri seară de pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală, finala barajului pentru accederea în preliminariile Conference League. În principal, fostul mare mijlocaș al „câinilor” a apreciat că nu se poate spune că există o favorită certă înaintea acestei partide. De asemenea, despre echipa roș-albastră a spus că, deși a avut un sezon destul de complicat, ea reprezintă totuși în continuare un adversar dificil, prin prisma calității lotului de jucători.

Ionuț Lupescu, ironie la adresa lui Gigi Becali înainte de Dinamo – FCSB

În schimb, Lupescu a lansat și o ironie la adresa celor de la FCSB, , chestiune despre care el nu crede că ar fi produs efectul așteptat, din simplul motiv că, în viziunea sa, tot patronul Gigi Becali ar fi în continuare cel care ar avea de fapt ultimul cuvânt atunci când vine vorba despre deciziile majore de la echipă.

„Într-un derby, fiecare club, chiar dacă este rănit, încearcă să dea cât mai mult și atunci sunt periculoși. Întotdeauna a fost acest lucru. (n.r. Despre cei de la FCSB) Au un lot foarte bun, antrenorul e stabilit de ani de zile, nu prea schimbă antrenorii. Au și ei puncte forte. Șocul numai antrenorul adevărat poate să îl creeze”, în direct la

Cum vede Ionuț Lupescu meciul propriu-zis dintre Dinamo și FCSB

În rest, fostul component al „Generației de Aur” a ținut să mai transmită cu această ocazie, printre altele, și că nu înțelege de ce a fost nevoie ca în fotbalul românesc să se ajungă la între o echipă din play-off și una din play-out: „Eu cred că un derby ca acesta nu are favorită. Nu cred că sunt diferențe atât de mari. Chiar dacă FCSB a avut un sezon prost, nu înseamnă că sunt chiar atât de slabi. Pentru mine rămâne o nebuloasă cum echipa de pe locul 4 joacă baraj cu locul 8. Nu înțeleg, poate mâine după o singură greșeală poate să câștige FCSB și se califică de pe locul 8 în Conference League.

Puteau să fie alte echipe, ca principiu eu nu înțeleg. Dacă ne uităm la primele cinci campionate din lume, nu există play-off, play-out, nu se dau baraje. Nu mai contează. Dinamo a făcut un sezon bun, numai că în play-off au lăsat de dorit puțin. Normal că îmi doresc Dinamo, dar vom vedea ce va fi mâine.

Fiind considerată ca și gazdă, probabil că vor fi majoritari suporterii, în ultimii ani au împins foarte mult echipa, s-ar putea să fie un atu important. Poate și foamea celor de la Dinamo de a juca în cupele europene, nu au mai jucat de mult timp. Cred că ar trebui să joace cu mare ambiție ca să câștige acest meci. (n.r. Despre situația lui Alex Pop) Este un caz nefericit, lipsă de profesionalism. Dacă vrei să faci acest lucru, trebuie să iei calendarul competițional”.