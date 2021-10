Ionuț Lupescu salută revenirea lui Mircea Rednic și implicarea lui Nicolae Badea: „Dinamo trebuie să aibă rezultate tot mai bune!” Exclusiv

Ionuț Lupescu pentru FANATIK în care a vorbit despre revederea cu , dar și despre situația în care se află Dinamo, clubul său de suflet.

Fostul mare internațional a declarat că o parte din problemele financiare ale „câinilor” ar putea fi rezolvate prin implicarea omului de afaceri Nicolae Badea, care .

Ionuț Lupescu crede în salvarea lui Dinamo: „Nu cred că noi, fanii, trebuie să mai finanțăm așa mult”

Ionuț Lupescu a declarat pentru FANATIK că în opinia sa Nicolae Badea este cel care poate salva la Dinamo, iar greul nu va mai fi dus doar de suporteri de acum încolo.

„Eu mă bucur foarte mult că Mircea Rednic s-a întors la Dinamo și că Nicolae Badea conduce acum din spate, din umbră, din lateral, de peste tot. Sunt și oameni care vor băga, ca de obicei, foarte mulți buni. Așa că din punct de vedere al suporterilor, sunt foarte fericit și nu cred că noi, fanii, trebuie să mai finanțăm așa mult”.

Ionuț Lupescu este convins că Nicolae Badea a fost tot timpul alături de club și nu a ezitat niciodată să-l ajute cu bani: „Eu nu cred că a plecat niciodată, deci nu cred că întrebarea dacă Nicolae Badea se mai întoarce la Dinamo e corectă. Nu am mai discutat de ceva timp cu dânsul. Nu știu ce șanse are Dinamo în acest sezon și asta e problema celor de acolo. Acum este o conducere și are timp să facă o echipă, să joace și să obțină rezultate cât mai bune”.

Ce spune Ionuț Lupescu despre o revenire la Dinamo

Ionuț Lupescu a fost propus de fanii-acționari din programul DDB în funcția de președinte al clubului, însă a mărturisit că nu se pune problema unei reîntoarceri la Dinamo pe termen scurt: „Deocamdată, nu mă gândesc să mă întorc la Dinamo. Voi fi încă doi ani aici, în Arabia Saudită.

Dacă Mircea Rednic e cea mai bună variantă, trebuie să îi întrebați pe cei care conduc Dinamo, pe cei trei din proiectul DDB-PCH sau pe domnul Badea. Ei se pricep cel mai bine.

Nici nu are rost să mai vorbim despre înfrângerile cu FCSB și Universitatea Craiova. Nu vreau să îmi mai aduc aminte”, a declarat dinamovistul Ionuț Lupescu în exclusivitate pentru FANATIK.

Dumitru Dragomir a vorbit și el despre implicarea lui Nicolae Badea la Dinamo: „E omul care plătește!”

Într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, a vorbit despre modul în care Nicolae Badea continuă să ajute Dinamo și e de părere că este vorba despre sume importante: „Părerea mea e că Nicolae Badea e omul care, deocamdată, plătește. Nu știu ce urmărește, dar știu că plătește. Hai că rimează bine, nu?!”.

Jucătorii lui Dinamo stau și acum la mine la hotel. Toți stau aici, la hotel, la noi și Nicolae Badea plătește totul! Le-am făcut cu fi-miu un preț special pentru că Badea e și prietenul meu, nu numai al lui Dinamo.

Nu aș putea să spun despre ce sume e vorba, dar Badea a dat mulți bani la Dinamo! Oamenii care au lucrat la ministerul ăsta ajută Dinamo, inclusiv eu. Ce prețuri le fac eu la Crystal Palace…. Dacă iei o rulotă nu poți să închiriezi cu cât plătesc ei la mine! În toată perioada asta au stat numai la mine aici”, a mai declarat fostul președinte al LPF.

