Ionuț Lupescu, val de ironii la adresa lui Gică Hagi: „Acum nu mai vrea 12 puncte? Credeam că o să câștige Nations League”

ADVERTISEMENT

Ionuț Lupescu (57 de ani), fostul coleg al lui Gică Hagi (61 de ani) din „Generația de Aur”, nu s-a ferit de cuvinte după ce naționala României nu a obținut niciun punct din primele două meciuri din UEFA Nations League. Fostul internațional este sigur că actualul selecționer a realizat într-un târziu că valoarea fotbaliștilor români nu este atât de mare pe cât se aștepta și că obiectivele pe care și le-a impus înaintea meciului cu Suedia erau nerealiste.

Optimismul lui Gică Hagi, ironizat de Ionuț Lupescu după meciurile României

Gheorghe Hagi era foarte încrezător înaintea debutului din UEFA Nations League. Actualul selecționer al României voia să obțină maximum de puncte din cele patru meciuri ale „tricolorilor” programate pentru această acțiune internațională. Entuziasmul său s-a diminuat d iar Ionuț Lupescu a ironizat optimismul pe care Hagi l-a avut înaintea meciurilor oficiale.

ADVERTISEMENT

„Cred că dezamăgirea este mare la nivel de suporteri și nu numai. Speram să vedem o echipă care să joace, indiferent de cine va fi în primul 11. Aici este treaba lui Gică, să găsească cel mai bun 11. Dar vrem să vedem o echipă care luptă și dă totul pentru a câștiga meciul.

Nu știu, e ușor de criticat. Cel mai important e ca Gică să găsească o soluție. Pentru anul viitor să găsească o formulă de 20-30 de jucători pe care să se poată baza. Marea problemă, la fel cum a fost și la Mircea Lucescu, e că nu s-a schimbat nimic. Problema de fond a fotbalului românesc a rămas, iar asta e și problema selecționerului. (n.r. Despre experimentele lui Hagi) Nu știu ce a vrut. La început am crezut că vrea să câștige această ediție de Liga Națiunilor. Vorbea de 12 puncte, de primul loc. Acum, se pare că nu mai e așa”, a declarat Ionuț Lupescu

ADVERTISEMENT

Gică Hagi s-a lovit de crunta realitate

două dintre cele mai emblematice figuri ale fotbalului românesc. Regretatul „Il Luce” este fără doar și poate cel mai mare antrenor din istoria României, în timp ce Gheorghe Hagi este cel mai important fotbalist pe care l-a avut România.

ADVERTISEMENT

Din păcate, deși ambii au contribuit la formarea mai multor generații de fotbaliști, niciunul dintre ei nu a reușit să facă vreo minune. Gică Hagi este abia la început, însă viitorul nu pare foarte strălucit, întrucât valoarea fotbaliștilor actuali nu este una care să permită naționalei să se lupte cu cele mai mari echipe ale Europei.

ADVERTISEMENT

„Dezamăgirea e foarte mare și eu cred că și Gică a înțeles acum că nu e așa cum declara el atunci când nu era selecționer. Cred că acum a văzut realitatea, a văzut-o și Mircea Lucescu și nu a mai putut să dea înapoi sau nu a vrut să dea înapoi, oamenii nu l-au lăsat. Boala i-a avansat și uite unde am ajuns.

Nu știu dacă meciul cu Polonia ne va da fiori. Nu e un meci ușor. Dar și Polonia are anumite probleme, n-a câștigat niciun meci și va fi interesant. Acum, Gică are jumătate din echipă formată din jucători care au trecut pe la el. Ar trebui să îi facă lucrurile mai ușoare, dar a văzut și el că acești jucători, din păcate, au un anumit nivel. Dacă va reuși să îi facă să treacă peste acest nivel, va fi fantastic. E de văzut… Este altă generație, nu știu. Noi ne dorim cu toții să pună mai mult suflet”, a mai spus Ionuț Lupescu.