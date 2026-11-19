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La scurt timp după ce Gigi Becali i-a găsit un rol important în club, Ionuț Luțu (51 de ani) a ajuns la spital în urma unei crize biliare. El a fost supus unei intervenții chirurgicale, iar acum se află în afara oricărui pericol.

Ionuț Luțu, operat în urma unei crize biliare

Marți, 17 noiembrie, la doar câteva zile după ce Gigi Becali a anunțat public că a primit un rol important în ceea ce privește urmărirea și filtrarea de jucători, Ionuț Luțu a ajuns la spital. Noul șef de la FCSB a fost supus unei intervenții chirurgicale în urma unei crize biliare, iar operația a fost realizată cu succes.

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Conform medicii i-au extras o piatră de la rinichi, iar în prezent fostul internațional se află în afara oricărui pericol și a început deja un proces de recuperare. Criza biliară reprezintă un episod de durere abdominală provocat de blocarea temporară a căilor prin care bila părăsește vezica biliară.

Gigi Becali i-a făcut birou special lui Ionuț Luțu

Ionuț Luțu a primit, în sfârșit, un rol important la FCSB. După ce a terminat anul trecut cursul de director sportiv organizat de FRF, el a primit și șansa de a se ocupa de transferuri în cadrul clubului.

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Gigi Becali a dezvăluit într-o întâlnire cu presa că de dimineață până seara. El nu doar că urmărește fotbaliști ce pot ajunge la FCSB, ci reprezintă și un filtru între jucătorii propuși și patronul echipei. Omul de afaceri a dezvăluit că, în acest moment, cea mai mare încredere o are în Ionuț Luțu.