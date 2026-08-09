Ionuț Luțu, pe banca FSCB? Ce a postat mâna dreaptă a lui Gigi Becali pe TikTok

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Ionuț Luțu, fostul fotbalist român devenit între timp mâna dreaptă a lui Gigi Becali, a absolvit în urmă cu doi ani cursurile de director sportiv, însă nu profesează în această meserie, întrucât această funcție este ocupată la FCSB de Florin Cernat. Luțu a postat pe rețelele de socializare o fotografie care poate lăsa loc de interpretări.

Ionuț Luțu e director sportiv cu acte în regulă!

. Cursul a început pe 19 martie 2024 și s-a încheiat pe 28 noiembrie 2024. Fostul fotbalist și-a încheiat astfel pregătirea necesară pentru a putea ocupa oficial o astfel de funcție în cadrul unui club de fotbal.

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În aceeași promoție cu Ionuț Luțu au fost nume importante din fotbalul românesc, precum Marius Bilașco, Claudiu Keșeru, Gabi Tamaș, Viorel Moldovan, Cosmin Moți, Daniel Niculae, Florin Costea și Radu Neguț. În aceeași generație s-a aflat și Florin Cernat, chiar actualul director sportiv de la FCSB.

Se pregătește o schimbare la FCSB?! Ionuț Luțu are actele pentru o funcție importantă

Fostul fotbalist român face legătura dintre conducere, antrenor și echipă. Acesta se ocupă, printre altele, și de transferuri. Caută jucători care se potrivesc la formația roș-albastră și îi propune mai departe președintelui Mihai Stoica.

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Ionuț Luțu a postat pe contul său de social media o fotografie din anul 2024, din timpul cursului de director sportiv organizat de Federația Română de Fotbal. Rămâne de văzut când îl vom putea vedea pe fostul fotbalist român într-o astfel de funcție oficială la un club din SuperLiga și dacă, în viitor, îi va lua locul lui Florin Cernat la FCSB.