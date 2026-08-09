Sport

Ionuț Luțu, pe banca FSCB? Ce a postat mâna dreaptă a lui Gigi Becali pe TikTok

Ionuț Luțu a absolvit cursurile de director sportiv organizate de FRF și a postat o fotografie care lasă loc de interpretări. Mâna dreaptă a lui Gigi Becali poate prelua o funcție importantă.
Alex Bodnariu
09.08.2026 | 23:06
Ionut Lutu pe banca FSCB Ce a postat mana dreapta a lui Gigi Becali pe TikTok
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Se pregătește o schimbare la FCSB?! Ionuț Luțu are actele pentru o funcție importantă
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Ionuț Luțu, fostul fotbalist român devenit între timp mâna dreaptă a lui Gigi Becali, a absolvit în urmă cu doi ani cursurile de director sportiv, însă nu profesează în această meserie, întrucât această funcție este ocupată la FCSB de Florin Cernat. Luțu a postat pe rețelele de socializare o fotografie care poate lăsa loc de interpretări.

Ionuț Luțu e director sportiv cu acte în regulă!

Ionuț Luțu a făcut parte din prima generație de directori sportivi formată de Federația Română de Fotbal. Cursul a început pe 19 martie 2024 și s-a încheiat pe 28 noiembrie 2024. Fostul fotbalist și-a încheiat astfel pregătirea necesară pentru a putea ocupa oficial o astfel de funcție în cadrul unui club de fotbal.

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În aceeași promoție cu Ionuț Luțu au fost nume importante din fotbalul românesc, precum Marius Bilașco, Claudiu Keșeru, Gabi Tamaș, Viorel Moldovan, Cosmin Moți, Daniel Niculae, Florin Costea și Radu Neguț. În aceeași generație s-a aflat și Florin Cernat, chiar actualul director sportiv de la FCSB.

Se pregătește o schimbare la FCSB?! Ionuț Luțu are actele pentru o funcție importantă

În prezent, Florin Cernat ocupă funcția de director sportiv la FCSB. Fostul fotbalist român face legătura dintre conducere, antrenor și echipă. Acesta se ocupă, printre altele, și de transferuri. Caută jucători care se potrivesc la formația roș-albastră și îi propune mai departe președintelui Mihai Stoica.

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Postarea lui Ionuț Luțu pe TikTok
Postarea lui Ionuț Luțu pe TikTok

Ionuț Luțu a postat pe contul său de social media o fotografie din anul 2024, din timpul cursului de director sportiv organizat de Federația Română de Fotbal. Rămâne de văzut când îl vom putea vedea pe fostul fotbalist român într-o astfel de funcție oficială la un club din SuperLiga și dacă, în viitor, îi va lua locul lui Florin Cernat la FCSB.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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