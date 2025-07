Noul ministru al Apărării, vești uriașe pentru fanii Stelei: „Să ne asociem cu un investitor solid”

Amendamentele pentru modificarea Legii Sportului au fost votate în Parlament, iar și în noul sezon competițional. , iar Ionuţ Moşteanu, noul ministru al Apărării, a vorbit despre situația echipei bucureștene.

Ionuţ Moşteanu se va ocupa de situația Stelei. Ce a spus noul ministru al Apărării despre promovarea echipei

„Militarii” evoluează deja de câțiva ani în Liga 2, și chiar dacă au reușit în câteva ocazii să termine pe un loc ce asigură promovarea, forma de organizare a clubului a interzis acest vis frumos. Conducerea a încercat în repetate rânduri să găsească o cale prin care Steaua să acceadă în Superliga în cele din urmă, dar de fiecare dată nu au avut câștig de cauză.

Ionuţ Moşteanu, noul ministru al Apărării, a vorbit recent despre situația Stelei. Politicianul a comentat pe seama aspectului financiar, dar și a unei posibile asocieri cu un investitor puternic care să ajute echipa în dezvoltarea sa, dar mai ales în atingerea reală a promovării în Superliga.

„O să am în zilele următoare un raport financiar şi administrativ pe tot ce înseamnă clubul Steaua”

„Am primit sute de mesaje de când am fost nominalizat ca ministru până acum. Este un simbol şi aproape de inimile tuturor, nu doar o dată unul dintre noi a stat cu inima cât un purice la câte un meci de fotbal şi ne-am uitat la marii eroi ai sportului românesc, de la Steaua.

Ştim ce înseamnă Steaua, că este un mare simbol pentru toată naţiunea, nu doar pentru armată. Vreau să mă uit atent la ce se întâmplă acolo. Sunt pasionat de sport şi o să-mi dau mult timp pentru asta să vedem ce putem face mai bine, cum putem cheltui…

Am cerut un raport şi o să am în zilele următoare un raport financiar şi administrativ pe tot ce înseamnă clubul Steaua şi sunt multe discipline la Steaua. Echipa de fotbal are (n.r. – buget) două milioane şi ceva din 30 de milioane”, a declarat Ionuţ Moşteanu, la

„Trebuie să folosim acest brand, să ne asociem cu un investitor solid!”

„(n.r. Există intenţia ca echipa să se asocieze?) Da, e cel mai simplu plan, cel mai bun şi corect. Sunt sigur că nu se poate face performanţă din bani publici. Şi alte echipe, şi FC Argeş, de la mine, de la Piteşti, e plătit de primărie. (n.r. – CS) Rapidul e plătit de Ministerul Transporturilor şi (n.r. – CS) Dinamo…

Trebuie să folosim acest brand, să ne asociem cu un investitor solid, care să ne ducă brandul ăsta mai departe, iar brandul să rămână orice ar fi al armatei şi al românilor”, a mai spus noul ministru al Apărării.