Ionuț Moșteanu, USR, critici după discursul lui Iohannis la deschiderea școlilor. „Zici că e scris cu ChatGPT, e ceva îngrozitor”

Ionuț Moșteanu, deputat USR, a comentat, luni seara, discursul președintelui Klaus Iohannis la începutul anului școlar, spunând că a fost unul „îngrozitor”, exprimat într-un „limbaj de lemn”. „Zici că e scris cu ChatGPT”, a afirmat deputatul.

Ionuț Moșteanu, deputat USR, a comentat, luni seara, în termeni extrem de critici discursul ținut de președintele Klaus Iohannis la deschiderea . Potrivit lui Moșteanu, discursul șefului statului a fost unul rostit „în limbaj de lemn”, de natură să nu-i inspire pe copii și pe profesori.

Deputatul USR s-a referit și la proiectul președintelui Iohannis, „România educată”, ca la „o formă fără fond”. „Acel proiect este o formă fără fond. Mă uitam mai devreme la discursul domnului Iohannis, zici că e scris cu ChatGPT, e ceva îngrozitor, un limbaj de lemn pe care nu l-am mai revăzut de mult în politică, în condițiile în care era în fața unor copii, pe care putea să inspire, în fața unor cadre didactice, foști colegi de-ai dânsului”, a declarat Ionuț Moșteanu pentru .

„Trebuia să le spună: copii, învățați, că de voi depinde să vă construiți viitorul”

În opinia deputatului USR, președintele Klaus Iohannis trebuia să aibă alt discurs, în care să-i îndemne pe copii să învețe, pe cadrele didactice să-i inspire și pe să aibă încredere în dascăli, nu să „intervină peste ei”.

„Trebuia să le spună: copii, învățați, că de voi depinde să vă construiți viitorul. Oameni buni, colegii mei, cadre didactice, inspirați-i pe copiii ăștia și dedicați-vă lor, pentru că ei sunt viitorul României și dacă ei vor face treabă bună, vă va fi și vouă bine, la un moment dat, și de aia ați venit aici, Părinți fiți înțelepți și interveniți, educați-vă copiii acasă, nu interveniți peste profesori’, că numai cine n-a fost la o ședință cu părinții nu știe ce se întâmplă acolo. Și cum toată lumea știe și matematică, și română, și de toate… Eu am doi copii în sistemul public unul în a VIII-a, unul în a X-a, și știu”, a spus Ionuț Moșteanu.

„Pare că vorbește ca să scape”

Deputatul USR a mai apreciat că președintele Iohannis a ținut un discurs de formă, doar „ca să scape”, fiind și la final de mandat. „An de an, am fost martor, așa, la această devenire a lor și am văzut multe lucruri, care nu funcționează în acest sistem public, prea multe să le enumăr acum, și asta trebuia să facă domnul Klaus Iohannis, dacă voia să fie un președinte de țară. Dânsul pare că vorbește ca să scape, că mai are un pic și se termină mandatul, ‘să nu vă mai aud, să plecați, să nu mai aud de voi, dacă prind și un job ca lumea, v-am pupat’. Asta a fost Iohannis mai devreme”, a mai declarat Moșteanu.