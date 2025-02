Ionuț Nedelcearu, mesaj pentru fanii lui Palermo după plecarea în Rusia: „Viața unui fotbalist este imprevizibilă”

, formație din prima ligă a Rusiei. Apărătorul a transmis un mesaj fanilor grupării rosanero.

Ionuț Nedelcearu, mesaj pentru fanii lui Palermo: „Sunt foarte recunoscător”

Ionuț Nedelcearu a semnat cu Palermo în vara lui 2022 și a strâns 68 de prezențe în tricoul echipei, 10 dintre ele în acest sezon. Fundașul echipei naționale a înscris două goluri și a oferit trei pase decisive pentru gruparea din Serie B.

ADVERTISEMENT

În această iarnă, după o perioadă în care a evoluat foarte puțin, Nedelcearu a decis să părăsească gruparea italiană și a semnat cu Akron Togliatti, formație care a plătit 130 de mii de euro în schimbul său. După oficializarea mutării, fostul jucător al lui Dinamo a vorbit despre perioada petrecută la Palermo și a transmis un mesaj fanilor echipei rosanero.

„Am avut multe momente minunate și am învățat lecții valoroase în perioada petrecută la Palermo. În Italia, se pune foarte mult accentul pe aspectul tactic al fotbalului și asta m-a ajutat să cresc atât ca jucător, cât și ca om. Sunt foarte recunoscător pentru această experiență și pentru tot ce am învățat. (n.r. Te așteptai să pleci de la Palermo în ianuarie?) Viața unui fotbalist este imprevizibilă și astfel de momente te pot lua prin surprindere.

ADVERTISEMENT

Fanii lui Palermo sunt extraordinari. Pasiunea și suportul lor necondiționat, indiferent de rezultate, creează o atmosferă unică, care te face să te simți mândru ca fotbalist. Voi purta tot timpul în inimă legătura pe care am avut-o cu ei și sper că vor continua să susțină echipa cu același entuziasm, pentru că ei chiar sunt cel de-al 12-lea jucător” a declarat Nedelcearu pentru .

Palermo ocupă locul 9 în acest moment în Serie B, cu 31 de puncte după 25 de etape, la două lungimi de ultima poziție care duce la barajul de promovare. Ultimul sezon al echipei în prima divizie a fost 2016-2017.

ADVERTISEMENT

„Am simțit o dorință puternică să revin în Rusia”

, echipa la care s-a format și la care a debutat în fotbal, Nedelcearu a ales să revină în Rusia, unde a mai evoluat pentru Ufa.

„Eram deja familiar cu fotbalul din Rusia, am jucat acolo doi ani și jumătate. Am simțit o dorință puternică să revin și interesul celor de la Akron mi-a atras atenția. După ce am analizat celelalte opțiuni, am ales să merg în Rusia pentru că respect acest campionat, pe care îl consider unul dintre cele mai competitive” a afirmat fundașul pentru sursa menționată.

ADVERTISEMENT

După ce a părăsit campionatul Rusiei în 2020, internaționalul român a mai jucat la AEK Atena și Crotone înainte să semneze cu Palermo. Nedelcearu ar putea să debuteze pentru Akron Togliatti pe 18 februarie, când noua sa echipă joacă în deplasare pe terenul celor de la FK Rostov.

28 de ani are Ionuț Nedelcearu

750.000 de euro este cota fundașului în acest moment, conform transfermarkt