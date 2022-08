Ionuț Negoiță, acord pentru a vinde partea sa din baza de la Săftica! Cumpărător este omul de afaceri interesat de Dinamo

Dinamo a fost nevoită să se mute din corpul nou al bazei de pregătire de la Săftica, după ce Ionuț Negoiță le-a interzis accesul pentru neplata chiriei. „Câinii” ar putea reintra în sfârșit în posesia întregului teren.

Ionuț Negoiță, la un pas să vândă jumătate din baza de la Săftica

Fostul patron al lui Dinamo a confirmat pentru gsp.ro că este aproape să încheie negocierile cu omul de afaceri libanez Diya William Shoucair pentru 50% din baza de la Săftica pe care o deține.

ADVERTISEMENT

Libanezul ar fi interesat să investească la Dinamo și vreau să achiționeze terenul. Jucătorii lui Ovidiu Burcă nu mai pot folosi corpul renovat din baza de la Săftica, după ce contractul dintre club și Ionuț Negoiță a expirat în această vară.

„În principiu ne-am înțeles, mai rămâne să stabilim soluția juridică”, a declarat Ionuț Negoiță pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

Cine este libanezul Diya William Shoucair

Shoucair este unul dintre oamenii de afaceri interesați să investească la Dinamo. Este directorul al firmei Farm Tech România.

Rămâne de văzut dacă omul de afaceri din Liban are intenții să restituie baza de la Săftica lui Dinamo sau va folosi terenul pentru propriile investiții.

ADVERTISEMENT

Conform GSP, una dintre condițiile pentru ca Shoucair să inveastească la Dinamo ar fi cedarea de către Ionuț Negoiță a bazei Săftica.

Diya William Shoucair are interese ascunse? Sediul firmei sale se află lângă baza de la Săftica

Sediul firmei Farm Tech România se află gard în gard cu baza de pregătire a lui Dinamo de la Săftica.

ADVERTISEMENT

Diya William Shoucair se află în relații excelente cu Muhammad Murad, cel care a purtat negocierile pentru preluarea lui Dinamo. Cei doi au fost colegi de studiu.

ADVERTISEMENT

Ce spunea Vlad Iacob despre vânzarea lui Dinamo

Vlad Iacob se arăta optimist că : „Îi asigur pe suporteri că se lucrează intens. Domnul Murad e interesat, vrea să susțină sportul și un simbol al României ca Dinamo. Eu sper să avem foarte multă claritate în această săptămână, poate două sau trei, toată tranzacția”.

: „Mohammad Murad vorbește românește, e prieten cu noi, îl cunoaștem. Are și bani și e și om de onoare. Unii sunt mincinoși, el nu e. E om respectuos, om de calitate. Oricine vrea, sfatul meu e să-l primească. Le dau un sfat.

Mohammad Murad face excepție. Părerea mea e că el chiar trebuie să facă. El chiar e român. Are copii români, stă în România, face o excepție. Îl cunosc de mulți ani, de 30 de ani, am vechi prieteni cu el, e român. Inima lui e românească. Nu mai are treabă cu Libanul el”, a declarat Becali, la .