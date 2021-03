Ionuț Negoiță, amenințări către DDB: „E prea mult! Sacrific lunar mii de euro pentru Dinamo!”

Ionuț Negoiță a revenit cu noi declarații despre situația de la Dinamo și a dezvăluit că încă ajută financiar clubul din Ștefan cel Mare. El nu este, însă, dispus să mai acorde acest ajutor pentru prea mult timp.

Cel care a deținut până în vara anului 2020 pachetul majoritar de acțiuni de la Dinamo a vorbit și despre episodul care l-a determinat să nu mai renunțe la ideea de a lăsa clubul pe mâinile altcuiva.

De asemenea, Negoiță a anunțat că se va înscrie și el în programul DDB, dar există o condiție rămasă de îndeplinit înainte ca omul de afaceri să facă acest pas.

Ionuț Negoiță, amenințări către DDB. Cum ajută clubul financiar

După ce Nicolae Badea a anunțat că rămâne „principalul creditor al lui Dinamo”, a venit rândul unui alt fost acționar să vorbească despre ajutorul pe care îl acordă unui club ajuns, totuși, aproape de faliment încă de pe vremea când el deținea puterea.

Ionuț Negoiță susține că ajută Dinamo să salveze mii de euro lunar, prin prisma faptului că birourile clubului și magazinul de prezentare sunt, încă, la hotelul pe care îl patronează. Iar „câinii” nu plătesc chirie.

„Ei acum au birourile clubului și magazinul de prezentare la mine. Ei nu plătesc nimic, absolut nimic! Sunt peste 400 de metri pătrați, deci sunt vreo 4.000-5.000 de euro pe lună, plus TVA, plus utilitățile. Prețurile sunt oricum la jumătate pentru că erau făcute pentru club”, a spus Negoiță pentru gsp.ro.

Fostul acționar dinamovist a anunțat că este dispus să se înscrie în programul DDB doar după ce va scăpa de această grijă lunară. De asemenea, el i-a amenințat pe fanii acționari că nu este dispus să mai accepte situația pentru prea mult timp.

„Nu sunt încă înscris. Mi-au lăsat multe lucruri pe care eu le gestionez… Când vom clarifica aceste lucruri și nu voi mai avea cheltuieli indirecte cu clubul o să mă înscriu în DDB. Unii se înscriu cu o mie și ceva de euro. Eu am cheltuială lunară cu Dinamo.

Eu sper să găsească o soluție. Momentan nu pot să-i dau afară. Eu am salvat Dinamo! Era ca și mort când l-am luat, e ca și un copil, dar până la un punct. Nu pot să suport la nesfârșit toate cele… Nu iau decizii radicale, dar și răbdarea mea are o limită! Ca și cu copilul: chiar dacă e al tău, nu accepți să arunce cu pietre în tine sau să facă anumite lucruri pentru că e prea mult”, a mai spus omul de afaceri.

Când s-a convins că trebuie să renunțe: „Acel eveniment a pus capac. Am pierdut peste 10 milioane!”

Deși a lăsat clubul Dinamo pe marginea prăpastiei și a cedat acțiunile unor așa-ziși investitori spanioli, Ionuț Negoiță susține că este o victimă a anilor petrecuți ca patron al grupării din Ștefan cel Mare. Omul de afaceri susține că a înregistrat pierderi enorme!

„Financiar am ieșit în pierdere mare, peste 10 milioane! În insolvență era nevoie de o sursă de finanțare în cadrul societății și trebuia valorificat ceva (n.r. vânzarea terenurilor de la Săftica). S-au dus niște bani pentru a acoperi unele probleme. Eu am pierdut bani și timp pentru că n-am mai avut vreme să mă ocup de afacerile mele. Plus un stres foarte mare”, a mai spus Negoiță, care a explicat și cum i-a fost cauzat stresul de către suporterii lui Dinamo.

„Au venit și au dat foc hotelului, au aruncat cu materiale pirotehnice. Erau 15-20, dar erau influențați. De la explozii s-au crăpat și geamurile. Acel eveniment a pus capac. M-a făcut să fiu mult mai hotărât decât eram până atunci să plec. Să tranșez mult mai repede acest subiect.

Eram la etajul 15. Departe de ei. Suporterii erau supărați că l-am schimbat pe Rednic. Eu le-am spus să ia clubul și să pună antrenor pe cine vor ei. Eu știam mai multe lucruri din spate. A fost o decizie bună că l-am schimbat pe Rednic. De obicei, nu mă grăbesc să iau decizii”, a încheiat fostul patron dinamovist.