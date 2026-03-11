Sport

Ionuț Negoiță nu-și pierde speranța, chiar dacă Dinamo e în criză. Obiectivul echipei: „Mi-aș dori, în calitate de dinamovist”

Ionuț Negoiță, fostul patron de la Dinamo, a vorbit despre situația echipei și a oferit o părere sinceră cu privire la obiectivul pe care trupa bucureșteană trebuie să și-l propună.
Mihai Alecu
11.03.2026 | 19:00
Ionuț Negoiță a vorbit despre obiectivul lui Dinamo
Chiar dacă nu mai este patron la Dinamo de ceva ani, Ionuț Negoiță rămâne alături de formația bucureșteană, el fiind unul dintre sponsorii actuali ai grupării. Ba mai mult, omul de afaceri vine la evenimentele speciale organizate de club, el fiind prezent, în vară, la momentul în care a fost prezentat noul echipament de joc.

Ionuț Negoiță rămâne un fan al lui Dinamo. Ce obiectiv speră să îndeplinească echipa la care a fost patron

Întrebat despre obiectivul pe care Dinamo trebuie să și-l propună în acest final de sezon, Ionuț Negoiță a fost ferm. Acesta e de părere că trupa alb-roșie are nevoie de o participare în cupele europene și chiar spune că ar însoți echipa la deplasările ce pot urma.

”Mi-aș dori, clar, să terminăm pe un loc de Europa. Sper să ieșim din contextul ăsta, că în ultima vreme, din păcate, lucrurile n-au mers chiar bine. Play-off-ul e alt campionat și am speranțe că se va face o treabă bună. Clar mi-aș dori, în calitate de dinamovist, de sponsor, de fost acționar, să merg și eu cu echipa la meciuri pe afară. Ar fi momentul.

(n.r. – Se mai poate câștiga titlul?) Normal că tragem speranțe, dar măcar un loc de cupă europeană ar fi realizabil, consider mai realizabil decât titlul. Șanse de titlu sunt, dar nu e o treabă ușoară deloc.

(n.r. – Cupa României ar trebui să fie un obiectiv?) Și Cupa României, faptul că suntem acolo fără discuție e un lucru bun, e o șansă care trebuie jucată până la capăt. Dinamo, anul acesta, a avut un parcurs bun. Chiar foarte bun în anumite perioade”, a spus Ionuț Negoiță pentru Sport.ro.

Dinamo intră în play-off la 4 puncte de primul loc

Finalul sezonului regulat a fost unul prost pentru elevii lui Zeljko Kopic, asta după ce ultimele 3 partide s-au terminat cu eșec pentru câini, în fața celor de la Rapid, FC Argeș și CFR Cluj. Totuși, distanța față de primul loc nu este mare, după înjumătățire fiind doar 4 puncte diferență până la Universitatea Craiova.

În prima etapă din play-off, cei de la Dinamo urmează să joace în deplasare, pe terenul celor de la Rapid, în Giulești. De asemenea, trupa alb-roșie este angrenată și în semifinalele Cupei României, acolo unde vor juca într-o manșă unică, pe teren propriu, contra celor de la Universitatea Craiova, pentru un loc în finală.

