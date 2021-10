Ionuț Negoiță și teoria conspirației: „După farsa DDB, am fost avertizați: «O să vedeți voi!»”

În ziua de 13 august a anului trecut, pachetul majoritar de acțiuni al lui Dinamo a trecut de la Ionuț Negoiță la spaniolul Pablo Cortacero. Între timp, clubul a intrat în insolvență și, pentru o perioadă de două luni, a avut interdicției de a mai face transferuri.

Fostul finanțator al „câinilor” recunoaște, , că principalul motiv pentru care nu a mai vrut să investească a fost reprezentat de arbitrajele defavorabile de care a avut parte echipa de-a lungul timpului.

Ionuț Negoiță acuză arbitrii pentru starea fotbalului românesc: „Oamenii serioși fug de grupuri ticăloase”

„Ce faci atunci când un arbitru te nedreptățește? Ce faci când vine și al doilea? Am avut și zece meciuri la rând într-o asemenea ipostază. În mod normal, trebuie să-i «cauți». Ți-o trag ca să-i «cauți»! Eu am preferat să ies. Arbitrajul e foarte nociv pentru fenomen”, a declarat, el, pentru .

„Și nu e întâmplător faptul că fotbalul românesc se afundă. Sunt oameni mici care se bucură la puțin, să le fie lor bine. «De bine, de rău, tot avem de unde» sau «Ce contează că suntem cei mai mici?!».

Am ajuns să fim mai mici decât bulgarii, decât Moldova! La Ludogoreț te uiți ca la nemți. De ce? Suntem oameni mici. Ne bucurăm, căpușăm, combinăm, nu facem o treabă serioasă. Oamenii serioși fug de grupuri ticăloase”, a mai spus Negoiță.

Ionuț Negoiță, despre farsa „Doar Dinamo București” la un meci al FCSB-ului: „Am fost avertizați: «O să vedeți voi!»”

Omul de afaceri a explicat și cum au decurs lucrurile după celebra scenografie „Doar Dinamo București” la un meci al Stelei cu Manchester City din preliminariile Ligii Campionilor, în vara anului 2016.

„A fost un gest pe care nici nu l-am aplaudat, nici nu l-am pus la zid, deși l-am apreciat artistic. Ulterior, noi am avut zece meciuri, pe numărate, în care arbitrajul ne-a tocat. Culmea, fuseserăm avertizați. «O să vedeți voi!», ni s-a zis de către oficiali de acolo.

Zece meciuri, ostentativ, arbitrajul și-a arătat intenția. Plus altele. Înțeleg și eu cum funcționează lumea, să nu mai discutăm și de alte situații, zic așa: rivalitatea e una, supărarea pe unii e alta. Sau poate greșesc eu și acolo e sfințenie, cu adevărat. Astea cu…

Mafioții erau filantropi! Făceau donații, făceau cadouri, mergeau la biserică, am văzut multe filme cu mafioți. Nu plec după fentă, să mă păcălească cineva! Mă uit mai departe și văd care e caracterul unuia, altuia. Și unele caractere sunt îndoielnice.

Dinamo are și multă adversitate în rândul oficialilor și arbitrilor. Cât am fost eu, Dinamo n-a acceptat niciun compromis sau să intre în jocuri cu arbitrajul! Dacă mi s-a propus ceva? Se vorbesc multe în fotbal, cum se vorbesc, dar nu a venit cineva să ceară ceva, oricum nu așa se fac. Există poteci”, a mai precizat el.

Ionuț Negoiță o vede campioană tot pe CFR Cluj

Ionuț Negoiță crede că tot CFR Cluj va câștiga titlul și la finalul acestui sezon și își argumentează punctul de vedere: „Nu întâmplător a câștigat ultimele patru, acum urmează al 5-lea. A băgat cei mai mulți bani, are management mai bun decât alții, oamenii sunt organizați pe toate planurile.

La alții e debandadă multă, se cred Dumnezei, problema lor. Alții nu bagă suficienți bani, dar și eu am zis că nu mai bag bani când am văzut că am ajuns să construiesc pe noroi, pe gunoi”.

Dinamo, un singur trofeu în șapte ani sub „domnia” lui Ionuț Negoiță

Ionuț Negoiță a condus echipa de fotbal timp de șapte ani, între 2013 și 2020, perioadă de timp în care gruparea , după ce a învins ACS Poli Timișoara cu 2-0, golurile fiind marcate de Nemec, în minutele 6 și 26.

Totodată, Dinamo a jucat și o finală a Cupei României, în 2016, pierdută în fața celor de la CFR Cluj, după executarea loviturilor de departajare. Gnohere (21) și Bicfalvi (35) au marcat pentru bucureșteni, iar Carlos (47) și Lopes (89) pentru echipa din Ardeal.

În prelungiri nu s-a marcat niciun gol, iar la loviturile de departajare a ratat un singur jucător, dinamovistul Rotariu, la ultima execuție. Anterior, transformaseră colegii lui Bicfalvi, Gnohere, Anton și Lazăr, iar de la adversari – Lopez, Lopes, Beleck, Petrucci și Carlos.