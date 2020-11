Ionuț Panțîru a acuzat amețeli și probleme cu vederea. Ce a decis staff-ul de la FCSB. Exclusiv

Ionuț Panțîru a lipsit din primul unsprezece de la ultimul meci cu FC Botoșani și a fost menajat de antrenorul Toni Petrea, după ce a acuzat probleme cu vederea și amețeli la antrenamentul dinaintea partidei cu moldovenii, așa cum FANATIK a aflat în exclusivitate.

Ionuț Panțîru are 24 de ani și este un jucător de bază în angrenajul defensiv al echipei antrenate de Toni Petrea, asigurând flancul stâng în majoritatea partidelor în care a fost apt 100% de joc.

Fundașul stânga are zece partide în acest sezon și o pasă de gol și este evaluat de transfermarkt la 650.000 de euro, fiind transferat în vara lui 2019 de la Poli Iași pentru doar 400.000 de euro.

FANATIK a aflat în exclusivitate faptul că Ionuț Panțîru a acuzat la antrenamentul dinaintea meciului cu FC Botoșani amețeli și probleme cu vederea, iar staff-ul medical al celor de la FCSB a decis împreună cu Toni Petrea ca jucătorul să fie menajat în partida cu moldovenii, deși antrenorul ar fi vrut să îl trimită din primul minut pe teren.

Astfel, Toni Petrea a decis să înceapă cu Marius Briceag din primul minut cu FC Botoșani, iar Ionuț Panțîru a intrat pe teren abia în repriza a doua a meciului, în locul aceluiași Briceag, care jucase cu o zi în urmă și la FCSB II. Fundașul stânga s-a achitat foarte bine de sarcinile defensive și echipa nu a primit niciun gol în partea secundă, meciul încheindu-se cu scorul de 4-1, după ce botoșănenii au deschis scorul.

Ionuț Panțîru rămâne titular de bază pe postul de fundaș stânga, în timp ce Marius Briceag nu a reușit să se impună în primul unsprezece. După ce a rămas liber de contract în urma despărțirii de Universitatea Craiova, el a jucat doar 316 minute pentru echipa lui Gigi Becali. Briceag a fost înlocuit însă la pauza meciului cu Botoșani, după ce cu doar o zi în urmă a jucat și pentru FCSB II în liga a treia, în meciul câștigat cu 3-1 împotriva celor de la Progresul Spartac.

Ionuț Panțîru și-a revenit și se antrenează normal, iar la meciul cu Gaz Metan va fi cel mai probabil din nou titular

Fundașul stânga nu a mai acuzat probleme după meciul cu FC Botoșani și s-a antrenat normal alături de ceilaltți colegi care nu au plecat la loturile naționale, unde FCSB are nu mai puțin de opt jucători: patru la naționala lui Rădoi și patru la România U21.

Pe de altă parte, Marius Briceag va continua să fie folosit la FCSB II, unde echipa a doua a clubului se bate la promovare în liga a doua cu CSA Steaua București, care e pe primul loc, la distanță de doar două puncte.

Fotbalistul de 28 de ani a venit liber de contract în această vară de la Universitatea Craiova și are șanse mici să joace titular pe postul de fundaș stânga, unde Ionuț Panțîru a avut constant evoluții bune. Briceag mai are contract cu FCSB până în vara lui 2023 și are o cotă de piață de doar 150.000 de euro, cu 650.000 mai puțin decât în 2018.

