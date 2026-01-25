Ionuț Panțîru a fost dat afară și din Liga 2 după plecarea de la FCSB. S-a contrat cu fanii pe internet: „Scuză-mă pe mine”

ADVERTISEMENT

Ionuț Panțîru a petrecut o perioadă destul de lungă la FCSB, dar a fost chinuit pentru mult timp de o accidentare teribilă. Motiv pentru care a jucat foarte puțin în ultimii ani. Pus pe liber de campioana României în ianuarie 2025, fundașul stânga în prezent în vârstă de 29 de ani a ajuns la Arsenal Tunari după o experiență destul de scurtă la FC Voluntari, dar nu a avut parte de prea mult succes nici la echipa aflată în acest moment pe ultimul loc în Liga 2.

Ionuț Panțîru s-a despărțit și de Arsenal Tunari după plecările de la FCSB și FC Voluntari

După doar aproximativ patru luni cele două părți au încheiat colaborarea. Micuțul club ilfovean a informat că s-a ajuns în această situație chiar la solicitarea jucătorului.

„Arsenal Tunari și Ionuț Panțîru au ajuns la un acord de reziliere a contractului, acordul de reziliere fiind solicitat de Ionuț. Îi mulțumim pentru munca, implicarea și profesionalismul arătate în tricoul nostru și îi urăm mult succes în continuare în carieră!”, au transmis cei de la Arsenal Tunari prin intermediul Facebook.

Fostul fundaș stânga de la Poli Iași a fost ironizat de un fan și i-a dat instant replica

La această postare au comentat și mai mulți fani, iar unii dintre ei s-au arătat nemulțumiți de această colaborare și, mai mult, l-au ironizat pe Panțîru pentru parcursul său profesional din ultimii ani. „Slab fotbalist, cum a păcălit ăsta fotbalul, incredibil”, a fost unul dintre comentariile în această notă.

Iar replica fostului jucător de la Poli Iași nu a întârziat să apară. „Am păcălit și eu cu vreo 80 de meciuri la Steaua (n.r. FCSB) și 4 trofee în palmares, ce să fac și eu? Scuză-mă pe mine”, a scris , tot în secțiunea de comentarii de la postarea respectivă.

Gigi Becali a încercat să îi dea curaj lui Ionuț Panțîru la FCSB, dar până la urmă a fost nevoit să renunțe la el

Chiar și după ce fundașul stânga nu mai jucase de foarte mult timp din cauza acelor probleme medicale foarte serioase avute, tot a spus de mai multe ori în spațiul public că are în continuare încredere în el și că este convins că își va reveni la un moment dat în totalitate. Din păcate, nu a fost cazul de așa ceva, așa că s-a ajuns în cele din urmă la despărțire.

„Mi-a zis Mihai (n.r. MM Stoica) că se duce și se antrenează singur. Eu spun că va face Dumnezeu o minune cu ăsta și va fi din nou un jucător bun. Pentru chinul și seriozitatea lui. Eu cred în Panțîru. Am încredere în el!”, spunea Gigi Becali la un moment dat.