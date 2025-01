Ionuț Panțîru, primul interviu după plecarea de la FCSB: „Gigi Becali mi-a spus să stau până în vară”. Mesaj special înainte de meciul cu Manchester United

Ionuț Panțîru a semnat cu FC Voluntari, , iar fostul jucător al FCSB a oferit un interviu pentru publicația noastră din cantonamentul echipei din Antalya.

Ionuț Panțîru, interviu pentru FANATIK : „Am plecat de la FCSB pentru că nu am mai fost dorit”

Ionuț Panțîru a trecut printr-o accidentare groaznică, care . Fotbalistul în vârstă de 28 de ani trage tare să revină la patru ani de atunci: „Cu siguranță viața mea s-a schimbat, dar am luat totul ca pe o provocare, una din care trebuie să ies mai bun și mai puternic.

A fost o perioadă foarte dificilă. Aș putea spune chiar extrem de dificilă, cu multă durere, multe zile în sală de forță, momente în care nu vedeam luminița de la capătul tunelului, dar întotdeauna mi-am pus speranța în Dumnezeu că totul o să fie bine și am muncit de 10 ori mai mult, să depășesc orice obstacol”.

Cu toate acestea nu i-a trecut niciun moment prin cap să se retragă: „Clar nu. Nici în cele mai grele și negre momente când mulți (inclusiv doctori și presă) spuneau că nu voi mai putea practica acest sport nu m-am gândit să renunț. Sunt o fire pozitivă și luptătoare, nu am lăsat niciodată să mă doboare nimic”.

Jucătorul a dezvăluit cum s-a produs despărțirea de campioana României și cum a ajuns la Voluntari: „Am plecat de la FCSB pentru că nu am mai fost dorit acolo, am fost scos de pe listele pentru SuperLiga și Europa League. Așadar, am considerat că munca mea acolo a luat sfârșit. Am ales Voluntari pentru proiectul îndrăzneț aflat în derulare aici, pentru condițiile de aici, pentru că se dorește performanță și pentru că m-am simțit dorit și apreciat aici”.

Ionuț Panțîru susține că FCSB nu l-a lăsat să plece împrumut: „Mi-am dorit să plec undeva să joc”

Fundașul stânga nu va uita ce a trăit sezonul trecut: „Cea mai frumoasă amintire cred că este momentul când am ieșit campioni în 2024. A fost cel mai important trofeu câștigat cu Steaua (n.r. FCSB)”.

Panțîru îi va fi veșnic recunoscător lui Gigi Becali pentru că l-a ajutat, însă nu înțelege un lucru: „Da sunt conștient de asta, dar în aceeași măsură eu în vară mi-am dorit să plec undeva să joc, chiar și sub formă de împrumut și nu am fost lăsat. Au fost discuții cu mai multe echipe și cu Poli Iași în vară. Ei erau însă în dubii că pot să mai joc sau nu pentru ca auziseră ei prin presă și oricum au zis că nu își permit să mă ia”.

„Panți”, cum era alintat de coechipierii de la FCSB, a explicat de ce a ținut să îi mulțumească în mod special lui Gigi Becali: „Mi-a oferit toate condițiile să mă pot recupera. Au fost niste operații costisitoare, recuperarea de asemenea, tratamente etc. Și o să îi mulțumesc mereu. Deși mulți spun că este un lucru normal atât timp cât eu m-am accidentat pentru echipă. Eu consider că nu orice echipa mi-ar fi pus la dispoziție ce mi-a fost pus aici. Pentru asta sunt recunoscător.

Gigi Becali nu l-a dat afară de la FCSB: „Mi-a zis să stau până în vară”

Patronul FSB nu l-a forțat pe Panțîru să plece de la FCSB: „Și ca o mică paranteză să zic așa, inclusiv acum când am vorbit cu dumnealui la telefon ultima dată mi-a specificat că nu mă dă afară, să stau până în vară acolo chiar dacă nu o să mai joc, doar să mă antrenez cu echipa. Am decis să reziliem de comun acord fără pretenții financiare pentru că îmi doresc să joc și să îmi recapăt cea mai bună formă, am stat prea mult timp departe de ceea ce iubesc”.

În mesajul de rămas bun, Ionuț Panțîru nu a folosit denumirea de FCSB și a explicat de ce: „În viziunea mea există o singură echipă Steaua București”.

Noul transfer al lui FC Voluntari, a avut și un mesaj pentru jucătorii lui Elias Charalambous : „Să aibă încredere în ei și să lupte până în ultimul minut. Totul a fost posibil cu multă muncă, unitatea grupului și cu un staff tehnic foarte bun”.

Vrea promovarea în SuperLiga cu Voluntari din acest an: „CSA nu are drept de promovare”

Ionuț Panțîru are de gând să revină rapid pe prima scenă a fotbalului: „Obiectivul pentru anul asta este clar promovarea. Pentru anul viitor rămâne de văzut, dar clar să facem un sezon cât mai bun. Nu m-am gândit la un viitor meci împotriva Stelei (n.r.FCSB). Iar pe plan personal îmi doresc sănătate, să-mi pot ajuta echipa cât de bine pot”.

Steaua e înaintea celor de la Voluntari în clasament, iar echipa lui Mihai Iosif ar putea profita de situația juridică a „militarilor”: „CSA oricum nu are drept de promovare, deci nu știu dacă e tocmai corect să spunem că ne batem cu ei. În general de când joc fotbal, laudele sau insultele nu m-au afectat niciodată pentru că nu prea le iau în seamă. Îmi place să îmi văd de drumul meu în viață și de ceea ce am de făcut în teren”.

Ionuț Panțîru surprinde: „Cândva voi ajunge poate și la națională”

Ionuț Panțîru e sigur că poate să ajungă la forma de dinainte de accidentare: „⁠Da, sunt convins că pot. De ce nu, chiar mai bine. Mă antrenez zilnic pentru asta. Și-mi doresc să fac asta cu gândul că poate cândva voi ajunge poate și la națională.

Fostul jucător al FCSB a dezvăluit și ce o să îi lipsească cel mai mult de la FCSB: „Probabil energia vestiarului. Sunt sigur că vor câștiga titlul”.

Mesaj emoționant pentru Darius Olaru: „Mexic, ești puternic și să revii mai bun!”

Ionuț Panțîru nu a uitat că : „’Însănătoșire grabnică, Mexic! Ești puternic și o să revii mai bun! Iar un sfat ar fi să nu cedeze niciodată cum nici eu nu m-am lăsat!’.

Fundașul stânga anunță revenirea unui alt jucător la FCSB: „Lixandru a trecut deja peste accidentare, deci sper să revină pe teren. Chiar zilele trecute am făcut niște alergări cu el. Mai are puțin și intră cu echipa”.

Nu s-a gândit niciun moment la retragere: „Băiatul meu mi-a dat putere și motivație în plus”

Ionuț Panțîru a declarat în final că nu a luat în calcul să agațe ghetele în cui: „Nu m-a afectat nimic, chiar dacă au fost foarte multe voci și din fotbal și fani, oameni pe social media care și-au dat cu părerea. Nu mă pot supăra pe ei și nici nu am luat în considerare asta. Doar m-a motivat să le arăt de ce sunt în stare. Și nu mă voi opri aici.

Nu am făcut-o atunci și nu o voi face niciodată. Familia și prietenii mi-au fost aproape în momentele acelea delicate. În viața noastră apăruse și Dominic, băiatul meu. El mi-a dat putere și o motivație în plus, așa am reușit psihic să rezist.

În final vreau să îi mulțumesc și lui Ovidiu Kurti. Am făcut recuperarea și a fost persoana care a stat lângă mine zi de zi. O să îi fiu recunoscător toate viața ca m a ajutat să trec peste momentele respective”, a mai declarat jucătorul în exclusivitate pentru site-ul nostru.

5 ani și jumătate a stat Ionuț Panțîru la FCSB

2 ani și 6 luni a lipsit din cauza unei accidentări grave