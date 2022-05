Ionuț Popa a izbucnit în plâns la Survivor România. Dramă totală pentru tribul Tigrilor: „E foarte greu”

A patra înfrângere pentru Tigrii de la Survivor România a smuls lacrimi! Ionuț Popa și Ștefania Ștefan au fost cei mai afectați de victoria Vulturilor la meciul pentru comunicare.

Ionuț Popa, în lacrimi la Survivor România

a izbucnit în plâns, ca un copil, regretând faptul că nu a avut ocazia să afle vești de acasă. Cel mai mult și-a dorit să afle câteva informații noi despre băiețelul său, de care e separat de mai bine de 4 luni.

Concurentul a spus că nu știe ce nu mai funcționează la echipa sa, însă este clar că de când s-au schimbat taberele, foștii războinici au început să piardă tot mai mult.

Blaze și din tabăra adversă au înscris puncte importante, luând prin surprindere pe toată lumea cu forța de care au dat dovadă. Deși Ionuț Popa a deținut recordul de kilograme pe care a putut să le susțină, nu mai puțin de 74 de kg de saci de nisip, acesta nu a putut înscrie punctele esențiale pentru ca echipa sa să câștige.

„Ne vom resemna, fiecare la timpul lui”

„Am pierdut. Nu știu. Chiar nu știu ce nu funcționează la noi. Am făcut și strategii de alegeri. E foarte greu, ținând cont că avem trei fete. Noi intrăm de trei, patru, cinci ori.

Nu am găsit cauza. O să mergem în camp. Ne vom resemna, fiecare la timpul lui”, a declarat Ionuț Popa ștergându-și lacrimile cu bandana albastră.

Ștefania Ștefan le-a cerut iertare colegilor pentru că nu a fost în stare să aducă puncte. Și ea și-a dorit foarte mult victoria, iluzionată de gândul că ar fi putut vorbi cu iubitul ei.

„Îmi pare extrem de rău că nu am reușit să aduc punctul. Parcă n-am intrat deloc pe traseu. Am simțit cum pleacă bara din mână. Nu s-a mai putut. Am sperat la cea mai mică șansă să pot vorbi cu iubitul meu, pentru că nu știu nimic de el”, a spus Ștefania.