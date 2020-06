Fotbalul românesc și -a mai pierdut unul dintre personajele carismatice. Antrenorul Ionuț Popa a pierdut în cele din urmă lupta cu boala care îl măcina de multă vreme, suferind joi, 25 iunie, un nou stop cardio respirator, care i s-a dovedit a fi fatal, cu toate eforurile făcute de medicii de la ATI la Spitalul Județean Arad.

Pierdem astfel încă un om care a respirat o viață fotbal, care a mâncat fotbal pe pâine și care a dăruit tot ceea ce putea sportului pe care l-a îndrăgit atât de mult încât viața sa s-a confundat adeseori cu pasiunea.

Ionuț Popa rămâne un personaj aparte pentru iubitorii fotbalului din România și prin celebrele sale replici din interviurile acordate, arătând dincolo de fața profesionistului și o latură de om hâtru, șugubăț, care știe să stârnească zâmbete chiar și pe cea mai puternică furtună.

I s-a descoperit o tumoare la creier

Ionuț Popa a murit la Spitalul Județean Arad, acolo unde fusese adus în data de 9 iunie, după ce suferise un stop cardio-respirator și a avut nevoie de manevre de resuscitare. A fost transferat pe secția ATI, unde a stat în comă, apoi în moarte cerebrală până joi, 25 iunie, când a fost constatat decesul după un nou stop-cardiorespirator suferit.

Suferința fostului antrenor a fost provocată de apariția unei tumori maligne la creier pe care medicii au declarat-o inoperabilă. Multă vreme situația sănătății sale a fost ținută cât de cât sub control, tumoarea nemaicrescând, însă după ultimul tratament medicamentos luat de cel alintat Popică, situația s-a înrăutățit brusc și a evoluat galopant în decurs de câteva luni de zile.

A murit chiar de ziua lui Gigi Becali, omul care îi promisese ajutorul

Printe cei care își arătaseră disponibilitatea să îl ajute pe tehnician să depășească problemele de sănătate era și Gigi Becali, însă promisiunile latifundiarului au fost doar… promisiuni.

„Nu m-a ajutat cu nimic! Sub nicio formă, dar să știți că nu sunt supărat pe el. Nimeni din familia mea nu l-a sunat să îl roage să mă ajute și nici eu nu l-am sunat de când sunt bolnav. Dânsul a afirmat public că este dispus să mă ajute. Eu doar am văzut ce a declarat. Am mai primit câteva ajutoare de pe la unele persoane, însă doar fiica mea și soția au stat în permanență lângă mine. Le mulțumesc din suflet, deoarece nu mă simt singur în aceste momente”, spunea Ionuț Popa la începutul anului.

Ca o coincidență stranie, Ionuț Popa și-a găsit sfârșitul chiar în ziua în care Gigi Becali sărbătorește împlinirea a 62 de ani. Uluitor!

Au fost emise multe diagnostice fără realitate

Problemele de sănătate ale lui Ionuț Popa s-au agravat de la începutul anului 2019. Antrenorul arădean a început să se simtă rău de pe la mijlocul lunii ianuarie și a trecut pe la mai mulți medici din Arad, Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și mai apoi Viena.

S-a vorbit despre o semipareză facială, dar la începutul lunii martie 2019, un doctor neurolog de la Spitalul Clinic Județean din Timișoara i-a impus lui Popa să iasă din fotbal, pentru a se îngriji de sănătate.

Ce spunea Ionuț Popa despre suferința sa

Simptomele lui Ionuț Popa i-au făcut apoi pe doctori să creadă că ar fi suferit un AVC sau un infarct miocardic. Popa a avut simptome de amorțeli în zona facială și nu mai putea vorbi, pentru ca mai apoi să nu mai reușească să miște un ochi. Însă investigațiile efectuate au eliminat repede și aceste ipoteze.

„Am probleme de sănătate. Nu știe nimeni ce am. Am făcut două RMN-uri, am fost la mai mulți doctori. Am probleme cu ochiul, am avut amețeli, dureri de cap.

Ar putea să fie de la vreo lovitură sau de la nervi, stres. Nu mă simt bine. Săptămâna viitoare o să fac o spectroscopie. Asta se face la cap pentru a determina dacă este totul în regulă. O să vedem apoi ce și cum” spunea în martie 2019 Ionuț Popa.

Iar la începutul acestui an fostul antrenor își pierduse din optimismul și starea lui de bine pe care o genera de obicei în jurul său și părea deja resemnat.

Ultimele cuvinte ca un testament

Interviul din ProSport dat în ianuarie a fost ca un fel de testament.

„Cum mă simt? Ca un om bolnav, dar poate că asta îmi este soarta. Am fost pe la o grămadă de medici, dar… (Oftează) Of, cum este viața asta. Chiar nu vreau să pară acum că mă plâng în presă.

Departe de mine acest gând, dar nici eu nu știu dacă se mai pot face multe pentru mine. Din păcate, medicii nu îmi pot face operația la cap, iar acest lucru îmi complică mult starea de sănătate. Sunt foarte trist din această cauză”.

Ionuț Popa a fost antrenor începând din anul 1990

Născut pe 17 aprilie 1953 în județul Arad, la Pesac, Ionuț Popa și-a început aventura în fotbalul românesc mai întâi pe gazon, fără însă a deveni un nume sonor. A evoluat pentru Poli Timișoara, Unirea Sânnicolau Mare, Brăila, Vagonul Arad, Aurul Brad sau Victoria Ineu.

Începând cu anul 1990 s-a orientat spre cariera de antrenor, iar prima echipă condusă a fost Victoria Ineu. Mai apoi a antrenat la Zădăreni, Strungul Arad, UTA Arad, Motorul, Telecom, Pecica sau Indagrara. Ionuț Popa a promovat UTA în Liga 1, în 2012, fiind ultimul tehnician care a reușit acest lucru. Apoi a mai antrenat FC Bihor, Jiul Petroșani, Politehnica Iași, CSMS Iași, CS Mioveni, Național Sebiș, Șoimii Pâncota și ACS Poli Timișoara.

Marele regret că nu a antrenat Steaua

Ultima prezență a lui Ionuț Popa în activitatea unui club a fost tot la UTA, unde a fost numit director tehnic în perioada aprilie 2018 – iunie 2019. Ultima sa apariție pe banca Bătrânei doamne a avut loc în martie 2019, UTA învingând pe ACS Poli Timișoara, altă echipă care a beneficiat de experiența antrenorului din Arad și alături de care bănățenii aveau să joace o finală a Cupei Ligii.

În urmă cu câțiva ani Ionuț Popa povestea pentru GSP care sunt cele două mari regrete pe care le are.

„Am două regrete. Pe primul îl știe toată lumea, că nu am bătut un arbitru în timpul unui meci. A doua e că nu am ajuns niciodată să o antrenez pe Steaua.

Au fost mereu alții mai buni decât mine, nu mi-a venit niciodată rândul. Nici măcar un apel nu am primit de la oamenii de acolo. Sunam eu înapoi, nu era problemă. Am multe minute gratuite.”

De ce nu a avut niciodată să antreneze afară

Totodată, tehnicianul arădean a explicat atunci de ce nu a mers niciodată să antreneze în străinătate, deși a avut oferte și ar fi putut câștiga bani frumoși.

“Da, normal că am refuzat oferte din străinătate. Din Moldova, din Țările Arabe. Dar le-am refuzat, că trebuia să ajung cu avionul acolo. Mi-e frică să zbor. În 1993, m-am dus la sora mea în Italia și era să cadă avionul. M-am întors cu trenul. Mi-e și rușine”.

Fostele cluburi deplâng moartea lui Ionuț Popa

Fostele cluburi pe care Ionuț Popa le-a antrenat de-a lungul anilor, UTA Arad, Politehnica Iași sau ACS Poli Timișoara au postat mesaje de compasiune.

„Ionuț Popa ne-a părăsit! Dumnezeu să-l odihnească-n pace!” este mesajul postat de UTA Arad pe contul de Facebook.

„Toată suflarea “alb-albastră” este în doliu. Dumnezeu să te odihnească în pace, Ionuț Popa!” sună mesajul celor de la Politehnica Iași.

„E omul care mi-a resuscitat cariera, îi port un respect deosebit. Tot Iaşiul plânge acum, el este cel care a pus Poli Iaşi pe harta fotbalului românesc. A fost o mare personalitate a fotbalului din Iaşi şi e greu să găseşti o personalitate mai mare în fotbalul românesc”, a declarat cu ochii în lacrimi Andrei Cristea, jucătorul celor de la Politehnica Iași.

Toată suflarea "alb-albastră" este în doliu.Dumnezeu să te odihnească în pace, Ionuț Popa! Nai-post ni FC Politehnica Iasi noong Huwebes, Hunyo 25, 2020

„Dumnezeu să îl odihnească, va fi mereu în sufletele noastre.” au postat și cei de la Poli Timișoara.