Ionuț Popa, reacție după ce a pierdut șansa de a câștiga Survivor România: „Totul se întâmplă cu un motiv”

Ionuț Popa este al treilea finalist din competiția Survivor România. Antrenorul de fitness a primit mai puțină susținere din partea telespectatorilor decât Elena Chiriac.

Ionuț Popa, împăcat cu faptul că nu a câștigat Survivor România

Cei doi au ajuns la duel după ce Alex Delea a câștigat jocul de imunitate din finală. Ionuț a spus că este împăcat cu decizia pe care au luat-o telespectatorii și că le mulțumește pentru susținerea pe care i-au arătat-o până acum.

„Sunt fericit și mândru că am ajuns aici. Sunt în ultimii trei. Plec acasă cu foarte multe învățături. Am spus că orice va fi voi accepta. Am învățat să accept lucrurile. Totul se întâmplă cu un motiv.

Le mulțumesc oamenilor că m-au votat. Sunt fericit să-mi văd băiețelul. Sper ca Delea să câștige!", a declarat Ionuț Popa

Alex Delea și Elena Chiriac au intrat în a doua sesiune de votare. Majoritatea foștilor concurenți prezenți în gradene, în Republica Dominicană, au spus că vor să câștige fostul războinic.

Și Elena Chiriac se bucură de susținere, dar în mediul online. Unul dintre cele mai influente grupuri de pe Instagram a început o campanie acerbă pentru susținerea luptătoarei de taekwondo.

Delea și Chiriac, bătălia finală

Este vorba despre pagina de Instagram Viperele vesele, care a oferit informații în exclusivitate până acum despre emisiunea difuzată de la PRO TV, ”nimerind” toate eliminările din acest sezon.

În finală, văzând că nu o susțin foștii ei colegi. Concurenta a fost consolată de CRBL și Cătălin Zmărăndescu. Cei doi i-au zis tinerei că nu trebuie să renunțe la speranța în șansa ei.

Elena a obținut doar două puncte în finala concursului, clasându-se ca sportivitate sub Ionuț Popa. Cu toate acestea, publicul a empatizat cu ea, deși este una dintre cele mai slabe concurente din acest sezon, iar asta o spune statistica.

Alex Delea a oferit și el numeroase surpriză. Ultimele trei jocuri individuale au fost câștigate de barmanul stabilit în Barcelona.