Ionuț Popa și Alexandru Nedelcu, față în față după Survivor: “M-am simțit trădat”. Ce și-au spus în direct

Ionuț Popa și Alexandru Nedelcu au vorbit despre tensiunile de la Survivor 2022 în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță. Acesta din urmă s-a simțit trădat de fostul său coechipier după ce l-a propus spre eliminare.

Ionuț Popa și Alexandru Nedelcu, față în față după finala Survivor

Alexandru Nedelcu , în urmă cu câteva săptămâni, atunci când încă se aflau în echipa Tigrilor. Această propunere spre eliminare i-a surprins pe concurenți, dar și pe telespectatori.

ADVERTISEMENT

Cei doi au fost prezenți în emisiunea lui Cătălin Măruță, acolo unde au discutat despre acest subiect. Nedelcu a recunoscut că s-a simțit trădat de Ionuț în acel moment.

“Așa m-am simțit eu atunci, trădat. Eram la echipe atunci, nu eram la individuale. Nu mă așteptam să mă voteze, normal că am rămas surprins. I-am cerut o explicație, n-a vrut să-mi dea sau n-a știut”, a declarat Nedecu

ADVERTISEMENT

Ionuț Popa și-a asumat acea nominalizare și știe că acest lucru nu a fost prea bine văzut de publicul de acasă.

“Eu am spus după aceea că vreau să rămână în competiție. Mi-am asumat faptul că n-o să înțeleagă nimeni, că n-am spus de ce am făcut-o. (…) Cu siguranță cred că m-a costat, dar mi-am asumat-o. (…) De când am intrat la Tigri și Vulturi el nu-și mai aducea aportul.”, a explicat Ionuț Popa.

ADVERTISEMENT

“Când am avut colanul eu puteam să-l votez, dar n-am vrut, că am zis că e din familie, că suntem familie. L-am votat pe TJ”, a mai spus Alexandru Nedelcu.

Amândoi au crezut că vor câștiga Survivor 2022

Ionuț Popa a recunoscut că a crezut până în ultimul moment că el va fi câștigătorul Survivor 2022, mai ales după ce Marian Drăgulescu a fost eliminat. Din păcate, a fost eliminat prin votul publicului, iar în finală au rămas

ADVERTISEMENT

“De când a plecat Marian Drăgulescu, de atunci am zis: cred în mine foarte mult. Din acel moment am prins o încredere foarte mare în mine. Chestia asta nu m-a ajutat la finală.”, a spus Ionuț Popa.

ADVERTISEMENT

“Și eu am crezut până în ultima clipă că o să câștig. Nu-mi plecase speranța.”, l-a completat Alexandru Nedelcu pe fostul său coechipier.

După luni întregi în care au poftit la diverse feluri de mâncare, cei doi au fost surprinși de Cătălin Măruță cu burgeri și papanași.