Ionuț Rada, dedicație specială pentru Ilie Balaci la lansarea cărții „Vreau să joc” în Craiova: „I se datorează lui”

Ionuț Rada, fotbalistul care a evoluat de-a lungul timpului la cele mai importante echipe din România, și-a lansat cartea autobiografică „Vreau să joc” în incinta librăriei Cărturești din Craiova. La eveniment au participat și doi dintre foștii săi antrenori Emil Săndoi și Sorin Cârțu.

Cartea autobiografică a lui Ionuț Rada este realizată cu ajutorul jurnalului său. Acesta a evoluat la echipe precum Universitatea Craiova, CFR Cluj, Rapid București și FCSB de-a lungul carierei sale. Fostul internațional român a declarat că scrierea sa este destinată iubitorilor de sport.

„Această carte este despre sport și idea de a face mai multă mișcare în viața noastră. Pe lângă lucrurile despre fotbal, aduc aminte despre importanta sportului și a familiei. Toate aceste lucruri le-am pus în această carte și sunt sigur că o să descoperiți foarte multe lucruri în care o să vă regăsiți”, a spus Ionuț Rada.

„Viața unui sportiv nu este doar pe terenul de fotbal. Contează foarte mult susținerea antrenorilor, felul în care vorbesc cu tine și cum încearcă să te ajute cu un sfat sau o vorbă bună”, a mai spus fostul jucător al Universității Craiova.

Ionuț Rada a mărturisit că a avut învățat de la fiecare antrenor pe care l-a avut în cariera. Acesta a declarat și-ar fi dorit ca Ilie Balaci să fie prezent la prezentarea cărții sale din Craiova. Fostul fotbalist al oltenilor a spus că a fost apropiat de legenda

„Această carte este pentru toată lumea, toți trebuie să înțeleagă ce este în spatele unui sportiv, pașii, lucrurile pe care le-am trăit în teren și în afara lui. Este important ce persoane ai lângă tine și să își dorești să faci pasul următor în cariera ta. Titlul acesta mă reprezintă foarte mult și vreau să inspir noua generație”, a declarat Ionuț Rada.

„Este un moment emoționant pentru mine. Am avut câte ceva de învățat de la fiecare antrenor, fiecare mi-a dat ceva în plus ca să pot merge mai departe. Această carte este un rezultat al întregii cariere pe care am avut-o. Mi-aș fi dorit ca aici să fie și Ilie Balaci. Am avut o relație foarte importantă cu el și această carte se datorează și lui”, a mărturist fostul jucător al „Științei”.

Sorin Cârțu și Emil Săndoi au fost printre primii cumpărători ai cărții „Vreau să joc”: A fost printre jucătorii mei preferați”

FANATIK i-a surprins pe Emil Săndoi și cu cartea „Vreau să joc”. Cele două legende ale Universității Craiova au fost printre primii cumpărători ai autobiografiei din librăria Cărturești. Președintele „Științei” a declarat că Ionuț Rada a fost printre jucătorii săi preferați.

„Trebuie să recunosc că am fost puțin sentimental, pentru că a fost printre jucătorii mei preferați. Este un tip care se face plăcut în colectiv, cred că nu a fost un antrenor care să nu îl dorească. A avut o carieră deosebită, un fotbalist care a avut ce să spună în fotbal. A jucat pe la toate echipele mari ale României”, a declarat Sorin Cârțu.

„De-a lungul carierei a jucat fundaș central și mijlocaș central. La prima mea partidă de la CFR Cluj, el nu mai jucase de câteva luni și i-am spus că o să joace fundaș stânga. A jucat foarte bine, iar din momentul acela a fost o soluție și pentru postul de fundaș stânga. Toți antrenorii își doresc asemenea jucătorii mobili și tactici. Este un exemplu și în viața extrasportivă”, a mai spus președintele oltenilor.

Emil Săndoi: „A fost un fotbalist foarte bun, un exemplu pentru colegii lui”

Emil Săndoi a declarat că Ionuț Rada a fost un fotbalist disciplinat și un exemplu pentru colegii lui din vestiar. Singurul regret pe care legenda „Științei” îl are vizavi de fostul internațional român este că nu a reușit să joace o perioadă mai lungă pentru Universitatea Craiova.

Ionuț Rada a evoluat la Universitatea Craiova în perioada 2000-2004. Timp de cinci sezoane a fost jucătorul celor de la CFR Cluj, formației cu care a jucat în grupele Champions League. Acesta a mai evoluat și pentru Rapid București și FCSB în cariera sa.

„Mă bucur pentru el, mă bucur că ne-am reîntâlnit. Îmi doresc să aibă parte de toată sinceritatea și bunătatea pe care o are el în suflet. A fost și este un băiat deosebit. A fost un fotbalist foarte bun, un exemplu pentru toți colegii lui”, a declarat Ionuț Rada.

Este un băiat civilizat, care merită toate aprecierile noastre. Îi doresc mult noroc în dezvoltarea tuturor proiectelor pe care le are și sunt convins că o să reușească. Mi-aș fi dorit să joace mai mult la Craiova. Chiar dacă este născut, crescut și lansat aici la Craiova, alte cluburi au beneficiat mai mult de serviciile lui”, a încheiat fostul jucător al oltenilor.