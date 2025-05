Ionuț Rada, fost fotbalist la Rapid și Steaua, a făcut radiografia fotbalului românesc: ce spune despre mandatul tensionat al lui Marius Șumudică, superioritatea FCSB-ului și Louis Munteanu

Retras definitiv din fotbal în vara anului 2020, Ionuț Rada a îmbrăcat tricoul celor de la FCSB (n.r. în perioada 2007-2010 era Steaua), CFR Cluj, Rapid și Universitatea Craiova. Fostul fundaș central cu peste 200 de apariții în SuperLiga României a vorbit pentru FANATIK despre cele mai importante subiecte din fotbalul intern.

Ionuț Rada a întors pe toate părțile mandatul lui Marius Șumudică la Rapid

Cu 90 de meciuri strânse în tricoul Rapidului, Ionuț Rada este unul dintre fundașii care au compus acea echipă UEFAntastică a giuleștenilor ce a jucat „sferturi„ de Cupă UEFA în sezonul 2005/06 cu Steaua.

Fostul fundaș a analizat revenirea lui Marius Șumudică la Rapid și a încercat să explice ce anume nu a mers și de ce echipa nu și-a îndeplinit obiectivele. Tehnicianul român anunțase în direct la FANATIK SUPERLIGA că .

Am încercat să aflăm cum vede el situația de la clubul alb-vișiniu, dar am discutat cu el și despre parcursul remarcabil al FCSB-ului în acest sezon. și a părut din alt film.

Ionuț Rada a mai vorbit, printre altele, despre și a dezvăluit și c . Fotbalistul de la CFR Cluj vrea să devină jucător de bază în naționala lui Mircea Lucescu.

Ionuț Rada a analizat greșelile făcute de Marius Șumudică la Rapid: „Atenția și concentrarea sa nu au mai fost pe echipă”

Având în vedere ultimul rezultat al Rapidului de pe Giulești, aș vrea să te întreb ce crezi că se întâmplă la Rapid? Am văzut o echipă care nu are identitate. Plus de asta, Marius Șumudică a anunțat în exclusivitate la FANATIK că a plecat de la Rapid.

Lucrurile au mers din rău în mai rău pentru Rapid și aici mă refer la această așteptare pe care, conducerea administrativă, suporterii o aveau de la Șumudică, odată cu aducerea lui. Era clar că era un entuziasm aparte, recuperase, a fost un moment destul de bun în campionat. La un moment dat, consider că toate aceste certuri, discuții, pe toate cele trei fronturi (presă, adversari, conducere), chiar și unii dintre jucători, nu i-au adus deloc bine.

Mie îmi pare rău pentru Șumudică pentru că suferă și fizic și emoțional, însă e un semn de întrebare unde el clar trebuie să lucreze, pentru că altfel îi va fi greu peste tot. Chiar dacă așteptările erau foarte mari, chiar dacă lucrurile pe care dorea să le implementeze.. atunci când alegi să fii antrenorul unei echipe trebuie să gestionezi astfel de lucruri. Prin tot ceea ce a făcut, declarații și tot, a atras în jurul lui și cumva s-au întors împotriva lui.

El a tot declarat în ultimele săptămâni pe la conferințele de presă că Rapid nu a ajuns recent în semifinalele Cupei, că echipa nu s-a bătut cu șanse reale pentru cupele europene. El cumva a încercat să scoată în față faptul că Rapid a obținut maximum. Crezi totuși că Rapid a obținut maxim în acest sezon?

Eu consider că se putea face mai bine de atât, adică măcar o poziție în clasament, cu siguranță. La Cupă, la fel, într-un meci cu Hermannstadt, ținând cont de bugete și de tot ceea ce înseamnă Rapid și acolo se putea face mai mult. Nu poți să te mulțumești la Rapid și cu investițiile care s-au făcut, să spui că este suficient.

Da, vine după un parcurs în care se recuperează anii pierduți, în care au evoluat în eșaloanele inferioare, dar cred că se putea face mai bine. Este un pas în față, are dreptate Șumudică, dar este mult prea puțin pentru investiții, pentru așteptările lui și a tot ceea ce înseamnă Rapid în acest moment.

Dacă vorbeam de un Rapid cu un buget mult mai mic și cu un lot de jucători încă în formarea acelei echipe care să se bată la campionat, atunci puteam să spunem că se vede de la an la an un progres. Investițiile au fost însă unele importante.

Deși suporterii au pus o presiune mare când a fost adus Șumudică, mi se pare cumva că cei din conducere au acționat din impuls. Șumudică a dat de înțeles în repetate rânduri că nu are o relație prea grozavă cu Victor Angelescu. Crezi că relație dintre ei a contat și în vestiar?

Cu siguranță și iată că nu este numai Angelescu, este și Daniel Sandu și poate mai sunt și alte discuții pe care noi nu le știm. Un antrenor, chiar dacă nu are o relație de apropiere cu cineva sau umană, trebuie cumva să gestionezi lucrurile acestea, pentru că altfel îți va fi foarte greu. O atmosferă negativă, care transmite în jurul echipei, nu îți aduce nimic bun.

O echipă tânără, care s-a schimbat așa în timp, pentru că la începutul sezonului cu Lennon nu erau așa. Pe parcurs au venit fie accidentări, fie jucători care au venit și au plecat. E clar că lucrurile puteau să arate mult mai bine. Atât pentru conducerea administrativă, pentru antrenorul Șumudică, pentru suporteri, e clar că atunci când aduci un antrenor la Rapid trebuie să se alinieze cu toate aceste lucruri, cu valorile..

De la bun început au fost discuții, renunțarea la Săpunaru. Toate acestea nu au cum să nu îți aducă un aer care nu e liniștitor. Nu mai vorbesc de lucrurile pe care tu le faci în afara pregătirii tehnico-tactice. Majoritatea a văzut că atenția și concentrarea sa nu au mai fost neapărat pe echipă. Oamenii au observat lucrul acesta și am sesizat din multe comentarii, din reacția galeriei de la meciul cu Hermannstadt.

Suporterii au taxat lucrul acesta, indiferent cât îl doreau sau îl apreciau pe Șumudică. Vorbim de niște valori cu care suporterii de asta au și răspuns, cerându-i demisia. E clar că nu le plăcea ce vedeau.

Tu ai avut ocazia să joci acolo, ai știut ce înseamnă această presiune de acolo. Cum a spus și Săpunaru la meciul său de retragere, Rapidul nu a fost niciodată un club obișnuit cu trofee, dar a avut un spirit aparte. Crezi că jucătorii care sunt acum la Rapid, nu mă refer la toți sau la cineva anume, crezi că nu știu cu adevărat ce înseamnă acest spirit al Rapidului?

Asta depinde de cum le este prezentat. În momentul în care tu aduci niște jucători, e clar că trebuie să îndeplinească mai multe elemente. Să înțeleagă în același timp ce înseamnă presiunea, dar și frumusețea suporterilor Rapidului, trebuie să înțeleagă că este diferit față de alte echipe.

Da, nu sunt obișnuiți cu trofee an de an, dar este un aer diferit, o atmosferă total diferită. Să joci la Rapid, Craiova, Dinamo, nu este ușor, este o presiune foarte mare din partea suporterilor.

Renașterea lui Vlad Chiricheș la FCSB: „Eu sincer nu mă așteptam ca el să aibă o reacție atât de bună”

FCSB este vechea și noua campioană din SuperLiga, ai văzut probabil și tu cum s-a sărbătorit la meciul cu Universitatea Craiova. Ce crezi totuși că s-a schimbat la FCSB în ultimele două sezoane față de ce s-a întâmplat în anii precedenți? Vorbesc de anii în care s-au ratat campionate. FCSB a avut dintotdeauna un lot valoros, condiții, a avut întotdeauna aceeași presiune pusă de patron. Ce crezi că s-a schimbat?

E clar că au câștigat experiență, unitate și când vorbesc de unitate nu spun doar de jucători, că joacă de mult timp împreună. Au găsit antrenorul care iese în față. Știm foarte bine că la FCSB este Elias, Pintilii și implicarea directă a patronului. Această relație dintre patron și staff-ul tehnic a funcționat mai bine ca niciodată.

Elias, împreună cu Pintilii, au reușit să aducă acea liniște și să îi facă pe jucători să înțeleagă că lucrurile așa funcționează aici și că nu are rost să se zbată pentru niște lucruri care nu depinde ei și în același timp să se concentreze pe ce au de făcut. Rapid, Dinamo, CFR Cluj, FCSB, sunt echipe pentru care egalul înseamnă înfrângere.

Mentalitatea când ajungi la un club de genul acesta este să joci la victorie. Asta înseamnă echipă cu pretenții, cu trofee, cu participări în cupele europene, de asta spun că toate lucrurile s-au potrivit.

FCSB a arătat într-adevăr că unitatea este unul dintre principalele atuuri în ceea ce privește lupta la campionat și chiar și la meciurile din cupele europene. Cum îți explici totuși că sunt unii jucători care nu au reușit să se integreze?

Dacă este să analizăm și să vedem un pic mai în interior, poate fiecare jucător care nu s-a adaptat, fie a căzut pradă presiunii patronului.. Observ că majoritatea jucătorilor care nu s-au adaptat cu adevărat, a fost și din vina lor. Fie viața extrasportivă, fie au fost depășiți de tot ceea ce înseamnă FCSB.

Pasul de maturitate când ajungi la o echipă de genul ăsta înseamnă și lucrul acesta. Tu ca jucător dacă vrei să crești, trebuie să mergi la o echipă mare, care e obișnuită cu presiune, rezultate și atunci și tu te dezvolți. Te scoate din zona de confort, dar te ajută mult să crești ca jucător.

Ne uităm la Miculescu, un jucător care în primul an, toată lumea spunea că sunt bani aruncați și că este indolent, acele critici care au venit la televizor, el a înțeles și a înțeles că trebuie să alerge mai mult, am dat doar cazul lui. Sper ca și Octavian Popescu să vină și să recupereze, pentru că sunt jucători care își dau seama că ori faci ceva în plus și schimbi ceva la tine, ori dacă nu, vine altul.

Cum vezi situația lui Musi, crezi că ar fi o opțiune bună pentru el să plece la Dinamo?

Musi este în aceeași situație în care s-a aflat și Ianis Stoica. Ianis Stoica, un jucător cu mare talent și cu mare dorință de a arăta, atât la Universitatea Cluj, cât și la FCSB. La Hermannstadt, prin cifrele pe care le are, se vede că lucrurile s-au mai domolit din punct de vedere al vieții extrasportive. Se pare că a înțeles altfel lucrurile, cred că Măldărășanu l-a ajutat foarte mult.

E clar că și Musi trebuie să facă mult mai mult. Nu îți trebuie multe cunoștințe să vezi atitudinea și felul cum intra în anumite meciuri. Au fost aceleași lucruri pe care le observa patronul, le observa echipa. La un moment dat trebuie să te decizi, fie te duci în altă parte, fie faci mai mult.

L-ai vedea pe Politic integrându-se în echipa FCSB-ului de acum?

Da, mie îmi place Politic. Este un fotbalist care a jucat foarte bine, un jucător cu inițiativă. Este un jucător care marchează, care pasează decisiv. E un jucător care cred că s-ar plia în echipa FCSB-ului. Vom vedea dacă se va adapta, pentru că nu este deloc ușor să joci la o echipă cu pretenții.

Indiferent de vârstă trebuie să dai mai mult. Așa cum vedem la jucători precum Șut, Chiricheș, care eu sincer nu mă așteptam ca el să aibă o reacție atât de bună. Mă gândeam că nu va reacționa, ceea ce mă bucură foarte mult. Sunt jucători precum Ștefănescu, Băluță, ar putea de asemenea să aibă o reacție de orgoliu, dacă îți dorești mai mult.

Ionuț Rada, sfat pentru Louis Munteanu: „Trebuie să-și schimbe puțin mentalitatea”

Ce părere ai de sezonul CFR-ului? A câștigat Cupa, s-a calificat în Europa League, crezi că este un sezon reușit pentru ei?

E un sezon foarte reușit, ținând cont de strategia clubului din ultimii doi ani de zile. Au vândut mulți jucători, nu au mai adus înlocuitori care să se integreze imediat, au avut și probleme, se și vorbea la un moment dat despre plecarea lui Dan Petrescu. Din punctul meu de vedere, să câștigi un trofeu, să te clasezi pe locul doi, este un sezon extraordinar, ținând cont de strategia clubului. Cumva lucrurile au mers în direcția bună.

Louis Munteanu mai rămâne mult acolo?

Louis Munteanu este un jucător extrem de important pentru CFR Cluj, care s-a adaptat, execuțiile pe care le are, chiar mă bucur mult pentru el. Așa cum am spus, consider că are încă foarte multe lucruri de demonstrat și este capabil. Dar, am văzut o analiză foarte bună a lui Mircea Lucescu.

Am vorbit și cu niște foști colegi din Italia, care l-au avut la U21, este nevoie să depui mai mult efort, mai multă muncă, mai mult focus pe ceea ce vrei să faci și trebuie să se concentreze mai puțin pe acele lucruri care îi iau din energie, acele reacții, acele lucruri care îl ajută. Multă lume din fotbal va spune că așa sunt jucătorii importanți, care îți decid meciuri. Sunt de acord, dar vorbim de faptul că Louis Munteanu ar putea pleca de la CFR la o echipă pe măsura talentului său. Trebuie să facă mai mult decât a făcut până acum și aici nu mă refer la a marca mai multe goluri, ci la a-și schimba puțin mentalitatea. Trebuie să facă mult mai multe lucruri pentru că e capabil.

Crezi că i s-a făcut o nedreptate atunci când nu a fost convocat pentru dubla cu Bosnia și San Marino?

Am văzut declarațiile oficialilor de la CFR Cluj. Într-un fel înțeleg, pentru că automat atunci când un jucător merge la echipa națională cota lui crește, altfel stau lucrurile pentru un potențial transfer, ar prinde preliminariile, poate chiar Campionatul Mondial. Asta ar conta foarte mult pentru a-l valorifica și mai bine.

Pe de altă parte, Mircea Lucescu este un antrenor cu experiență. El este sigur că prin această analiză, decizie, neconvocare, încearcă să îi dea niște semnale, să îi spună cam ce are de făcut pentru a-l ajuta să meargă pe drumul spre performanță. Este un jucător foarte bun, toată lumea a văzut asta, dar în același timp, Mircea Lucescu, cel care îl dorește la echipa națională, vrea să vadă cu totul și cu totul altceva.

Dacă Louis va lua toată această situație ca pe un lucru pozitiv sau o va înțelege ca pe o luptă, cum am și văzut în declarații și asta este iar ceva negativ din partea lui. Lucrul ăsta nu te ajută. El ar trebui să fie ajutat să pună problema diferit.

„Craiova nu este pregătită mental pentru a câștiga campionatul”

E al nu știu câtălea sezon în care se vorbește de titlu la Universitatea Craiova, se vorbește de Cupă, de cupe europene. Care crezi că este motivul pentru care echipa clachează în momentele decisive?

Nu numai anul ăsta, de obicei se întâmplă în play-off, acolo unde echipa trebuie să continue rezultatele pe care le-a făcut în campionat, acolo unde presiunea este mai mare. E clar că jucătorii au arătat a nu știu câta oară că nu pot să ducă această presiune. E păcat pentru că vezi o anumită abordare și de joc în anumite meciuri, iar atunci când vine play-off-ul lucrurile dispar. Ceea ce văd eu din exterior este că ei nu sunt pregătiți mental pentru o astfel de bătălie.

În acest sezon au avut totuși un început de play-off foarte bun, au fost pe primul loc, au avut acel meci cu FCSB când puteau cu ușurință să câștige. Crezi că problema este la antrenor? Uite, a fost Gâlcă, e clar că el avea experiența necesară pentru a face din Craiova o campioană. Rădoi este omul potrivit să aducă titlul în Bănie?

Aici au fost foarte mulți antrenori. Reghecampf, Bergodi, Petev, Devis Mangia.. E clar că unele lucruri acolo trebuie să se schimbe, pentru că atunci când aduci antrenori și rezultatele sunt aceleași, e clar că trebuie lucrat și la întărirea lotului. Nu știu dacă va fi Rădoi antrenorul care se va bate la campionat, însă unele lucruri trebuie să se schimbe acolo.

Și la meciurile pe care le-am văzut în play-off, după etapa a 2-a, a 3-a, exact așa s-a întâmplat și în alți ani. Dacă nu au câștigat, am văzut așa o cădere. În acel moment trebuie să vezi o reacție din partea jucătorului care își dorește să se lupte la campionat. Am văzut și FCSB cum a făcut egal în prima etapă, am văzut și CFR clacând în play-off, dar tocmai asta înseamnă mentalitatea de învingător.

Treci repede peste acel rezultat negativ și în următorul meci faci totul ca să câștigi. Craiova a făcut genul acesta de rezultate la care nimeni nu se aștepta. Trebuie lucrat foarte bine și luate niște decizii importante.

Ionuț Rada: „Oamenii de la Dinamo au gestionat totul foarte bine într-un moment greu”

Cum vezi situația de la Dinamo în sezonul următor? Au ajuns în play-off, acolo unde a reușit câteva rezultate impresionante. E capabilă să repete acest sezon? Vedem și acest conflict între Nicolescu și suporteri..

Nicolescu cred că a făcut o treabă foarte bună acolo. Suporterii au o mare influență la astfel de cluburi. Pe de altă parte, cred că și ei trebuie să aprecieze lucrurile foarte bune pe care le-a făcut și să îi ofere în continuare încredere. Dacă va pleca Politic sau dacă vor pleca alți jucători importanți, acolo este vorba despre strategia clubului și de partea financiară pe care acesta trebuie să o gestioneze.

Sezonul acesta, plus proiectul care va conta foarte mult pentru Dinamo și anume construirea noului stadion, sunt pașii sănătoși, pentru că așa cum am văzut și la Rapid, construirea unui nou stadion a creat o emulație. Gestiunea și felul cum construiești un club, e un alt pas important. Dar cred că oamenii care sunt acolo, de la antrenor până la partea administrativă, au gestionat totul foarte bine într-un moment greu pentru Dinamo.

Crezi că ”U” Cluj poate să facă surpriza și să se califice în faza principală a Conference League?

”U” Cluj a arătat foarte bine sezonul acesta și mă bucur că două echipe din Cluj vor reprezenta România, ceea ce este ceva incredibil. După capitală, nu știu dacă am mai avut vreun alt oraș care a trimis două reprezentante în cupele europene. Mă bucură mult pentru asta, pe lângă rivalitate. După ce au fost ambele în play-off, acum amândouă vor juca în cupele europene.

Ioan Ovidiu Sabău a avut o analiză cât se poate de corectă, ai nevoie de 4-5-6 jucători și pentru sezonul următor, dar și pentru a încerca să ajungă în grupele UEFA Conference League, asta și în ideea în care la anul îți dorești mai mult de locul 3.

Realist, câte echipe din SuperLiga crezi că vor ajunge în fazele principale ale competițiilor europene?

Dacă ar fi să fiu optimist mi-aș dori trei, dar realist cred că două..Probabil se așteaptă de la FCSB și CFR Cluj, iar la Craiova și ”U”, ar fi un bonus de la aceste două echipe. Chiar sunt curios care dintre aceste patru echipe va ajunge. FCSB are un culoar foarte bun și ar putea ajunge foarte sus, dar vom vedea.

Ionuț Rada, încrezător că România se va califica la Campionatul Mondial: „Am încredere foarte mare în echipa națională”

Bănuiesc că și tu ești surprins de rezultatul primului meci din faza preliminariilor pentru Campionatul Mondial. Probabil eram cu moralul ridicat după participarea la EURO și după parcursul fără greșeală din Liga Națiunilor. Cum vezi meciul din Austria?

Un rezultat negativ care vine chiar și în preliminariile pentru Campionatul Mondial, sunt sigur că antrenorul îl analizează foarte bine. Odată venit după un parcurs foarte bun, sunt sigur că îl și ajută. Jucătorii coboară cu picioarele pe pământ și își dau seama că dacă nu se autodepășesc, va fi foarte greu.

Nu avem un Messi sau un Cristiano Ronaldo care să ne ajue să rezolvăm un meci sau o fază decisivă. E clar că această primă înfrângere nu ne cade bine, dar este bine că este acum. Mircea Lucescu poate să tragă niște concluzii. E clar că anumiți jucători au pierdut fie locul în echipă, fie s-au accidentat, mă refer aici la Drăgușin sau la Răzvan Marin, care a jucat foarte puțin la Cagliari.

Man, sub așteptări, după un sezon care începuse foarte bine, termină cumva în genunchi. Toate aceste lucruri apasă atunci când vii la lotul național, chiar dacă echipa națională este un pic diferită. Vii totuși cu niște lipsuri, iar asta a contat foarte mult. Mircea Lucescu are o experiență vastă și va știi să îi capaciteze la următorul meci.

O înfrângere în Austria va complica și mai mult această calificare la Mondial. Eu consider că Austria nu mai este de speriat și am încredere foarte mare în echipa națională, prin ceea ce au demonstrat atât la EURO 2024, cât și în preliminarii. Cred că această înfrângere din primul meci îi va ajuta din toate punctele de vedere.

Lotul pentru dubla cu Austria și Cipru nu este definitivat, dar din informațiile FANATIK, Vlad Chiricheș va reveni la echipa națională. Crezi că este un lucru bun pentru jucătorii tineri din sfera naționalei?

A fost căpitanul echipei naționale, este un jucător cu o atât de mare experiență. Este un jucător care, prin exemplul lui, după momentele mai grele de la FCSB, a reușit să se capaciteze. Asta poate să fie un bun exemplu pentru Man, care trece printr-un moment mai greu și să îl ajute. Un fotbalist precum Chiricheș, chiar dacă nu va juca, să fie la lotul național poate să fie un plus.

Mircea Lucescu sunt sigur că are mai multe strategii de a revitaliza mai mulți jucători, de a revitaliza atmosfera din cadrul echipei, deci e clar că un antrenor cu experiența lui ia toate aceste lucruri în calcul.

Ne calificăm la Mondial?

DA. Eu chiar cred că se poate. Consider că este o grupă accesibilă, o grupă pe care o poți juca. Va depinde totul doar de tine.

„Vreau să continui să fiu o sursă de inspirație”

Ce faci tu în momentul de față, sunt atâția ani de când te-ai retras din fotbal. Am văzut că ești foarte activ pe social media, ești un exemplu de disciplină, sport, mental coach. Am văzut că ești pe punctul de a lansa un nou proiect.

Sunt foarte multe proiecte în direcția de educație sportivă. Mă interesează foarte mult atât pentru copii și juniori, cât și pentru antrenori sau chiar părinți. Mă interesează foarte mult să aducem o îmbunătățire în direcția asta pentru că baza este extrem de importantă și prin proiectul ”The Rada Way” ce fac acum încerc să ofer, după ce am construit o metodologie pe care să o predăm, să înțeleagă cum ar trebui un copil să se pregătească, ce așteptări ai de la o anumită categorie de vârstă..

Dacă clubul este potrivit pentru copilul meu, dacă antrenorul lucrează cum trebuie cu copilul meu. Am lucrat foarte mult la acest proiect, iar acum îl împărtășim cu antrenori, cu părinți, cu profesori de educație fizică, care își doresc să antreneze copii între 4-12 ani.

Pe partea de sport și mișcare, particip la multe evenimente. Încerc să încurajez oamenii să facă mai mult sport în viață și să conștientizeze importanța sportului. Știm foarte bine că noi în România la activitățile fizice stăm foarte prost. Îmi doresc ca prin cariera mea de sportiv să nu se oprească la ce am făcut și să continui să fiu o sursă de inspirație, să fiu un mod de viață.

Când te-ai retras din fotbal, ai avut vreodată gândul să te apuci de antrenorat?

Nu, nu mă văd în postura asta, mi-am dorit foarte mult să rămân acasă, să fiu alături de familie și să pot cumva să mă bucur și de aceste momente. Fusese oricum o perioadă destul de plină. Mă preocupă mai mult partea administrativă, să fiu la un club unde să am un mai mare aport, dar ca antrenor nu.

Au fost și sunt încă propuneri, dar e clar că trebuie luate multe lucruri în calcul, poate nu este momentul potrivit pentru mine. Mă bucur că există interes din partea unor cluburi din SuperLiga României. Am urmat cursul la UEFA, am încercat să mă dezvolt în direcția asta. Fotbalul va fi tot timpul sportul meu preferat și acolo mi-aș dori să lucrez.