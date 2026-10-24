Ionuț Rada, fost jucător la FCSB și Rapid, s-a pronunțat înaintea derby-ului: „Are acest dezavantaj”

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Sâmbătă seară, FCSB și Rapid își vor măsura forțele pe Arena Națională. Partida se anunță una de foc, extrem de echilibrată. FANATIK a stat de vorbă, în exclusivitate, cu Ionuț Rada, unul dintre puținii fotbaliști români care au îmbrăcat tricoul ambelor echipe. Fostul fundaș a trăit pe propria piele rivalitatea dintre Rapid și Steaua, inclusiv în celebra dublă din sferturile Cupei UEFA, din 2006.

FCSB – Rapid, mai mult decât trei puncte! Duelul care poate schimba cursul sezonului

Rapid visează la titlu după un început de sezon care le-a dat speranțe suporterilor din Giulești. Formația pregătită de Daniel Pancu ocupă locul secund, cu 27 de puncte, la doar două lungimi de lider. Alb-vișiniii au arătat că pot ține pasul cu echipele din fruntea clasamentului, însă rămâne de văzut dacă vor reuși să evite căderile care i-au costat în sezoanele precedente.

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Roș-albaștrii se află pe locul șase, cu 18 puncte, după un început de campionat mult sub așteptări. Gigi Becali a încercat să redreseze situația prin readucerea lui Laurențiu Reghecampf. Mutarea a adus deja două victorii, însă jocul echipei este încă departe de nivelul dorit. Totuși, un succes în derby-ul cu Rapid ar putea schimba radical situația formației bucureștene.

Interviu cu Ionuț Rada înainte de Rapid – FCSB: „Fotbalul s-a diluat!”. Amintiri din Cupa UEFA și povești neștiute despre Gigi Becali

. În dialogul cu FANATIK, fostul fundaș s-a întors în timp la sferturile de finală ale Cupei UEFA, când Rapid a fost eliminată de Steaua, și a povestit cum s-a ajuns la transferul său în Ghencea. Rada a dezvăluit cum au reacționat colegii din Giulești când au aflat că pleacă la marea rivală, dar și cum era să lucreze cu George Copos și Gigi Becali.

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Ionuț, ai jucat de ambele părți ale baricadei. Când auzi de rivalitatea dintre Rapid și Steaua, care este prima amintire care îți vine în minte?

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– Clar, sferturile de finală ale Cupei UEFA! Acea dublă va rămâne în amintirea mea toată viața. A fost un moment istoric pentru fotbalul românesc, cu atât mai mult cu cât am fost implicat direct. Am avut bucuria și onoarea să joc derby-uri din ambele tabere și pot spune că este o trăire foarte frumoasă. Cred că orice copil care se apucă de fotbal visează să aibă parte de asemenea momente. Când trăiești astfel de emoții, simți că merită cu adevărat să muncești pentru visul tău.

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S-au făcut 20 de ani de la acea dublă istorică. Dacă ai închide ochii și te-ai întoarce în vestiarul Rapidului, înaintea returului, ce ai simți?

– Multe trăiri, emoție, tensiune. Nu era doar un sfert de finală într-o competiție europeană, ci unul disputat împotriva rivalei din campionat. Au fost zile și ore trăite foarte intens. Bineînțeles, atunci jucam pentru Rapid și am suferit destul de mult, la fel ca orice suporter rapidist. Pe de altă parte, atunci când cineva îmi amintește de acel sfert de finală, nu am cum să fiu trist. Sunt bucuros și mândru că am avut ocazia să joc într-o asemenea dublă.

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Care era primul lucru pe care îl înțelegea un fotbalist nou-venit la Rapid despre rivalitatea cu Steaua?

– La vremea respectivă erau foarte puțini străini în campionat. Noi îi aveam pe frații Karamian. Majoritatea fotbaliștilor erau români și creșteau cu această rivalitate. Înțelegeai foarte bine ce înseamnă un asemenea meci. Discuțiile cu galeria și atmosfera dinaintea derby-ului îți transmiteau imediat importanța confruntării.

Pe atunci, presa avea un rol foarte important. Ziarele și televiziunile vorbeau permanent despre derby. Apăreau analize, fotografii, comparații între jucători și tot felul de povești despre rivalitate. Intrai într-o atmosferă specială, cu o tensiune frumoasă. Oriunde mergeai, vedeai oameni cu ziarul în mână, care discutau despre Rapid – Steaua. Toată lumea era conectată la acel meci. Știrile începeau cu derby-ul, iar noi, jucătorii, abia așteptam să intrăm pe teren. Chiar dacă exista presiune și toată lumea își dorea victoria, asemenea partide erau așteptate cu nerăbdare atât de suporteri, cât și de fotbaliști.

Cum a ajuns Ionuț Rada de la Rapid la Steaua: „Mă sunase Gică Hagi! Își dorea să lucreze cu mine”

La scurt timp după acea dublă din Cupa UEFA, ai făcut subiectul unui transfer care a surprins pe toată lumea. Ai plecat de la Rapid la Steaua. Ai declarat ulterior că ai fost puțin dezamăgit de faptul că giuleștenii au acceptat atât de ușor să te lase să pleci. Cum s-au petrecut lucrurile?

– Au fost două povești asemănătoare în cariera mea, atât la plecarea de la Craiova la Rapid, cât și la transferul de la Rapid la Steaua. Știam din discuțiile interne că, inclusiv în anul acela fantastic din Cupa UEFA, ar fi existat anumite oferte din străinătate, dar clubul nu ar fi fost de acord să plec.

Ulterior, Răzvan Lucescu a plecat și s-au schimbat anumite lucruri la Rapid. Știam deja de interesul Stelei. Mă sunase Gică Hagi și își dorea să lucreze cu mine. Pentru mine, să fiu sunat de Gică Hagi și să am posibilitatea de a juca în Champions League reprezentau lucruri extraordinare. Era un vis să evoluez în acea competiție. Până la urmă, Rapid avea ultimul cuvânt în privința transferului. Dacă mi-ar fi transmis că pot pleca doar în străinătate, probabil lucrurile ar fi stat altfel. Dar, în momentul în care am văzut că Rapid acceptă oferta, mi-am dat seama că trebuie să privesc înainte și să merg acolo unde sunt dorit. A fost o experiență foarte frumoasă și nu regret deloc alegerea făcută.

Au existat colegi din vestiarul Rapidului care au încercat să te convingă să nu mergi la marea rivală? Cum au reacționat când le-ai spus?

– Au existat discuții, bineînțeles. Totul s-a întâmplat înainte de Supercupă. Când i-am anunțat pe colegi, au rămas surprinși. Nu le venea să creadă. Sincer, și pe mine m-a luat puțin prin surprindere, pentru că nu mă așteptam ca lucrurile să se întâmple atât de repede și, mai ales, nu mă așteptam ca Rapid să accepte oferta.

După ceea ce realizasem la Rapid, mă gândeam că fie voi pleca în străinătate, fie voi continua la club. Dar oferta Stelei m-a onorat. Nu pot spune neapărat că am rămas dezamăgit de Rapid. Cu doi ani înainte, când jucam acel sfert de finală din Cupa UEFA, nici nu mi-aș fi imaginat că voi ajunge la Steaua. În fotbal, însă, lucrurile se schimbă. Se schimbă și prioritățile cluburilor. Mi-am dorit să joc în Champions League, să ajung la un club foarte mare și să lucrez cu Gică Hagi. Consider că a fost un pas firesc în evoluția carierei mele.

Suporterii sunt foarte pătimași și există multe lucruri pe care nu le cunosc. La un moment dat, trebuie să iei decizii și să ți le asumi. Știi că mergi la o rivală, că poate vei fi primit cu o anumită reticență și că foștii suporteri te vor huidui. Dar mie mi-au plăcut întotdeauna provocările. Am avut bucuria să ne calificăm în grupele Champions League și să debutez în această competiție. A fost încă un vis împlinit. Uneori nu știi cum vor ieși lucrurile atunci când accepți o provocare, dar, în cazul meu, totul s-a terminat foarte bine.

Ai evoluat la două cluburi conduse de patroni cu personalități complet diferite: George Copos și Gigi Becali. Ce amintiri ai despre fiecare? Au existat întâmplări care ți-au rămas în minte?

– Cu George Copos am interacționat mai ales în momentele legate de contract, atunci când am semnat, sau în perioada sferturilor de finală din Cupa UEFA, când venea să ne încurajeze. Nu aveam o relație foarte apropiată și nici foarte multe discuții.

Cu Gigi Becali lucrurile au stat puțin diferit. Îl știm și astăzi, cu declarații uneori pozitive, alteori mai puțin pozitive. Dar, per total, consider că am avut o relație cât se poate de normală, de jucător și patron. Cred că am discutat direct de două sau trei ori. În general, de-a lungul carierei, nu am avut foarte multe contacte cu patronii. Pentru mine, totul se rezuma la ceea ce făceam pe teren. Gigi Becali era efervescent în declarații, așa cum este și acum. Se întâmpla să spună anumite lucruri după un meci, iar ulterior să vină și să ne explice: „Am fost supărat după meci, nu te supăra” sau „E totul în regulă”.

Vedeam câte o declarație care nu era tocmai plăcută, dar apoi venea în vestiar sau stătea cu noi la masă. Înțelegeam că acesta este felul lui de a fi. Nu m-au demoralizat niciodată asemenea lucruri. Au fost doi patroni total diferiți. Gigi Becali s-a implicat și a investit foarte mult, lucru pe care continuă să îl facă. George Copos era mult mai reținut. A investit și el, dar nu la același nivel. Totuși, am avut bucuria să obțin performanțe cu ambele cluburi. La Rapid am câștigat trofee și am ajuns în sferturile Cupei UEFA, iar la Steaua am avut parte de participări în Champions League.

Ionuț Rada, nostalgic după derby-urile de altădată: „Fotbalul s-a diluat”

Fotbalul românesc s-a schimbat enorm în ultimii 20 de ani. Ce aveau derby-urile Rapid – Steaua din perioada ta și simți că lipsește astăzi?

– Cred că lipsește în primul rând legătura care exista între jucători și suporteri. Fotbaliștii înțelegeau mai bine ce înseamnă asemenea meciuri. Fotbalul era jucat și trăit altfel, inclusiv de cei care intrau pe teren. Am senzația că fotbalul s-a diluat. Sunt foarte multe meciuri, foarte mult conținut și parcă oamenii nu mai sunt atât de conectați la fenomen. Nu vorbesc doar despre România, ci despre fotbal în general.

Înainte, dacă aveai un derby în weekend, încă de luni sau marți toată lumea începea să vorbească despre el. Acum parcă interesul este mai mic. Nici derby-urile nu mai sunt la fel de intense, nici pe teren, nici în tribune. Probabil fotbaliștilor de astăzi li se pare normal ceea ce trăiesc. Dar eu, privind lucrurile din exterior și având experiența acelor meciuri, pot spune că înainte exista o conexiune mult mai puternică între toți cei implicați, de la presă și suporteri până la jucători.

Am ajuns în punctul în care există riscul ca o emisiune precum „Insula Iubirii” să depășească la audiență un derby Rapid – FCSB?

– Eu sper că nu! Dar exemplul tău este foarte bun. Există foarte multe emisiuni, foarte mult conținut, iar rețelele sociale au contribuit și ele la diluarea acestei pasiuni și a conexiunii cu fotbalul. Sunt foarte multe lucruri care au făcut ca asemenea meciuri, atât de importante pentru iubitorii fotbalului din România, să nu mai fie trăite la aceeași intensitate. Sper să fie doar o perioadă pe care o vom depăși și ca oamenii să revină la pasiunea autentică pentru fotbal.

Ionuț Rada nu o vede pe Rapid principala favorită la titlu: „Craiova este principala favorită, urmată de Dinamo și Rapid”

Rapid traversează o perioadă foarte bună sub comanda lui Daniel Pancu. Poate fi acesta, în sfârșit, anul giuleștenilor? În ultimele sezoane au existat momente în care părea că Rapid poate câștiga titlul, dar de fiecare dată ceva s-a rupt pe parcurs.

– Rapid a avut de mai multe ori începuturi bune. S-a întâmplat și cu Bergodi, și cu Mutu, și cu Gâlcă. Cred că cel mai important este ca Rapid să construiască ceva solid. De multe ori, echipa începea bine, mai ales după perioade dificile pentru club. Așteptările creșteau, dar apoi, în retur sau în play-off, se întâmpla ceva și lucrurile nu mai funcționau. Când vorbesc despre construcție, mă refer în primul rând la grup. Și nu doar la grupul de jucători, ci la relația dintre conducere, echipă și suporteri. Am observat că, atunci când jocul mergea bine, apăreau uneori probleme între suporteri și conducere. Când relația cu suporterii era bună, apăreau alte probleme în interiorul echipei. Rapid trebuie să găsească această unitate. La un club cu o legătură atât de puternică între galerie și echipă, cele trei elemente trebuie să funcționeze foarte bine.

În privința titlului, eu le văd pe Craiova, Dinamo și Rapid drept principalele favorite. Craiova are omogenitate și încrederea dată de titlul și Cupa câștigate. Dinamo vine după un sezon în care a folosit în mare parte aceeași echipă. Dacă ar fi să le pun într-o ordine, Craiova este principala favorită, urmată de Dinamo și Rapid. Dar Rapid are șansa ei. Va conta foarte mult și ce se va întâmpla în iarnă, ce întăriri vor veni. În funcție de clasament și de evoluția echipei, sunt convins că Pancu va cere transferuri.

Îl cunoști foarte bine pe Daniel Pancu. Este antrenorul potrivit pentru Rapid, mai ales că poate reprezenta și o punte între echipă, conducere și suporteri?

– Da, exact. Pancu cunoaște foarte bine clubul, mediul, atmosfera și tot ceea ce înseamnă Rapid. Știe ce își doresc oamenii de acolo. Cred că va fi important să rămână temperat, mai ales în momentele dificile care vor apărea inevitabil. Acum echipa traversează o perioadă pozitivă și totul pare să funcționeze bine. Dar adevăratul test va veni atunci când rezultatele nu vor mai fi la fel de bune. Va conta foarte mult felul în care va gestiona acele situații.

Ce spune Ionuț Rada despre revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB: „Mai este mult de lucrat”

De partea cealaltă, FCSB a avut din nou un început modest de sezon. Gigi Becali a decis să îl readucă pe Laurențiu Reghecampf, iar echipa a câștigat primele două meciuri cu el pe bancă. Totuși, jocul nu este încă la nivelul așteptărilor. Cum vezi revenirea lui Reghe?

– Este clar că mai este mult de lucrat. Știm foarte bine că Reghecampf a avut rezultate excelente în primul mandat, dar acum nu mai are la dispoziție aceiași jucători și același lot. Nu a beneficiat nici de o pregătire de vară așa cum și-ar fi dorit. A avut doar pauza competițională prilejuită de meciurile echipelor naționale. Totuși, prin cele două victorii, chiar dacă au fost obținute la limită, a câștigat timp.

FCSB ajunge la derby după două victorii, ceea ce este important. Rămâne de văzut cum va reuși Reghecampf să transforme echipa. Revenirea lui ridică automat ștacheta. Suporterii au așteptări mari, Gigi Becali la fel, iar jucătorii știu foarte bine ce a realizat Reghecampf în primul mandat. Toată lumea așteaptă să vadă ce schimbări va aduce și cum va transforma jocul echipei.

Fotbalistul de la Rapid pe care Ionuț Rada îl vede la echipa națională: „Îmi place foarte mult”

Există vreun fotbalist din cele două echipe în care te regăsești? Mie, de exemplu, Alexandru Pașcanu îmi amintește puțin de tine, mai ales prin felul în care urcă în atac.

– Da, exact! Și prin urcările în atac, și prin golurile pe care le marchează. Spuneam și într-un alt interviu că mă bucur foarte mult când văd asemenea fundași. Îmi plac apărătorii care au inițiativă, care vin cu soluții, care urcă fără teamă și contribuie la faza ofensivă. Îmi place foarte mult această caracteristică a lui Pașcanu. Mă bucur că a venit în România și cred că, încet-încet, poate deveni o soluție importantă pentru echipa națională.

Ionuț Rada a spus cine are prima șansă în derby-ul Rapid – FCSB: „Niciuna dintre echipe nu își va dori să piardă”

Cine pleacă favorită în derby-ul de sâmbătă seară? Rapid sau FCSB?

– Într-un derby este întotdeauna greu să vorbești despre o favorită. Ambele echipe vin după rezultate bune. Rapid are un mic avantaj pentru că jucătorii au deja mai multe meciuri împreună. Pe de altă parte, și Pancu a venit în vară, iar lotul a suferit anumite modificări. FCSB are dezavantajul schimbării antrenorului în timpul sezonului. Tocmai de aceea este foarte greu să spui că una dintre echipe pornește clar cu prima șansă.

Dacă FCSB ar fi jucat împotriva Craiovei, de exemplu, aș fi spus că oltenii sunt favoriți, pentru că au un lot mai omogen și joacă de mai mult timp împreună. La fel se poate spune și despre Dinamo. Dar în Rapid – FCSB cred că lucrurile sunt destul de echilibrate. Anticipez un meci în care niciuna dintre echipe nu își va dori să piardă. Asta este senzația mea.

Ionuț Rada crede în calificarea Universității Craiova în primăvara europeană: „Se pot califica”

Universitatea Craiova a obținut prima victorie în actuala ediție a Conference League și a ajuns la patru puncte după două meciuri. Crezi că oltenii pot ajunge în primăvara europeană?

– Da, se pot califica. În campionat ai timp să corectezi anumite lucruri, să reglezi jocul și să recuperezi punctele pierdute. În Europa, însă, trebuie să câștigi meciuri pentru a-ți asigura calificarea. Contează foarte mult și experiența. Cred că inclusiv în meciul cu Getafe, încheiat la egalitate, Craiova putea obține mai mult. Dar asemenea lucruri se învață în timp.

Eu sper ca Universitatea Craiova să meargă mai departe și să se califice. Bineînțeles, o asemenea performanță ar încărca destul de mult programul echipei și ar fi dificil să mențină același ritm și în campionat. Dar aceasta este și frumusețea fotbalului. Să joci din trei în trei zile, să ai meciuri europene și să te lupți în același timp pentru obiectivele din campionat.