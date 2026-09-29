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Ionuț Radu a greșit în meciul cu Bosnia, anticipând o afirmație a lui

Ionuț Radu, veriga slabă din poarta României

Fanatik a analizat parcursul portarului de 29 de ani la prima reprezentativă și a identificat câteva aspecte pentru care Radu nu este goal-keeperul care să securizeze poarta echipei antrenate de Gică Hagi.

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Ionuț Radu a fost convocat pentru prima dată la echipa națională în mai 2019. Selecționer era Cosmin Contra, care l-a inclus în lotul pentru meciurile cu Norvegia și Malta, alături de Ciprian Tătărușanu și Silviu Lung jr. Radu era atunci la Genoa și nu a apucat să joace vreun minut.

Imediat însă, el a făcut un turneu final excelent la EURO 2019, unde naționala de tineret a României a ajuns în semifinale. A fost căpitanul acelei echipe, iar discursurile lui din vestiarul echipei antrenate de Mirel Rădoi au devenit memorabile.

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A debutat târziu la echipa națională

Deși părea că intră relaxat în grupul fotbaliștilor care vor face pasul la prima reprezentativă, a fost nevoie să treacă trei ani până la debutul lui. Edi Iordănescu a mizat pe el, în 2022, cu Finlanda, înaintea lui Horațiu Moldovan și Ștefan Târnovanu, și ei debutanți la acea vreme.

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Ionuț Radu a debutat la echipa națională la 25 de ani, o vârstă a maturității fotbalistice, dar în același timp destul de târzie. Trecând peste asta, el n-a avut însă continuitate. A apărat două meciuri în 2022, două meciuri în 2023, niciunul în 2024, trei meciuri anul trecut și patru meciuri anul acesta.

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Doar 11 selecții până la 29 de ani

Până la 29 de ani, Radu a strâns doar 11 selecții pentru România, fără a face vreun meci memorabil. A încasat 15 goluri, cu o medie de 1,36 de goluri pe meci și are doar două partide în care n-a primit gol. Cu Andorra, în 2023, și cu Austria, anul trecut, când a avut singurul său meci bun la națională, scoțând un șut periculos expediat de Sabitzer.

Raportat la vârsta pe care o are, Radu a apărat extrem de puțin. Cei mai importanți portari din istoria României, după longevitate, apăraseră de trei ori mai mult decât el, la națională, până la aproape 30 de ani, când teoretic începe ultima parte a carierei unui fotbalist.

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Multe echipe înșirate în carieră

Tot la lipsa de continuitate se încadrează și numărul mare de echipe pe care le-a bifat Ionuț Radu în carieră: Inter Milano, Avellino, Genoa, Parma, Cremonese, Auxerre, Bournemouth, Venezia și Celta Vigo.

Cu excepția unui sezon, la Genoa, în 2018-2019, când a apărat 33 de meciuri, doar la Celta Vigo este titular. Anul trecut a avut prestații bune, dar anul acesta a încasat șase goluri în șapte meciuri, fiind parte la decăderea echipei lui.

Radu pare totuși un element important în vestiarul spaniolilor, cucerind și fanii după ce a început să sărbătorească succesele pozând stând în cap, în fața colegilor lui.

Hagi regretă că n-a mers pe mâna lui Hindrich

După meciul cu Bosnia, Hagi și-a asumat vina folosirii lui Ionuț Radu, care nici cu Suedia nu strălucise. “Îmi pare rău că nu l-am băgat pe Otto Hindrich în poartă, merita, a apărat foarte bine cu Țara Galilor. Îmi cer scuze că pe unii nu i-am băgat, alții vor fi supărați. Atât am putut, așa am gândit și îmi cer scuze”, a spus Hagi după meci.

Otto Hindrich (24 de ani) este titular la Legia Varșovia, locul doi în Polonia. El are două selecții la națională. Al treilea portar convocat de Hagi este Valentin Cojocaru, tot din Polonia, de la Pogon Szczecin, locul 7. În vârstă de 30 de ani, el este debutant. Nu au prins lotul Ștefan Târnovanu (FCSB – 26 ani – 5 selecții) și Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova – 29 ani – debutant).

Meciurile lui Ionuț Radu la echipa națională

23.09.2022 Finlanda – România 1 – 1

Finlanda – România 1 – 1 26.09.2022 România – Bosnia 4 – 1

România – Bosnia 4 – 1 23.03.2023 Andorra – România 0 – 2

Andorra – România 0 – 2 28.03.2023 România – Belarus 2 – 1

România – Belarus 2 – 1 04.09.2025 România – Austria 1 – 0

România – Austria 1 – 0 15.11.2025 Bosnia – România 3-1

Bosnia – România 3-1 08.09.2025 România – Moldova 2-1

România – Moldova 2-1 26.03.2026 Turcia – România 1-0

Turcia – România 1-0 31.03.2026 Slovacia – România 2-0 (45 minute)

Slovacia – România 2-0 (45 minute) 25.09.2026 Suedia – România 2 – 1

Suedia – România 2 – 1 28.09.2026 România – Bosnia 2 – 4

România – Bosnia 2 – 4 Bilanț: 11 meciuri – 15 goluri primite

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