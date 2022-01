Dezastru pentru Ionuț Radu la Inter. Fanii l-au făcut praf după autogolul din Cupa Italiei

După mai bine de opt luni pe banca de rezerve, Ionuț Radu a bifat primul meci al sezonului, în optimile de finală ale Cupei României, cu Empoli, dar a ieșit din nou „șifonat”. În ciuda victoriei Interului (n.r. scor 3-2), care și-a asigurat un loc în sferturi, autogolul din minutul 75 nu a putut fi trecut cu vederea de fani.

Ionuț Radu, pus la zid după gafa monumentală din Cupa Italiei

„Unii se întrebau dacă Radu nu ar putea fi înlocuitorul pe termen scurt, chiar și pe termen lung, al lui Handanovic. După prestația lui de aseară, discuția nu mai are cum să fie de actualitate”, au scris cei de la , notându-l pe goalkeeperul român cu 4,5.

Un alt portal apropiat campioanei Italiei, , a fost ceva mai îngăduitor în privința calificativului (5,5), dar nu a ezitat să-l taxeze atât pentru procentajul slab, cât și pentru lipsa de reacție la ambele goluri ale partidei.

„Pare că are uneori erori de poziționare, alternează jocul bun de picior cu mișcări periculoase. Pare și destul de neglijent, resimțind probabil efectele lipsei meciurilor.

La primul șut pe poartă a fost foarte lent pentru un portar atât de tânăr. Faptele vorbesc de la sine: două șuturi parabile și două goluri”, se arată în articolul publicat imediat după fluierul final.

Note mici și din partea presei italiene

Cât despre principalele publicații sportive din Peninsulă, a pus gafa lui Ionuț Radu pe seama ghinionului, însă l-a criticat pentru nesiguranța arătată pe tot parcursul meciului și i-a acordat nota 6: „A fost urmărit de ghinion la faza autogolului. Îi place să iasă din poartă, poate prea mult. Adesea este nesigur”.

Același calificativ a venit și din partea celor de la . „Nu a avut ce face la golurile lui Empoli, a fost ghinion la capul lui Cutrone. În rest, nici nu a prea avut când să aibă intervenții semnificative”, au scris aceștia.

În schimb, l-a lăudat pentru personalitatea de care a dat dovadă, dar i-a oferit cea mai mică notă, 5,5. „Atent la ieșiri, a arătat o bună personalitate în joc. Intervenția asupra lui Cutrone de la autogol a fost jumătate ghinion, jumătate gafă”.

Reacția lui Ionuț Radu după gafa din meciul cu Empoli: „Mă bucur că am debutat în acest sezon”

Chiar dacă a gafat grav în minutul 75 al partidei, când mingea trimisă de Cutrone a lovit bara transversală și a intrat în poartă, din spatele său, Ionuț Radu s-a declarat încântat de oportunitatea de a-și face debutul în actuala stagiune și a ținut să-și felicite colegii pentru victorie.

„A fost o seară foarte încărcată pentru mine. Eram conștienți că Empoli va veni să câștige, dar am arătat multă determinare în joc și am reușit să ajungem în turul următor.

Știam că va fi un joc solicitant pentru mine. Îl cunosc pe Andreazzoli și tipul de fotbal pe care îl joacă echipele sale. Multe echipe dau totul și chiar mai mult când evoluează pe San Siro.

Ranocchia a marcat un gol minunat. Sunt fericit pentru el, dar și pentru Stefano Sensi. Știu cât de mult muncesc la antrenamente și mă bucur foarte mult că au adus victoria în această seară. Sunt băieți incredibili.

În ceea ce privește evoluția mea, trebuie să spun că am marcat, deși în propria poartă (n.r. râde). Mă bucur că am debutat în acest sezon și am reușit să câștigăm”, a spus fostul căpitan al României U21.